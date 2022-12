Anne Heche no consumió drogas antes de morir según autopsia

La actriz conducía a exceso de velocidad en su Mini Cooper el cual impactó contra una casa tras lo cual se incendió y posteriormente falleció

Revelan que Anne Heche no consumió drogas cuando tuvo el accidente automovilístico que le causó la muerte.

Anne Heche, de 53 años, quedó atrapada en su Mini Cooper en llamas durante media hora, antes de que los socorristas la sacaran, luego de un accidente el 5 de agosto, según la autopsia que divulgó el New York Post.

La actriz presentó quemaduras de segundo grado en el 12 por ciento de su cuerpo cuando chocó contra una casa en Los Ángeles; no obstante, el reporte toxicológico descartó la presencia de sustancias ilícitas ese día.

Heche murió por “quemaduras de primer y segundo grados y por inhalación”, así como por la fractura de su esternón a raíz del impacto, según un informe del forense del Departamento del Condado de Los Ángeles.

Dicha lesión “habría sido dolorosa al respirar mientras seguía en su vehículo” y “contribuyó significativamente” a su muerte.

No obstante, pruebas de sangre y orina de Heche dieron positivo por cocaína, cannabinoides, psicotrópicos y fentanilo (el cual le habrían administrado en el hospital). Con todo ello, el forense concluyó: “No había evidencia de deterioro por sustancias ilícitas al momento del siniestro”.

La actriz manejaba a unos 130 kilómetros por hora en una zona residencial con límite de 40 al momento del accidente. La muerte de Heche fue certificada el 11 de agosto