Alexa se considera una chica normal a pesar de sus logros en la gimnasia

La atleta olímpica en Río 2016 y Tokio 2020, publicó su libro “Alexa Moreno: singular y extraordinaria”

Alexa Moreno se ha dado a conocer por sus logros en la gimnasia artística, sin embargo, a través de las páginas de un libro quiere que la conozcan realmente.

La atleta olímpica en Río 2016 y Tokio 2020 publicó su primera obra titulada: “Alexa Moreno: singular y extraordinaria”, que además, presentó en Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro 2022.

“Ahora en redes sociales se puede publicar cualquier cosa de tu vida, pero a mí se me hace muy difícil compartirlo en fotos y videos, me cuesta hacerlo y se me hace más fácil escribirlo. Tengo ese deseo de que vean más allá del ícono de Alexa Moreno gimnasta”, mencionó.

“Siento que hay una imagen preestablecida de quién soy y quería romper un poquito con eso y decir que soy bastante normal. Contar mi proceso y diferentes anécdotas que me han tocado vivir en toda mi carrera, la gente que estuvo involucrada y otros intereses que me gustan”.

La considerada mejor gimnasta en la historia de México recibió la propuesta por parte de la editorial Alfaguara para contar su historia.

“Me pareció una excelente oportunidad porque me gustan mucho los libros. En algún momento si llegué a pensar que estaría padre escribir un libro, pero no sobre mí”, reveló.

“Éste es un libro autobiográfico, pero no quería que lo fuera literalmente. Viene un poco de quién soy para los que no me conocen, cómo empecé en la gimnasia y qué otros aspectos había aparte de eso. Diferentes áreas que me tocó vivir y que fueron pilares que me formaron. También hay mucho sobre mis gustos, sobre obstáculos que he tenido, personas que he conocido y tantas cosas que había en mi cabeza que tenían que estar”.

La madre de Alexa le inculcó el hábito de la lectura desde niña y los libros se convirtieron en su compañía desde entonces.

La saga de Harry Potter fue su primer obra completa en la secundaria, y ahora los de fantasía, ciencia ficción u otros géneros, no pueden faltar en sus viajes.

“Me encanta leer porque te metes a otro mundo, vives otras cosas en tu cabeza y te despegas mucho de la rutina. También puedes aprender mucho de los libros“, apuntó.

En la portada aparece ella en su icónica foto en los Juegos Olímpicos, con su color favorito azul de fondo y un dragón.

La narrativa del libro es de forma muy amena en primera persona, como si de un diario se tratara.

“Tengo una percepción de mí de que soy una persona con gustos muy diferentes, particulares y poco ortodoxa. En realidad soy una persona muy rara.

“Los dragones en especial me parecen un símbolo de fuerza y sabiduría, imponen respeto y los admiro mucho. Aparte, tiende a ser de cultura oriental que a mí me gusta mucho y siento que es parte de mí”, contó Alexa.