Alertan sobre  cirugías para adelgazar usuarias con secuelas de por vida

Las residentes del puerto piden verificar las condiciones de las clínicas donde se realizarán los procedimientos y las credenciales de los médicos

Secuelas de por vida sufrirán dos mujeres de Guaymas tras complicaciones en cirugías para adelgazar.

Mayra A., de 36 años tiene ocho meses con problemas en intestinos e hígado que le resultaron luego de someterse a intervención quirúrgica conocida como banda gástrica.

Contó que por un año estuvo pagando hasta completar los 90 mil pesos para la operación que se realizó en una clínica en Guadalajara a principios de año.

Dijo que siguió todas las recomendaciones y tratamiento post operatorios pero desde un principio tuvo problemas.

Me internaron a la semana de mi operación por infección en intestino que además me afectó el hígado, especificó.

Por meses ha tenido que someterse a dos operaciones más porque parte del intestino se paralizó.

En la clínica me dijeron que no era su culpa y que firmé una responsiva por lo que no hubo garantía de nada, añadió.

Ya en Guaymas los doctores me han dicho que por mi peso de 80 kilos no era candidata para ese tipo de cirugías porque pueden provocar muchas complicaciones como las que he tenido, mencionó.

En el caso de María Alexandra, de 42 años, la intervención se realizó en un hospital de Hermosillo donde al salir tuvo infección leve.

Le trataron el padecimiento pero no ha podido llevar una vida regular por problemas intestinales constantes.

Aunque el porcentaje de éxito de las operaciones de banda gástrica es alto, este año en Guaymas han ocurrido dos decesos de pacientes, dos mujeres con secuelas, sin ninguna demanda por negligencia.