Vencen Águilas a Texanos y van 8-0; Aprovechan visita

Son considerados el mejor equipo de la temporada

El susto de los Texans solo duró medio tiempo. Davis Mills no aguantó la presión ni pudo mantener el paso y Houston se derrumbó en la segunda mitad ante los Eagles, que mantienen el vuelo alto en la NFL.

Filadelfia derrotó anoche 29-17 a los Texans en Houston y la franquicia dejó su marca en 8-0, el mejor arranque en su historia, además de que es el único equipo que no ha perdido durante la actual temporada.

El partido iba empatado a 14 tantos a la mitad, gracias a un gol de campo fallado por Filadelfia en los últimos segundos previos al medio tiempo, y en el arranque del tercero, la defensiva local frenó a Filadelfia.

Sin embargo, el buen desempeño defensivo de los Texans no tuvo respaldo ofensivo. Parte del problema fue Mills, quien sufrió dos intercepciones en momentos donde parecía que los inofensivos texanos podían quitare lo invicto a las Eagles. Mills se fue con 154 yardas y dos pases de anotación, además de un rating de 72.9.

Por el otro lado, Jalen Hurts, a quien muchos consideran el candidato para ganar el galardón al Jugador Más Valioso, finalizó con 243 yardas y dos touchdowns. Concluyó con 128.9 de rating y corrió para 23 yardas.

Las Eagles se convirtieron en el equipo 29 en la historia que logra un 8-0. Los otros 28 que lo hicieron llegaron a Postemporada: 15 lograron ganar su Conferencia y ocho de ellos se adjudicaron el Super Bowl, por lo que los dirigidos por el coach Nick Sirianni pueden soñar con alcanzar todavía alturas impensables al inicio de la temporada.

Filadelfia recibirá la próxima semana a los Commanders de Washington, por lo que un noveno triunfo se ve posible ante una franquicia que está más preocupada por temas extra cancha, como los escándalos de su dueño Dan Snyder y la posible venta de la franquicia al magnate Jeff Bezos.

Mientras tanto, los Texans visitarán a los Gigantes de Nueva York.