Vencen 49ers a Cardenales en el Estadio Azteca

El equipo de San Francisco venció a sus rivales en el regreso de la NFL al país tras la pandemia

Jimmy Garoppolo y sus 49ers dieron una gran exhibición a miles de aficionados en el Estadio Azteca, en el triunfo 38-10 ante los Cardenales.

El Monday Night en México estuvo lleno de emociones y touchdowns, con unos 49ers aplastantes, para beneplácito de la tribuna en el Coloso de Santa Úrsula, que registró a 78 mil 427 asistentes.

En el que fue el regreso de la NFL a México, San Francisco alcanzó su sexta victoria de la campaña.

Aunque los 49ers, que fueron impulsados en todo momento por el respetable, no abrieron el marcador, fueron más efectivos en el emparrillado, sobre todo en el segundo cuarto cuando Garoppolo completó pases de anotación con Brandon Aiyuk y George Kittle, en ese orden, para irse al descanso 17-10.

Después, San Francisco neutralizó casi todas las jugadas de su rival a base de una buena defensiva para contenerlos la mayor parte del tercer episodio atrás de la mitad del campo y no dejarle marcar un solo punto.

En el último cuarto, otra vez la magia de Garoppolo con Kittle, combinada con unos Cardenales que empezaban a verse desanimados, le dio el triunfo a San Francisco.

Los 49ers se desquitaron de la derrota sufrida en 2005 en el Azteca, cuando los Cardenales se llevaron el juego 31-14.

Ni las porristas de los Cardenales ni Grupo Firme escaparon de los abucheos, aunque el caso del grupo musical fue muy particular porque la gente coreó sus canciones, pero después lanzaron rechiflas.