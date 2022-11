Vasectomía es método anticonceptivo eficaz para quienes no desean más hijos

La cirugía es segura para el varón con un tiempo de recuperación rápido

La Secretaría de Salud (SS) informó a la población del estado que se realiza la vasectomía sin bisturí para personas que no desean tener más hijos o que decidan no tenerlos.

La institución médica destacó que esta cirugía se lleva a cabo en la Clínica del Varón, ubicada en el Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud (Caaps) de Hermosillo, donde, además, se brinda información de la cirugía, tiempo de recuperación y mecanismo a través del cual se realiza, pues está es una técnica avanzada que no en todo el país se practica.

Detalló que la vasectomía sin bisturí se realiza primero anestesiando el área genital y, posteriormente, se hace un pequeño orificio en la piel para extraer los conductos por donde pasan los espermatozoides; se cortan esos conductos, se ligan o se cauterizan y se regresan nuevamente a su lugar. Con esta técnica se impide el paso de los espermatozoides.

Debido a que esta cirugía es de mínima invasión, el tiempo de recuperación es rápido y garantiza un regreso a las actividades de forma segura y sin riesgos.

De acuerdo a la SS, una de las ventajas de la vasectomía sin bisturí es que no interfiere con la actividad sexual; se trata de un procedimiento quirúrgico muy sencillo que se realiza en un consultorio médico, el cual no demanda hospitalización y se realiza con anestesia local; la cirugía no necesita puntos de sutura y requiere de mínimos cuidados post-operatorios.

La Clínica del Varón, donde se realiza esta cirugía, está ubicada en el Caaps, en la esquina de las calles Gándara y José S. Healy, en la colonia San Benito, y labora en un horario de 11:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.