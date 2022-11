Unidad Cibernética alerta sobre correos maliciosos

Pueden robar información de dispositivos; Aparentan ser citatorios del Poder Judicial del Estado de México y se recomendó no abrirlos

La Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora alertó a la ciudadanía por correos electrónicos maliciosos, en los cuales se aparenta un citatorio por parte del Poder Judicial del Estado de México.

Dicha situación se identificó mediante reportes ciudadanos a la unidad, en los cuales el supuesto citatorio llama al destinatario a comparecer ante el Tribunal de Justicia del Distrito Federal. En los correos aparecen datos como número de audiencia, fecha, proceso y una liga sobre los datos de citación.

Esta liga, informó la dependencia, contiene un archivo terminación .ZIP que, al ingresar a él, puede provocar el robo de información. Ante esto, la unidad aconsejó no abrirlo.

El remitente del cual se están enviando dichas notificaciones, suplantando identidad es: Citació[email protected] y aunque el dominio oficial tiene como terminación @pjedomex.gob.mx, los estafadores utilizan un método para disfrazar el correo electrónico para que aparente provenir de una fuente real.

En el cuerpo del mensaje, además, se emplean logos oficiales del Poder Judicial, mismos que hacen parecer aún más real el aviso.

Ante esta situación, el Poder Judicial del Estado de México difundió un comunicado en su cuenta oficial de Twitter @PJEdomex, donde afirma que no realiza citaciones por medio de correo electrónico.

La Unidad Cibernética sugirió que, en caso de recibir correos electrónicos de este tipo, no hay que responderlos, evitar descargar archivos adjuntos ni abrir enlaces sospechosos, así como contar con protección (antivirus) en dispositivos y ordenadores para bloquear posibles ataques.

Además, exhortó a la ciudadanía a no compartir datos personales, ni instalar aplicaciones o software desconocidos. En caso de dudas sobre correos electrónicos sospechosos, comunicarse con personal de la Unidad Cibernética al teléfono 800 77 24237.