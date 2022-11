Tiene Addiel Ocampo debut dorado

Tiene gran pasión por el boccia; El sonorense está listo para representar a México en el Mundial que se celebrará en Río de Janeiro

La pasión por el boccia de Addiel Ocampo sólo puede compararse con el oro que conquistó en la modalidad de Individual en los Paranacionales Conade 2022, lo cual, para redondear dicha hazaña, fue en casa y ante su gente.

Ocampo Ramos se vio impresionante en la competencia al ganar cada uno de sus cinco encuentros, además, únicamente toleró tres puntos por 45 que él infringió a los rivales.

El sonorense terminó 3-0 la fase de grupos para liderar su sector, en la categoría BC4V; posteriormente ganó la semifinal (8-1) al poblano Alejandro Ávila, y en la final doblegó 9-2 a Juan Diego Salazar, de Aguascalientes.

“Es una medalla de mucho valor, ya que debuté con oro en un nacional, pero el gran plus fue obtenerla en casa, me siento muy feliz por todo eso, quiero agradecer sobre todo a mi entrenador Carlos González”, dijo.

“Soy un apasionado del boccia, cuando juego me siento muy hiperactivo, algo que no soy en la vida real (risas) aunque me gana la emoción al momento de competir”, comentó el joven de 20 años de edad y también medallista internacional.

Addiel agregó que su participación en los Paranacionales Conade fue un “calentamiento” para llegar mejor al Campeonato Mundial de Boccia en el cual estará presente la primera semana de diciembre en Río de Janeiro, Brasil, al lado de Dubir Paredes.