Tarantino revela que no trabajaría para Marvel

Quentin Tarantino reveló por qué nunca hará una película de Marvel. En una nueva entrevista con Los Ángeles Times, cuando se le preguntó por qué no ha trabajado en la franquicia de superhéroes, el director de Érase una vez en Hollywood dijo que no lo ha hecho porque no es un asalariado.

“Tienes que ser un asalariado para hacer esas cosas. No soy un asalariado. No estoy buscando trabajo”, comentó.

En su libro Cinema Speculation, publicado a finales de octubre, Tarantino escribió que los cineastas de hoy no pueden esperar el día en que las películas de superhéroes caigan en desgracia de la misma manera que los directores de la década de 1960 se regocijaron cuando la popularidad de los musicales de estudio disminuyó.

“La analogía funciona porque es un estrangulamiento similar”, dijo Tarantino sobre las películas de superhéroes que dominan la industria en estos días de la misma manera que lo hicieron los musicales en el pasado.

Si bien Tarantino se niega a convertirse en un “asalariado” para un estudio, es posible que tampoco quiera dirigir una película de Marvel porque Hollywood rara vez produce películas de gran presupuesto que son su tipo de película.

En cuanto a otras franquicias, una vez estuvo a punto de dirigir una película de Star Trek, que supuestamente habría incluido viajes en el tiempo y escenas de gánsteres.

El próximo proyecto de Tarantino sigue siendo un misterio por ahora: el director ha dicho durante mucho tiempo que se retiraría después de hacer 10 películas y su última película, Érase una vez en Hollywood, fue la novena. Se especula que Kill Bill Vol. 3 podría ser la que marque su cierre en la industria.