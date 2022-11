Tapatíos muestran su poder en Powerlifting en los Paranacionales

Lograron 11 medallas, ocho de ellas de oro así como dos de platas y una de bronce

Jalisco sacó a relucir su “potencia” al máximo para llevarse el cetro del powerlifting en los Paranacionales Conade 2022 tras conquistar once medallas, ocho de oro, dos platas y un bronce, en el Centro Estatal de Halterofilia de la Unidad Deportiva del Noroeste.

Por esos resultados Jalisco recibió el trofeo al mejor estado en levantamiento de potencia adaptado, seguido de Nuevo León y Veracruz; ya que el primero sumó dos preseas doradas, y el segundo recolectó oro y plata. Después terminaron Oaxaca, Chiapas y Estado de México, cada uno con una áurea.

Los levantadores de potencia tapatíos que lograron primeros lugares y preseas áureas este miércoles, fueron: Alberto Hernández (Infantil 13-14 años en 65 kilos), Miguel Alejandro Peña (Rookie 15-20 años en 59 kilogramos), Eduardo Sánchez (Next Gen 21-23 en 59) y Alberto Espinoza (Rookie 15-20 en 80).

También se colgaron medallas doradas Sebastián Huerta (Next Gen 21-23 en 80 kilogramos), Juan Antonio Ramírez (Next Gen 21-23 en 88), mientras que las femeninas resultaron: Fátima Jazmín Castellanos (Next Gen 21-23 en 61) y Andrea Guadalupe Alfaro (Next Gen 21-23 en 73).

Como los dos campeones neoloneses quedaron: Carlos Isaac Hernández (Next Gen 21-23 Varonil en 54 kilogramos) y Korady Azuara (Next Gen Femenil en 73); entretanto la corona veracruzana correspondió a Gerardo Hernández (Rookie 15-20 en 72).

Por su parte las otras tres medallas de oro que se disputaron en el torneo, las conquistaron el mexiquense Joseph Martínez (Rookie 15-20 años en 49 kilogramos), la oaxaqueña Nereida Juárez (Next Gen 21-23 en 45) y la chiapaneca Fabiola del Carmen Pérez (Next Gen 21-23 en 55).

El anfitrión Sonora contó con dos exponentes: Ángela María Carreón Valenzuela (Next Gen 21-23 Femenil en 73 kilogramos) y Bryan Eduardo Eguzquiza Ruiz (Next Gen 21-23 Varonil en 65), quienes no pudieron subir al podio.