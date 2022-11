Suspende Premio Ariel 2023

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas están atravesando por una grave crisis financiera, informó la presidenta Leticia Huijara

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) suspende el Premio Ariel 2023, debido a que está pasando por “por una grave crisis financiera”.

A través de un comunicado, la Presidenta de la AMACC, Leticia Huijara, reiteró que la institución está pasando por problemas económicos, por lo que se suspenderá la próxima edición del Ariel, incluyendo la convocatoria y procesos de inscripción.

Como explicación a la suspensión de la entrega de premios a lo mejor del cine mexicano, la AMACC dijo que el Estado dejó a un lado el séptimo arte.

“El Estado, que fuera motor y sostén de la AMACC durante un largo tiempo, ha renunciado a su responsabilidad como principal promotor y difusor de la cultura en general y del cine en particular. Pareciera que la cultura junto al séptimo arte ya no lo son prioridad”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la AMACC lamentó que ya no se destinen recursos públicos para el fomento y difusión del cine.

Para respaldar la decisión de suspender el Ariel 2023, la institución afirmó que procederá a realizar los esfuerzos necesarios para que retomen la certeza financiera que les permita continuar con la entrega.

“Hacemos un atento llamado a todos los sectores a cerrar filas en torno a la AMACC, a reforzar la cohesión dentro del gremio cinematográfico y a seguir defendiendo, así como fortaleciendo, este y otros espacios de reflexión libre e independiente sobre el cine mexicano”, concluyó el comunicado.