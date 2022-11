Suma Urquidy su histórica tercera Serie Mundial; Es el primer mexicano en lograrlo

El lanzador sinaloense, se mantuvo en la loma durante tres entradas en el tercer juego sin permitir carrera y ponchó a cuatro bateadores aunque se fue sin decisión

El pitcher sinaloense, José Urquidy lanzó por los Houston Astros en el Juego 3 de la Serie Mundial ante los Filis y se convirtió en el primer pelotero mexicano jugar su tercer Clásico de Otoño.

Su labor fue de tres entradas, sin permitir carrera y ponchó a cuatro bateadores, y aunque se fue perfecto, le quedó un sabor agridulce.

“Me siento excelente, orgulloso de todo lo que está pasando en mi carrera. Espero que se unan más mexicanos a estos logros”, mencionó el lanzador de 27 años.

“Va a ser una serie muy competitiva, pues cada juego es diferente. Se usan diferentes pitchers abridores y se torna en una serie muy difícil. Esperemos ganar“.

Urquidy no había lanzado desde el 3 de octubre, cuando se fue sin decisión, justamente en un partido de temporada regular contra los Filis.

A pesar de esa inactividad y que fue la primera ocasión que fue utilizado por primera ocasión en la actual postemporada por su mánager Dusty Baker, el mazatleco no se sintió fuera de ritmo.

“La verdad no fue difícil (entrar a lanzar tras su inactividad). He estado tirando en el bullpen, haciendo juegos simulados en mis días libres y por eso me he sentido bien. Ahí se demostró que mi cuerpo se siente bien“, dijo el tricolor.