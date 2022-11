Sufre Andrés García una caída en su casa en Acapulco

El actor dijo que estuvo “bastante malito” por lo que no ha subido videos a sus redes

Andrés García llevaba varias semanas sin aparecer en redes sociales o en sus tradicionales videos que comparte en YouTube, ya que sufrió una caída que lo tuvo “bastante malito”.

En entrevista con ‘De Primera Mano’, el primer actor aseguró que su salud estuvo delicada debido a que se cayó de unas escaleras en su casa de Acapulco, lo que le provocó diversas heridas en el cuerpo.

“Me caí por unas escaleras y estaba muy golpeado de todos lados porque eran escaleras de cemento. Yo creo que ese sentir mal de dos o tres semanas fue por la caída… Ya estoy caminando con cuidado”.

Comentó que sus médicos le recomendaron hacerse análisis por la cirrosis que padece, a fin de que se pueda conocer la gravedad de la enfermedad y descartar que haya otro padecimiento.

García aseguró que actualmente se encuentra solo en su casa debido a que su esposa, Margarita Portillo, decidió quedarse en su residencia. Esto porque pese la relación, respetan el espacio de cada uno.

“Margarita está en su casa, no la he visto en estos días porque me he quedado aquí en la casa para resuperar fuerza. A ella no le gusta salir de su casa, no nos hemos comunicado”.

El primer actor dijo que se reunió son su hijo Leonardo, quien ya tiene novia, y negó que Margarita estuviera enojada por una comida que tuvo con una de sus exesposas.