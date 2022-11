Sorprenden a allanador y lo entrega a la policía en el fraccionamiento La Paloma

El perjudicado sorprendió en el interior de su residencia a una persona que no se identificó y quien aparentemente vive en condición de calle

Cuando allanaba un domicilio del sector denominado La Paloma, un individuo fue sorprendido y retenido por el propietario, quien lo entregó a integrantes de la Policía Municipal.

Fue alrededor de las 8:30 horas cuando se informó a la Línea de Emergencias 911 que en un inmueble ubicado en calle Quinta Paloma, tenían asegurado a un intruso.

Los oficiales que se abocaron al sitio se entrevistaron con el propietario del domicilio, que hizo entrega de una persona del sexo masculino, al parecer indigente.

El reportante manifestó que minutos antes se encontraba en otro sector de la ciudad cuando recibió una llamada de un vecino, que le informó que dentro de su propiedad andaba un individuo desconocido.

Añadió que al llegar descubrió a un hombre, quien no traía documentos y no se identificó, quien al parecer no tiene domicilio fijo en la ciudad, a quien retuvo en el sitio y posteriormente hizo entrega a las autoridades.

El detenido fue llevado a los separos de la Comandancia de Policía de la zona y después sería canalizado a la autoridad correspondiente.