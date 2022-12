Matan los perros sueltos

¡Se rebelan por las becas!

No rastrean a ex policías

Resurge plan de Canirac

Matan los perros sueltos…Y como toda causa tiene a un efecto, como dijera el científico Einstein, el que en el último tiempo ya vayan más de 20 reportes por envenenamiento de perros en Hermosillo, sí que en muchos de los casos es consecuencia de que los dueños nos los protegen y mucho menos los atienden, al dejarlos sin cuidados y en la calle, lo que es un riesgo para los ciudadanos que se los topan. ¡Zaz!

Eso explica el porque hasta el momento solo una de esas muertes ha sido denunciada por los propietarios ante el área de Atención al Delito de Maltrato y Crueldad Animal de la Fiscalía estatal, como lo revelara el titular del Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal de la Capital, David Palafox Celaya, derivado de que de antemano saben que en la generalidad los dejan andar en calidad de canes callejeros. ¡De ese pelo!

Y es que a pesar de las evidencias y el que aseguran que sus mascotas fueron envenenadas, a la hora de la hora no interponen la respectiva querella, a sabiendas de que no se hacen cargo de ellos como Dios manda, sino que por el contrario los dejan como los “solo vino”, de ahí que no tengan cara para proceder jurídicamente por esas muertes caninas, por ser quienes los exponen a eso, al no tenerlos a buen resguardo.

Por ser chuchos que se suman a los que sobreviven en la vía pública sin que nadie los cuide, con lo que acrecientan el problema social que de por si ya hay por tanto perrerío que anda suelto, y del que nadie se hace responsable, porque los promotores de las organizaciones defensoras de animales son muy buenos para abogar por ellos, pero no para evitar que se conviertan en un peligro para la ciudadanía como ocurre.

Casi por nada es que Palafox Celaya aclarara que también: “Es sancionable a todos aquellos ciudadanos que los dejan salir de sus casas y que en un momento dado no tienen la supervisión correspondiente. Si van a salir de sus casas tienen que sacarlos con sus correas, con sus aditamentos correspondientes para dar su paseo normal”, y es que son pocos, o contados los que lo hacen. ¡Por algo será!

En pocas palabras eso significa que quien tiene un can lo debe encerrar para que no ande solo, por ser su obligación el brindarle protección y las atenciones correspondientes, porque de lo contrario propician que afecten a terceros, al causar diferentes daños, entre ellos defecar, tirar la basura y demás en las propiedades ajenas, pero sobre todo el convertirse en una verdadera amenaza de posibles agresiones como ya ha sucedido.

Porque si bien no es justificable el que se atente contra ese animalero, pero lo que tampoco puede dejarse de lado, es que con esos descuidos están provocando el que algunos ya estén recurriendo a esos extremos, con todo y que es algo que ya está penado, por haber personas a las que se ha encarcelado por ese motivo, pero pues a ese punto ya está llegando la desesperación, al ver que nadie hace nada al respecto. ¡Pácatelas!

Es por lo que David Homero apuntillara que si no hay un señalamiento directo contra quien le esté haciendo daño a esos sabuesos que andan sueltos, simplemente no es posible actuar conforme al reglamento de la dependencia con la aplicación de multas y denuncias penales, y es que como sus “amos” van a saber quién es, sino están al pendiente de ellos, por dejarlos que se la lleven donde quiera, y sin ponerle un freno. ¡Ñácas!

Tan desastrosos son esas especies perrunas, que incluso ayer trascendió que un par de canes ocasionaron un incendio al arrancar las líneas conductoras de unos cilindros con gas mientras jugaban en el patio de un domicilio del sector del Centro, por lo que tuvieron que acudir los bomberos. ¡Ni más ni menos!

¡Se rebelan por las becas!…Las que ya pasaron a mayores son las reiteradas fallas de la Coordinación Estatal del Programa de Becas “Benito Juárez” del gobierno federal, y de la que está a cargo el por algo tachado de insensible de Miguel Ángel Salas Collazo, tan es así que los desesperados papás de los estudiantes solicitantes de nivel “Prepa” ayer bloquearon varias céntricas calles para exigir ser atendidos. ¡De ese tamaño!

Pues primero cerraron el crucero de la avenida Puebla y Matamoros, que es donde opera la sede de esa dependencia de la Federación, para posteriormente bloquear el bulevar Luis Encinas, que es uno de los más transitados, y con la advertencia de que no se quitarían hasta no ser atendidos, y no es para menos, después de la forma en que Salas Collazo había ignorado sus quejas por la ineficiencia del personal a su cargo. ¡Palos!

Toda vez que hasta antes de esos bloqueos los habían “bateado”, de ahí que no les quedara de otra más que manifestarse de esa manera, y con justa razón, por ya tener varias semanas en las que no han podido concretar una cita, ni presencial ni a través de la plataforma, por la forma en que el portal no les permite accesar al presentar irregularidades, pero a Miguel Ángel le ha valido, al casi decirles ¡sigan participando!

No en balde es por lo que se “levantaron en armas”, ante la inconformidad que hay entre los que no les han pagado los poco más de $800 pesos mensuales que les dan, y los que no han podido registrarse para tener ese beneficio, ya que por esas falladeras nomás atienden a 30 personas diarias, y si bien les va, por lo que ya estaban empezando a dormir en las afueras de esa oficina, pero ni así podían asegurar un lugar. ¿Cómo ven?

En esos términos está el suplicio que han hecho pasar a los afectados, y todavía con una actitud “de perdonavidas” del burocrático de Salas, al darles a entender que tendrán que aguantarse, o que ¡le hagan como quieran!, y es por lo que paralizaron el tráfico en dichas vialidades, causando un caos vehicular, y todo por no recibir un trato y servicio digno, al además tenerlos haciendo largas filas en la fría intemperie y para nada.

No rastrean a ex policías…Una vez más se volvió a demostrar que a los que nomás no les dan segumiento, es a los agentes policíacos que causan baja de las diferentes corporaciones, y para evidencia está el ex elemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Luis Enrique, de 38 años de edad, quien el lunes asesinó a su esposa Anahí, de 31 años, y después se suicidó en el poblado Miguel Alemán. ¡Ups!

Si se toma en cuenta que el ex polizonte utilizó un AK-47, es decir, no cualquier arma de fuego, para privar de la vida a su pareja que estaba embarazada, además de que se le encontró una granada de las explosivas en la mano, lo que habla de que no andaba lo que se dice en muy buenos pasos, como para tener acceso a ese tipo de armamento exclusivo del Ejército, y es por lo que se requirió la presencia de la Sedena. ¡Qué tal!

Por lo que así tuvo lugar esa comentada tragedia en esa comunidad de la Costa de Hermosillo, originada por actos de violencia familiar que no fueron denunciados en su momento por la víctima, y es por lo que se habían separado desde el pasado agosto del presente año, pero al parecer él la citó para volver a hablar sobre el divorcio que le había requerido, sin imaginar que la asesinaría a balazos para después matarse. ¡Glúp!

Sin embargo lo que hacía presagiar que no terminarían bien las cosas, en cuanto a esa turbulenta relación, es que el ex oficial policial que saliera de la PESP desde el 2017, sin precisarse las razones, como lo confirmara la Secretaría de Seguridad Pública, a parte de golpeador también consumía drogas, como lo revelaran los familiares, ante lo que se deduce que tal vez no andaba en sus cinco sentidos al momento de los hechos.

Aunque lo único cierto es que hay tres menores de edad, de 17, 13 y 5 años, que quedaron en la orfandad por ese asesinato, y que es algo que no se sabe si pudo haber evitado de haberse estado monitoreando las actividades del homicida, o si Anahí hubiera presentado una denuncia por los golpes que recibía, porque ya lo que aflore del susodicho, sólo será para confirmar que sí se hace necesario el que los tengan en la mira.

Resurge plan de Canirac…Ahora sí que para no darle motivos a los policías municipales mordelone$, de esos que abundan, aunque hay sus excepciones, los que desde ya están anunciando que van a poner de su parte, son los Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), porque a partir de hoy pondrán en marcha el programa “Conductor Designado”. ¡Órale!

Ya que para promover que la clientela no maneje “tomada”, por hoy en día hasta el aliento alcohólico estar penado, empezarán a ofrecer descuentos para quienes deseen asumir el papel de conductor “resignado”, con el fin de que los comensales pasen un rato de esparcimiento en los diversos establecimientos de ese ramo, con la garantía de que regresarán a sus casas seguros y sin que los paren en un retén policíaco. ¡Mínimo!

Si se analiza que durante la presenta época decembrina es cuando más pasa eso, de que a la mayoría de los de la Policía Municipal de esta Ciudad del Sol les da por detener sin ton ni son a los automovilistas, y no precisamente con una buena intención, sino más bien para checar el dato, de si no vienen de alguna posada, o fiesta navideña, y de esa forma completar$e para el aguinaldo. ¡Así la mala fama!

De ahí que el dirigente de la Canirac, Manuel Lira Valenzuela, dijera que partiendo de que diciembre es un mes social, por esa razón están poniendo en operación esa campaña para fomentar una conducción vial responsable, aunado a que a la par le hicieran la invitación a las autoridades de Tránsito para que participen y sean más conscientes, y es por lo que esperan contar con una respuesta en ese sentido. ¿Será?

Al Lira Valenzuela resaltar que lo que buscan es trabajar de manera coordinada con Tránsito Municipal para lograr un mejor funcionamiento de ese esquema de prevención, con la finalidad de inhibir los riesgos de accidentes viales, pero también procurando un respeto para los consumidores, y que no sean objeto de un acoso policial, como tiempo atrás lo han denunciado, y con sobrada razón. ¡Esa es la intención!

