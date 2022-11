Surge otro tipo de Covid

Caen dos por Caso CFE

Abuchean a “Presimun”

Pide de má$ funcionario

Surge otro tipo de Covid…Y contra el que se está confirmando que aún no se puede cantar victoria, es con referencia al Covid-19, y para prueba está la nueva advertencia que lanzara la Secretaría de Salud federal, de que en Yucatán, Campeche, Tabasco y Quintana Roo está circulando una nueva variante de la cepa Ómicron, conocida como BW.1 o Xibalbá, que está infectando esa zona del País. ¡De ese pelo!

A tal grado manejan que es el nivel de contagio de ese nuevo virus mutante, que lo que es en el Estado yucateco se presentaron 554 pacientes del 5 al 18 del noviembre, más del doble de los registrados del 24 de octubre al 4 de noviembre, y que es por lo que el subsecretario de Salud en México, Hugo López Gatell, ya reconociera que está habiendo un incremento de casos en la República Mexicana. ¡Ni más ni menos!

En lo que es un repunte de esa enfermedad al que Sonora no a escapado, como lo deja entrever la alta incidencia en el último reporte que se hiciera, al ya casi estarse llegando a los 200 envirulados, cuando antes se había mantenido rondando los cien, ya que hoy en día de cada diez pruebas que se practican, entre seis y siete están resultado positivas, como ya lo han hecho público distintos laboratorios privados. ¡Palos!

Con todo y eso suponen que la cosa todavía no está como decretar otra alerta sanitaria, al asegurar que esa nueva oleada de coronavirus es consecuencia de que todavía hay personas que no se han vacunado, a lo que se le agrega que el que también esté teniendo lugar un brote de influenza por la temporada invernal, y es por lo que están llamado a volver a reforzar las medias de prevención que ya se habían relajado, o hasta olvidado.

Es por eso del exhorto para que le gente siga manteniendo los cuidados más básicos y de sobra conocidos, como la sana distancia, el uso del cubrebocas en lugares concurridos como el transporte, así como el evitar las aglomeraciones, ventilar los espacios y el elemental lavado de manos con agua y jabón como medidas de protección, a partir de cómo el coronavirus ha vuelto a resurgir, aunque sin ser tan letal como antes. ¿Será?

Sin embargo es un resurgimiento que tenderá a volverse más riesgoso y complicado por las fechas navideñas que ya están en puerta, por ser la época en la que las mayorías se enfiestan, y se la pasan en reuniones y pachangas, empezando con lo que son las posadas, para ya después terminar en el plano familiar, y ser cuando más tiene lugar la convivencia, o “conbebencia”, por la cercanía que se da para manifestar el afecto.

No obstante y a pesar de ese reinfectado panorama, el que no ha dicho ni media palabra ni para “echar aguas”, es el secretario de Salud estatal, José Luis Alomía Zegarra, cuando la situación amerita como para que ya estuviera previniendo a los sonorenses sobre ese rebrote, y más porque se está anunciado los que será la llegada del frente frío 12 a la Entidad, y la primera tormenta invernal para la próxima semana. ¡Glúp!

Aun así no se ve por ningún lado el que Alomía Zegarra y sus operadores estén abocados en materia de prevención, lo cual ya no es de extrañar, porque igual a pasado con lo del dengue y demás, que ha cundido a tal extremo de que han sido rebasados por tantos enfermos, e incluso con nueve muertes hasta al más reciente saldo, de ahí que sea de pronóstico reservado esa reaparición que está teniendo ese “covicho”. ¡Pácatelas!

Caen dos por Caso CFE…Con la novedad de que la Fiscalía General de la República (FGR) está revelando que ya hay dos detenidos con relación al asesinato de los dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que fueran emboscados el pasado 6 de septiembre en la carretera Hermosillo-Yécora, como ayer lo ventilara el delegado de esa institución, Sergio Francisco Méndez. ¡Eso dicen!

Así que a casi tres meses de perpetrada esa agresión armada en las cercanías de Ónavas, por fin se está sabiendo algo que pudiera llevar al esclarecimiento de ese atentado contra varios empleados del CFE que fueran atacados cuando circulaban de madrugada en dos vehículos oficiales tipo pick up, si se toma en cuenta que Méndez no está dando mayores detalles en cuanto a esos presuntos arrestos. ¡Tómala!

Aun y cuando destapó que el motivo por el que fueron rafagueados y hasta quemados esos linieros de la “Comisión”, es porque les estorbaban a los integrantes de un grupo delictivo que opera en esa región serrana, lo que contrasta con la versión inicial que había manejado el mismo Sergio Francisco, de que se trataba de un hecho circunstancial y aislado, dizque porque a ese territorio de la serranía se le considera como seguro.

De ahí que con eso se echa por tierra lo que se dijera en un principio por parte de los de la FGR, de que fue sido un suceso fortuito, al aflorar que el “Narco” más bien ya está quitando del camino a quienes les estorban en su operatividad, por lo que así está el mal mensaje para quienes conforman la clase trabajadora de las dependencias públicas y privadas que tienen que transitar por esas alejadas e inseguras latitudes. ¿Qué no?

No en balde es que derivado de esas detenciones ya se han realizado cateos con la localización de armas, como ha ocurrido en Yécora, pero sin que hasta ahora hayan “soltado más prenda” al respecto, y es por eso de los asegunes que hay tocante a esas indagaciones por parte de los sabuesos de la Federación, pero sin sin dar color, o pelos y señales, de ahí que hasta el momento estén ocultando las identidades de los arrestados. ¡Ouch!

Abuchean a “Presimun”…Quien dicen que está cosechando lo que con su mal gobierno ha sembarado es el alcalde de Obregón, Javier Lamarque Cano, y para evidencia está el que acaba de ser abucheado en el marco de un concierto que realizaran Los Tigres del Norte en esa ciudad, al subir al escenario para reconocer la trayectoria de ese grupo musical. ¡Así la desconocida!

Razón por la cual está de más el señalar que al Presidente Municipal morenista “le salió el tiro por la culata”, al quererse adornar con la presentación de esa famosa agrupación del género norteño, porque a la hora de que invadió el estrado para darles la bienvenida, los ¡buuuuuu! Y gritos de rechazo “ciudadano” no se hicieron esperar, luego de que los asistentes se molestaron por su intervención, cuando no venía ni al caso. ¡Ñácas!

En lo que es una rechifla que Lamarque Cano no podrá negar, al por las redes sociales circular un video de poco más de 20 segundos de duración, en el que se escuchan los chines y jotas que le dirigieron los presentes, y que a querer y no, pero es un síntoma del mal ambiente que tiene con los obregonenses, como lo denota el que no pasara “esa prueba del ácido” a la que sólito se expusiera, en su ánimo de lucirse. ¡Vóitelas!

Ciertamente que no es para menos que el exhibido “Presimun” traiga a la ciudadanía en contra, por como en lo que va de su trienio se la ha llevado a puras excusas para no resolver los problemas más prioritarios, como es el de las calles que están destrozadas como nunca antes; aunado a que ha querido tapar el sol con un dedo en torno a la creciente inseguridad que hay en esa municipalidad que sigue siendo de las más inseguras.

Pero por encima de esas abucheadas volvió a dar muestras de lo cínico que es, por como horas después de estos hechos compartió fotografías que se tomó portando un sombrero vaquero mientras acompaña a los miembros de ese conjunto del regional mexicano, en lo que es algo que ya no es de sorprender, por como ha llegado al punto de afirmar que es de los alcaldes mejor calificados de la Nación. ¡“Ta, gueno”!

Pide de má$ funcionario…Al que se da por descontado que le van a decir ¡Y tu nieve de que la quieres!, por e$tar$e yendo grande, es el fantasmal consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Nery Ruiz Arvizu, por estar solicitando un presupuesto de $403 millones de pesos para el 2023, que incluye una especie de adelanto para lo que será el proceso electoral del 2024. ¿Cómo ven?

Aunque de acuerdo a la despilfarradora visión de Ruiz Arvizu, para él la petición de esa millonada sólo representa “un ligero” incremento con relación al año que está en curso, en el que ejercieron $323 millones de pesos, cuando lo cierto es que significa una diferencia de $80 millones, equivalentes a un 25%, como si se estuviera en jauja, cuando a todo mundo le están requiriendo “apretar$e el cinturón” por no haber “lana”.

Lo que es un reflejo de que a ese instituto electorero no ha llegado la llamada “austeridad franciscana” que hoy en día tanto se pregona, porque lo que es Neri ya adelantó que están a la espera de que les aprueben esa presupuestación antes de que termine el 2022, después de ya presentársela al Ejecutivo Estatal y Congreso del Estado para que le den el VoBo, o visto bueno, como si fueran cinco pesos. ¡De ese tamaño el agandalle!

Ante lo que se deduce que así se las están gastando Ruiz y sus malas compañías, con lo que de antemano están asegurando sus insultantes sueldazos de más de $100 mil pesos mensuales, y nomás por hacer como que hacen, por ser de sobra conocido que cuando no son tiempo de elecciones se la llevan “choronamente”, o inventando a ver que hacen, es decir, a “medio brazo”, por prácticamente no tener trabajo para desarrollar.

Al ser una millonaria presupuestada que cabe aclarar que también contempla el financiamiento para los partidos políticos, aunque con lo que siempre se van de paso, es con el costo operativo de ese organismo, y por si eso fuera poco hasta están pidiendo un adelanto para los doce meses posteriores, porque según esto con eso podrían generar ahorros comprando las cosas con anticipación, en lo que es algo que ya nadie les cree.

O séase que así de gastalones están saliendo, pasando por alto que ahorita precisamente por eso “los traen en el ajo”, por lo caro que salen, a raíz de que se conducen como si fueran de una casta superior. ¡Mínimo!

