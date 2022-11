+ Darán pa´tras a Canirac

+ No cobrarán por basura

+ Siguen tandeos de Aguah

+ Aún destruyen las armas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Darán pa´tras a Canirac…Y quien prácticamente ya “dobló las manos” y reconoció que no están dadas las condiciones para que sea aprobada la propuesta de cambio a la ley de alcoholemia en el Estado que fuera presentada por la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Alimentos Condimentados (Canirac), es el líder de esa organización culinaria, Manuel Lira. ¡De ese pelo!

Pues de acuerdo a lo revelado por Lira Valenzuela, da cuenta que la respuesta recibida por parte del gremio restaurantero durante las reuniones que han sostenido hasta ahora no ha sido la que esperaban, después de que ante los legisladores propusieran el regresar a un .08% de nivel de alcohol en la sangre permitido para los conductores, el cual a la fecha es de un porcentaje del 0.4%. ¡Es la pretensión!

Ante lo que se deduce que no han encontrado eco, como tampoco un campo fértil para esa iniciativa de reforma, y menos a partir de lo expresado por el presidente de la Canirac, o Manuel, de que: “Sin embargo, nos han comentado que es prácticamente imposible que salga aprobada en este periodo, tomando en cuenta que ya los diputados se enfilaron en el tema de la discusión del paquete presupuestal”. ¡Así la prioridad!

Así que derivado de ese escenario desfavorable para el planteamiento que están haciendo, es que ya están echando mano del famoso dicho que dice ¡de lo perdido lo ganado!, al insistir en que cuando menos debe haber una mayor flexibilidad por parte de las autoridades policíacas para los comensales que buscan salir a tener un rato de esparcimiento a los restaurantes, sobre todo en la venidera época navideña. ¡Ajá!

Al una vez más Lira reiterar que: “Quiero señalar que nosotros no estamos a favor de la conducción punible, siempre hemos dicho eso, pero estamos a favor de que impere el sentido común a favor de la convivencia, y que puedas ir a un negocio a tomar unas copas de vino con los alimentos, dos cervezas y que no sea objeto de una sanción administrativa”, a partir de la “cacería” que han denunciado de la Policía Municipal. ¡Vóitelas!

O séase que así está el éxito no obtenido en ese sentido, o en la intentona por modificar la que se conoce como Ley Suzuki, por ser el apellido de la ex diputada que en su momento promoviera la reducción de la cantidad de todo tipo de alcoholes a la hora de tripular un vehículo automotor, y que es menor al del resto del País, e incluso de Arizona, y es por lo que se presta para actos de corrupción de los policías. ¡Mínimo!

Y para quien dude el de a cómo continúa a todo lo que da esa práctica de implementar retenes para detectar conductores con aliento alcohólico, ahí tienen que el fin de semana a la salida de lo que fuera el concierto que ofreciera la famosa Banda MS, luego luego colocaron uno de esos filtros, cuando se intuye que la mayoría de los que acudieron no se entonaron tomando puros clamatos, y es que lo que impera es la falta de tacto. ¡Ups!

Pero pues se valen de lo que marca esa retrograda disposición, de que la gente no puede tomarse ni un par de cheves porque ya les cuenta como que se pasaron a la hora de beber, cuando en los hechos no es el caso, por aún conservar la capacidad para manejar, pero ante ese marco jurídico no es así, y es de lo que se aprovechan para detenerles el carro y multarlos con alrededor de $10 mil pesos, entre la sanción, la grúa y el “corralón”.

¡No cobrarán por basura!…El que casi casi dijo que ¡No inventen!, como reza la popular expresión, es el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, al calificar como de puras “fantasías” el run run que había, de que se le impondría un cobro por kilo a la recolección de basura, el cual presuntamente se “palomearía” en la pasada sesión de Cabildo del 24 de noviembre, lo que negó categóricamente. ¡Ni más ni menos!

Es por lo que “El Toño” Astiazarán le saliera al paso a esos rumores para aclarar el dato, en el marco de la aprobación que se hiciera del presupuesto 2023 para el Ayuntamiento de Hermosillo, por más de $6 mil millones de pesos y sin nuevos impuestos, al destacar que no contemplan cobrar por recoger el basurerío doméstico, pero que aquellos negocios que saquen ventaja del servicio gratuito podrían pagar por ello.

No en balde es que Astiazarán Gutiérrez apuntillara que: “Quienes se quieran pasar de vivos y se aprovechen de la recolección doméstica que es gratuita, que tengan algún negocio y que generen más basura por el uso comercial de la recolección, ahí claramente se les tendrá un cobro como siempre lo ha habido”, tan es así que a través de la Patrulla Verde ya se han detectado y sancionado empresas que generan demasiados desechos.

Para el caso el “Presimun” aliancista precisó que la única cobranza que se realiza actualmente, es la que precisamente se les hace a esas negociaciones, y que se determina través de una fórmula que está incluida en la Ley de Ingresos del Municipio, y que se calcula en función del número de kilogramos que se les recogen, pero de no convenirles están en la posibilidad de contratar a una empresa privada para ese fin. ¡Así la condición!

En esos términos está ese ¡No se hagan bolas! Que lanzara Francisco Antonio, en torno a esa especie que se hiciera correr, con todo y que no es la primera vez que se hace, por en el año 2018 haberse manejado algo similar, durante el trienio de la ex alcaldesa Angelina Muñoz Fernández, quien aseguró que si bien la Ley de Hacienda Municipal contempla este impuesto, pero que tiene inconsistencias y es por lo que debe reformarse.

Siguen tandeos de Aguah…A los que vaya que pretextos no les han faltado para seguir afectado a los ciudadanos con la falta del suminiestro acuático, es a los de Agua de Hermosillo (Aguah), donde cobra el director que se cree hecho a mano, Renato Ulloa Valdez, y para prueba está el que por trabajos de mantenimiento y reparación desde ayer empezaron a dejar sin agua a unos 5 mil 500 usuarios. ¡Palos!

Por lo que en esta ocasión los que pasarán las de Caín por la carencia del vital líquido son los habitantes de los sectores Norte y Centro de la ciudad, porque para empezar reemplazarán la infraestructura hidráulica del bulevar López Portillo, desde la calle Reyes hasta el bulevar Morelos; de ahí que durante las próximas cuatro semanas más de 2 mil vecinos de esa área tendrán el servicio medido, o más bien tandeado. ¡De ese tamaño!

Y por si eso fuera poco los que también sólo tendrán una distribución en horarios vespertino y nocturno, de aquí y hasta el próximo 19 de diciembre, son los moradores de las colonias El Mariachi, Cañada de los Negros, Rinconada Nuevo León y La 5 de Mayo, dizque porque repararán el tanque de almacenamiento “Puebla”, por lo que ya casi estarán recibiendo a Santoclós a medias aguas, y no es para menos. ¡Tómala!

Lo “píor” de esa seca y reiterada situación, es que lo que son Ulloa Valdez y sus operadores ni siquiera salen a dar la cara para explicar los detalles de esas tandeadas, que igual abarcarán los complejos habitacionales de Misión del Sol, Terrazas del Mirador, Catalinas Residencial, Colinas, Cuartel, Paseo del Palmar, Vista del Sol y Misión del Real, al sólo limitarse a hacerlo mediante un escueto comunicado. ¡Así el dato!

Motivo por el cual los asegunes y chines y jotas no se han hecho esperar con relación a esas obras que se sacan de la manga, aunque antes salieron con que es porque el agua estaba llegando muy turbia del Acueducto Independencia y tandearon el Sur de esta Capital, con la salvedad que la que ahora pudiera justificarse es lo de la vialidad del López Portillo, si es que forma parte de la repavimentación que harán del mismo. ¿Será?

Aún destruyen las armas…Tal parece que la que quedó en el aire, es la propuesta para que las armas decomisadas a los criminales se les asignen a las diferentes corporaciones policíales, en aras de “medirlos con la misma vara”, o balas, como lo exhibe el que ayer fueran destruidas cerca de 600 en la Cuarta Zona Militar de esta Ciudad del Sol, como parte de la campaña que siempre ha habido por ese motivo. ¿Cómo ven?

En lo que es una ceremonia que fuera presidida por el General de la Cuarta Zona Militar, Héctor Francisco Morán González, y a la que asistiera el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, donde se recalcó que la incautación y desecho de armamento confiscado forma parte de las acciones para salvaguardar y garantizar la seguridad de los ciudadanos, y que van desde desde pistolas hasta rifles de asalto. ¡A ese grado la variedad!

De ahí que Durazo dijera que: “La destrucción de las armas aseguradas busca reducir la capacidad de fuego, la letalidad para enfrentar a las fuerzas de los grupos criminales. Me da mucho gusto ser testigo de la eliminación de armas producto del trabajo del Ejército y varias dependencias de seguridad”, pero sin que se volviera a tocar el tema con referencia a reutilizarlas por parte de las Policías como se ha sugerido. ¡Glúp!

Al ser una cruda realidad de sobra conocida por las mayorías, de que los integrantes del crimen organizado están mejor armados que los elementos policíacos, sobre todo los municipales, y es por lo que se ha propuesto el que les entreguen las que se les incautan, por incluso haber infinidad de uniformados que carecen de ellas, razón por la que en muchos de los casos “los mandan a la guerra sin fusil”. ¡Increíble, pero cierto!

Eso por eso de la duda que hay, de qué si qué pasaría con esa proposición que no está mal, de que se arme, aunque sea de esa manera a los guardianes del orden, en lugar de que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sigan utilizando las cortadoras de metal para desintegrar esa “matonas” de diferentes calibres, por suponerse que deben estar como para reusarse. ¡Cuando menos!

