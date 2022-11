Está en el Top ten Alcalde

Se queda corta funcionaria

Asegura lo básico Isssteson

Ignoran fraudes a “Profes”

Está en el Top ten Alcalde…Quien vaya que va empezar la semana con los bonos de aprobación ciudadana al alza, es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, por ya estar en el quinto lugar entre los alcaldes mejor evaluados de las ciudades capitales del País, en lo que es el ranking de la encuestadora Mitofsky, con un porcentaje del 56.1% de aceptación entre los hermosillenses, de acuerdo al último sondeo.

Con lo que está de más el resaltar que Astiazarán Gutiérrez ha seguido cosechando lo que con chamba ha sembrado en su primer año de gobierno, si se analiza que en la medición llevada a cabo en agosto pasado se encontraba en el séptimo lugar de 31 posibles, mientras que en esa más reciente evaluación escaló dos lugares para colocarse en el Top 5 de los “Presimunes” mejor calificados por su gobernados. ¡De ese pelo!

O séase que así ha seguido el ascenso del “Toño” Astiazarán, como lo exhibe el que ya ingresara a ese selecto grupo de Munícipes que están considerados como de los mejores, al lograrlo junto con el “Presi” de Tlaxcala, Jorge Corichi, quien igualmente pasó de la sexta posición a la cuarta, de ahí que ya sean de los que “se cuecen aparte”, como dice el dicho, en cuanto a la eficiencia gubernamental que han desplegado. ¡Así el dato!

Toda vez que completan esa lista la primera autoridad municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, que aparece como número uno; en tanto que en segundo está el jefe de la Comuna de Guadalajara, Pablo Lemus, quien en agosto estaba en el quinto espacio; mientras que en tercero se ubica el de Mérida, Renán Barrera, quien anteriormente ocupó el escalón dos, por lo que son los que conforman esa quinteta. ¡Qué tal!

Pero por eso fuera poco, y en base a lo ventilado por Roy Campos, el operador de Consulta Mitofsky, además de que para Astiazarán no hubo quinto malo, todavía Hermosillo obtuvo el segundo lugar, sólo por debajo de Guadalajara, en el rubro de ciudades con mejores proyectos para contrarrestar el cambio climático, lo que deja en claro que por todos lados, o en los diferentes órdenes está siendo valorada la talacha que está realizando.

Así que partiendo de esas calificaciones aprobatorias que hasta ahora ha estado obteniendo Francisco Antonio, sí que está haciendo valedero aquello de que ¡trabajo mata grilla!, por como no se ha desgastado ante nada, y ha continuado “derecho la flecha”, a la hora de concretar el rescate de esta “Capirucha”, que a querer y no, pero ya presenta otra cara, con las diferentes obras que han puesto en marcha. ¡De ese tamaño!

Y para prueba de esa transformación que se está haciendo de esta Ciudad el Sol, está la rehabilitación de la transitada calle Reforma que ya está en curso; con una inversión de más de $30 millones de pesos; e igualmente acaban de darle el banderazo de inicio a los bulevares José López Portillo y Agustín Zamorano, para dejarlos como nuevos, con inversiones similares, después de que tenían añales sin mantenimiento.

A la vez que a la par por el estilo está de destacar el que ya se hayan adquirido más de 200 patrullas eléctricas, cuando en años eran mínimas las que se habían renovado; e igual se han comprado vehículos para las dependencias de Servicios Públicos Municipales y la Coordinación de Desarrollo Urbano; sin dejar de lado los tan necesarios carros recolectores de basura, y es por lo que al “Toño” le están “poniendo palomita”.

Se queda corta funcionaria…La que sí que ni la burla perdona, es la por algo tan llevada y traída Coordinadora del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado (Imtes), Lirio del Castillo Salazar, al anunciar que durante la época decembrina mantendrán el mismo número de camiones urbanos circulando para no afectar a los usuarios que acuden en esas fechas a realizar sus compras navideñas. ¡Así la ironía!

Pues para las mayorías resulta una incongruencia el que del Castillo Salazar salga con esa ocurrencia, de querer hacer aparecer esa estrategia como si fuera un presente de Navidad, si se parte de que ni siquiera han llegado a la cantidad de ruleteros requeridos para prestar un servicio competente, que es de 450, por hoy en día únicamente estar en operación 330, como públicamente lo reconociera, por lo que así está el déficit. ¡Zaz!

Sin embargo y a pesar de los pesares, lo que es Lirio Anahí todavía está manejando como una posibilidad el que puedan tener en movimiento ese total de unidades, aunque los estudiantes no vayan a la escuela, porque partiendo de la inestabilidad y el doble discurso con que se ha conducido, es algo que aún no puede darse por hecho, porque capaz y al final termina haciéndole a La Grinch transporteril, lo que no sería de extrañar.

A tal grado ha sido un programa operativo deficiente el “regulado” por el Imtes por la falta de vehículos, en contubernio con las empresas concesionarias que regentean esa actividad en esta Capital, que precisamente ya se ha vuelto una nueva normalidad el que la Policía Municipal les de ráite a los alumnos de las escuelas más alejadas, como por ejemplo del Parque Industrial Sur, o de los Conalep, para que lleguen a tiempo. ¡Vóitelas!

Más menos así está esa falla que se ha ido agravando y que irá pa´ largo, y es que apenas están contemplando la compra de unos 80 de esos tan escasos camioncitos, mismos que serían distribuidos entre los diferentes municipios, ante lo que se duce que sería mínima la mejoría, porque nomás lo que es en Hermosillo para estar “al cien” se requieren de unos 170, por lo que así está esa abismal deficiencia. ¡Ni más ni menos!

Asegura lo básico Isssteson…Sin hacerle mucho al héroe, o al “yo las puedo” y “me las como ardiendo”, pero el que acaba de ventilar una buena noticia que suena a regalo navideño para los jubilados y pensionados del Isssteson, es el director de esa institución de salud, Froylán Gámez Gamboa, que es la desde ya estar garantizado el pago puntual de pensiones, jubilaciones y prestaciones para los ex trabajadores. ¡Órale!

En esos términos están “amarrando” por adelantado esas pensionadas por $6 mil millones de pesos, y en lo que sólo es para abrir boca, al Gámez Gamboa asegurar que además vía una planeación económica y con la instrumentación de nuevas políticas de austeridad, el Gobierno estatal estará preparado para hacerle frente en los próximos cinco años al incremento natural en ese sentido rubro, como son esas garantías laborables.

Tan es así que como parte del compromiso del “Gober”, Alfonso Durazo Montaño, en lo referente al rescate financiero de ese instituto para mejorar su liquidez, es por lo que a partir de la primera semana de diciembre ya les estarán entregando los aguinaldos a ese personal retirado, que será una bolsa calculada en unos $700 millones de pesos, lo que significa que con tiempo les harán llegar sus chri$ma$. ¡Para empezar!

Y por si quedaran dudas Froylán dejó muy bien asentado que: “Es una prioridad del Gobernador que estos derechos adquiridos y ganados pues se les paguen puntualmente como debe de ser”, y es por lo que “no se meterán en camisa de once varas” a la hora de darle cumplimiento en tiempo y forma a esa prestación que es sagrada, y que en esta temporada es esperada con ansías, por ser un extra que les ayuda para el gasto.

De ahí que sin hacer mucho ruido, por ser de un estilo mesurado, pero efectivo, y con un buen manejo de mano izquierda que ya le es reconocido por propios y extraños, lo que es Gámez se ha dado a la tarea de asegurar lo que es más prioritario y vital para la buena operación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), eso sin dejar de lado la solución de los rezagos.

Ignoran fraudes a “Profes”…Y por lo que se ve, los que han seguido cayendo en el colmo de la dejadez son los de la SEC -Secretaría de Educación y Cultura (SEC)-, donde por algo dicen que su titular, Aarón Grageda, ha sido un cero a la izquierda, y para prueba está el que ahora no han actuado en consecuencia contra una mujer de Navojoa que ha estafado con la presunta venta de plazas para maestros.

Al aflorar que una tal Ana Karen Higuera Ibarra se hizo pasar como una persona con influencias en los sindicatos magisteriales para fraudear a quienes buscan una basifiación de la SEC, al ofrecerles esa garantía laboral a cambio de requerirles cantidades de dinero que fueron de los $30 mil a los $100 mil pesos, después de que le creyeran ese invento, y es por lo que ya la exhibieran públicamente para que les regrese su “lana”.

Porque ya llegaron al grado de colocar una lona con su foto y datos generales frente a su centro de trabajo, ubicado en las inmediaciones de la colonia Tepeyac, como una forma de alertar a la ciudadanía para que no haya nuevas víctimas, ya que en ella plasmaron con letras rojas el mensaje: “Estafadora! Vendedora de plazas de la SEC ¡Falsas!, por lo que así está esa tran$a que hasta ahora ha quedado impune. ¡Pácatelas!

Ya que por toda respuesta Grageda Bustamante envió un escueto boletín de prensa que adjudicaron al coordinador general de Operación Educativa, el político tachado de aviador de José Guadalupe Curiel, para manejar que la asignación de ese tipo de puestos para mentores y en general de las distintas funcione de esa dependencia educativa, según esto se realizan de manera transparente, abierta y disponible al público. ¡Ajá!

Aunque lo que consideran que ya sonó a burla, es que Curiel recomendara realizar el reporte correspondiente a la Línea de la Educación: 6622 89 76 00 para que la “autoridad educativa” le de seguimiento a cada caso, por lo que así está la insensibilidad y “burrocracia”, al ni siquiera implementar una campaña preventiva.

