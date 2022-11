¡Afecta bloqueo al turismo!

Llegan droga a las escuelas

Mete duda una funcionaria

Peros a reforma de la Ley 4

¡Afecta bloqueo al turismo!…El que resulta por demás incongruente, es el bloqueo que mantienen los ejidatarios de Punta Peñasco, en Puerto Peñasco, en lo que es el acceso al museo y centro de visitantes Schuk Toak, en la reserva de la biosfera El Pinacate, por eso “pegarle” a lo que es la promoción turística del Estado, que según esto tanto han prometido detonar, pero que en la realidad no se está demostrando. ¡De ese pelo!

Tan es así que para prueba está la denuncia que ya hicieran los de la Asociación Sonorense de Turoperadores, que es presidida por Julio César Rascón Torres, para demandar la intervención de los gobiernos federal y estatal para solucionar ese conflicto ejidal que no los está dejando trabajar, porque eso les ha impedido promover turísticamente esa área ubicada en el Norte de la Entidad, al estar cerrada. ¡Pácatelas!

Porque según lo ventilado por Rascón Torres: “Quieren que les compren el ejido para que siga trabajando la Conanp -Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas- con la reserva, pero pues no hay arreglo entre la Presidencia de la República y los ejidatarios; son varios ejidos que abarca la reserva El Pinacate, son ejidos que corresponden a los municipios de San Luis Río Colorado, Sonoyta y Puerto Peñasco”. ¡Palos!

O séase que así dan cuenta que está ese lío que ya está impactando negativamente a ese rubro, ya que las personas que visitan esta región del gran desierto de Altar no pueden realizar el tradicional recorrido por las dunas y están optando por cancelar los viajes que tenían programados para estas fechas, pero lo que causa más extrañeza, es que la secretaria de Turismo, Célida López Cárdenas, ni por aludida se haya dado hasta ahora.

Con todo y que manejan que es un conflicto que le correspondería resolver a la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), donde está el burocrático de Román Meyer Falcón, eso en coordinación con el secretario de Gobierno estatal, Álvaro Bracamonte Sierra, del que tampoco “ni sus luces” se han visto, lo que explica el porque se ha agravado esa disputa que está de pronóstico reservado. ¡Ups!

Es por lo que los turoperadores, o promotores de esa actividad terminaran de poner el grito en el cielo, y no es para menos, porque le están perdiendo, por ser la temporada alta de turistas, y es por lo que en el ínter hasta ya propusieran el estar dispuestos a pagar una cuota de acceso, pero siempre y cuando los manifestantes se comprometan a mantener limpia y vigilar las zonas en las que acampan los visitantes. ¡Ya mero!

Eso porque lo que es a Célida Teresa, Álvaro y Román no vérseles para cuando se aboquen a destrabar esa problemática territorial federal que de manera directa les está afectando. ¡De ese tamaño!

Llegan droga a las escuelas…Quien consideran que nomás no ha actuado, a pesar de que en los diferentes grados escolares ya se han detectado varios tipos de droga entre el estudiantado, es el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, y la última prueba de ello es que le descubrieran mariguana a un preparatoriano del Cbtis 132 de la colonia Las Quintas de “Hermofrío”. ¡Glúp!

Ya que antes de que ahora sorprendieran a ese estudiante de 17 años del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No 132, igualmente habían descubierto estupefacientes en los niveles de Primaria y Secundaria, sin que hasta el momento Grageda Bustamante y los encargados de esas áreas hayan implementado alguna campaña en forma para contrarrestar esa creciente drogadicción estudiantil. ¡Órale!

Por lo que ahora sí que Aarón Aurelio quién sabe que está esperando para proceder en consecuencia, después de que hasta algunos directores ya han alertado del como el “Narco” urbano ya está usando al alumnado para infiltrarse en los planteles, y que en parte consideran que es lo que ha provocado la alta incidencia de riñas entre la comunidad escolar, por la forma en que se han estado presentando como nunca antes. ¡Qué tal!

Aun así lo que es Grageda se ha seguido saliendo por la tangente, a la hora en que le ha dado por justificar esa violencia en las escuelas, con el cuento de que es por lo de la pandemia del Covid-19, por el tiempo que estuvieron en el confinamiento, lo que obviamente que nadie le ha creído; pero en cuanto a lo que es la invasión de drogas, lo que es hasta hoy no ha tenido una respuesta, y tampoco una acción de prevención.

Lo que explica porque el ambiente en esos centros educativos cada vez se ha vuelto más inseguro, como lo denota el que también han incautado armas blancas, y por ende ya ha habido hasta escolapios “picados”.

Mete duda una funcionaria… En lo que vaya que cabe aquello de que, ¡piensa mal y acertarás!, es en el anuncio que está haciendo la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedeson), la siempre polémica de Wendy Briceño, de que en el 2023 la Federación destinará alrededor de mil millones de pesos para Plan de Justicia Seri, al tener lugar en el marco de una disputa interna que hay en esa etnia. ¡Ouch!

De ahí que como es bien sabido que en política, grilla y el servicio público no hay coincidencias, es por lo que no descartan que esa noticia ventilada por Briceño Zuloaga, cuando no venía ni al caso, pudiera ser para “calmar las aguas” entre esa tribu, después del cese fulminante del que días atrás fuera objeto el hoy ex gobernador de ese grupo étnico, Joel Barnett, para colocar en su lugar a Moisés Méndez Romero. ¿Será?

Derivado de que a raíz de esa sorpresiva destitución de Barnett las especulaciones no se han hecho esperar, y más porque públicamente se le achacaran presuntos actos de corrupción, al haber versiones de que más bien es producto de un ambiente de división que están fomentando, en aras de intentar una intromisión entre los niveles de autoridad de los seris, y que tienen que ver con la toma de decisiones. ¡Eso es lo que suponen!

Lo anterior a partir de la negativa que en su momento mantuviera Bernett y su directiva, con relación a la propuesta que les hiciera la Presidencia de la República para que dejarán de otorgar permisos para la caza del borrego cimarrón, y que es lo que les deja más “lana”, y en dólares, con la promesa de que el gobierno federal les catapixiaría esos recursos que captan por apoyos gubernamentales, pero conociéndolos no aceptaron.

Por encima de eso lo más raro del caso es que Wendy todavía hiciera referencia a Joel, como parte de los mandos tradicionales, eso con referencia a las gestiones que han hecho para la conclusión de una planta desalinizadora y potabilizadora; así como continuar con los programas de construcción de vivienda y electrificación, pasando por alto que el Consejo de Ancianos ya lo destituyó. ¡Así está ese enredo!

Peros a reforma de la Ley 4…Y como se veía venir, a los que “no les llenó por completo el ojo” la propuesta del Gobierno del Estado para reformar la polémica Ley 4 de la Universidad de Sonora (Unison), es a los del sindicato del Staus, cuyo dirigente es Juan Díaz Hilton, y es por lo que ya les hicieran una contrapropuesta de modificación a la iniciativa que les hiciera llegar para su revisión. ¡Así el tache!

Ya que de acuerdo a lo revirado por los del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) por voz de Díaz Hilton, entre otras cosas manifestaron no estar de acuerdo en que continúe vigente la Junta Universitaria bajo el nuevo nombre de Consejo de Gobierno, ya que tendría una injerencia para proponer una terna para elegir al nuevo Rector, ya que eso propiciaría que persistiera “el dedazo”.

En contraparte ventilaron estar a favor de algunos planteamientos contemplados en la proposición estatal, como es la de ampliar de cuatro a cinco años el periodo del rectorado, y sin la posibilidad de que haya reelección; así como de la creación del Consejo Universitario que quedaría integrado por 120 personas, entre estudiantes, académicos y personal administrativo, como una forma de darle pluralidad a la elección. ¡Ajá!

Y es precisamente ahí donde radica el meollo del asunto, o de ese pero que le están poniendo a esa alternativa de cambio que les hiciera llegar por medio del Secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, para que en su momento sea el Consejo Universitario el que promueva a los contendientes y de entre ellos elija a la máxima autoridad de la Unison, para que con un voto abierto y mayoritario se le designe. ¡Esa es la idea!

Así que partiendo de esa reacción de Juan y compañía, es como nuevamente le están dejando la pelota en la cancha a la administración estatal, por lo que habrá que ver la respuesta que les den, a través del mismo Bracamonte Sierra, por suponerse que todavía están en la fase del “peloteo”, o cabildeo, lo que a querer y no ya es un adelanto, después de que por años ni siquiera se habían animado a moverle a esa añorada reformada.

