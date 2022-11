Dan opción para el agua

¡Abanderan causa social!

Ventanean a una agencia

¿Mete duda funcionaria?

Dan opción para el agua…Y el que se ha “seguido tirando al agua”, como dice el dicho, es el líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado Luna, a la hora de continuar buscando alternativas para garantizar el abasto del vital líquido de la Capital por los próximos 30 años para el consumo humano y actividades industriales, pero sin afectar la economía de las familias hermosillenses. ¡De ese pelo!

Eso luego de que Peinado Luna y compañía le han puesto peros al proyecto de construcción de una planta desaladora en Bahía de Kino para abastecer a esta Ciudad del Sol, por el alto costo que implicaría en las tarifas de agua para los consumidores, y es por lo que exploran otras opciones que no sean tan onerosas, o “cariño$a$” para los usuarios, que de por sí “no se la acaban” con los cobro$ de Agua de Hermosillo (Aguah).

Y es por lo que aflorara que “El Nacho” Peinado ya sacó a flote una posible solución que consideran muy viable para solventar esa carencia acuática, como podría ser la playa San Bartolo, que está a 20 kilómetros de Kino, la cual se alimenta directamente del río Bacoachi, que nace al Oeste de Benjamín Hill, y para el trasvase se aprovecharía la gravedad, ya que el terreno está 100 metros más elevado que está “Capirucha”.

Es por lo que más menos explicara que: “Esta playa San Bartolo tiene una capacidad de almacenaje, de acuerdo con los técnicos que elaboraron el proyecto, en el orden de unos 90 millones de metros cúbicos, el proyecto consiste en que a 40 kilómetros de la playa San Bartolo está un área denominada El Cajoncito, ahí es donde se pretendería hacer una presa retenedora de esta agua”, por lo que así está la idea. ¿Cómo ven?

A tal punto le ven una real factivilidad a ese novedoso modelo hídrico, que el dirigente de la UUH, o Ignacio, reveló que con toda la formalidad del mundo ya se lo presentaron a los representantes del Gobierno del Estado para su análisis y valoración, por lo que ya están a la espera de tener respuesta, con la intención de checar qué tanto eco tienen al respecto, y poder evaluar las coincidencias. ¡Ese es el plan!

O séase que así de propositivos se están viendo los de ese organismo ciudadano, que es de los más reconocidos y legitimados que hay, para que después no digan que por ellos no está quedando, en cuanto a procurar un Plan B con relación a las que hasta hoy se han planteado como probables soluciones de abastecimiento, entre ellas también la ampliación de la planta de Empalme, así como buscar nuevos pozos.

Porque en base a la visión de Peinado no se trata de nomás irse a lo más fácil, y mucho menos a lo que a la larga pudiera resultar más costoso, como es la desalinización del agua agua de mar, y que es por lo que en el pasado es algo que nunca se ha concretado, luego de que a la hora de la hora, o de “medirle el agua a los camotes”, terminan cayendo en cuenta de que es algo que resulta por demás caro para las mayorías. ¡Glúp!

Aunque también sin pasar por alto que son proyecciones que en el pasado se han politizado, aun y cuando en la actualidad lo único que se está privilegiando es el aspecto técnico y económico, para que no se impacte a los consumidores, si se parte de que hoy en día hasta los consumos e$timado$ están subiendo los de Aguah, por órdenes de su director Renato Ulloa Valdez, cuando antes eran fijo$. ¡Vóitelas!

¡Abanderan causa social!…Quien acaba de confirmar que su bandera en materia de asistencia social será el recién premiado programa “Hay otras formas de ayudar”, que lanzara el Ayuntamiento de Hermosillo, es el alcalde Antonio Astiazarán, como lo resaltara en un encuentro que tuviera a media semana con los integrantes del Stirtt, que dirige José Victorín Cruz, “El Pepe” Victorín para su cúmulo de amigos. ¡Órale!

Pues ante los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, la Televisión y Telecomunicaciones (Stirtt) y representantes de los medios de comunicación en general, lo que es Astiazarán Gutiérrez, en compañía de su esposa Patricia Ruibal, y presidenta del DIF Municipal, dejó en claro que la intención es la de reintegrar socialmente a las personas en situación de calle que sobreviven de milagro.

Con ese fin humanitario pactaron una alianza con una decena de instituciones de asistencia social de las que hay en esta desnaranjada ciudad, para impulsar una atención integral en beneficio de ese sector poblacional que está en condición vulnerable, y por el que nunca antes se había hecho algo de manera tan organizada, al grado de que es un esquema que ya fuera reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Razón por la cual es que “El Toño” Astiazarán destacara y expusiera ante Victorín Cruz y sus afiliados que: “Nosotros creemos que si logras tú encontrar un canal para que esa generosidad se vaya a instituciones que ayudan a esas personas, porque cada persona está en una situación distinta; hay quienes están en la calle por alguna adicción y hay quienes están en la calle, incluso, por algún problema psiquiátrico”. ¡De ese vuelo!

Por ser una modalidad de ayuda que busca proveer de recursos a esos organismos altruistas a través de donativos que la sociedad civil aporte por medio del sitio web hayotrasmanerasdeayudar.org habilitado para esa causa, además de que también serán respaldadas con campañas de redondeo de las tiendas como Oxxo, para que atiendan en su salud, alimentación y tratamiento psiquiátrico a esos individuos desvalidos.

Casi por nada es por lo que “Hay otras maneras de ayudar” promovido por el sistema DIF hermosillense, fuera el primero de los seleccionados entre las ocho ciudades galardonadas de un total de 50 que presentaron proyectos de gobierno a favor del bienestar de la población para la que trabajan. ¡Así el acierto!

Ventanean a una agencia…Con todo y que es un lío que todavía no ha agarrado vuelo, pero el que está de pronóstico reservado, es el fraude que le están imputando un grupo de loteros de autos a los regenteadores de una agencia automotriz denominada Carsol, ubicada sobre el bulevar Luis Encinas, casi con Solidaridad, según esto porque les entregaron sus carros para venta y no se los han pagado. ¡Ni más ni menos!

Así está esa estafada que ya denunciaran e hicieran pública los agraviados, incluso afectando a terceros, porque hasta ya han bloqueado la citada vialidad para exigirle una respuesta a los dueños de esa comercializadora de vehículos usados a consignación, porque era hora de que no les habían dado la cara, y muchoe menos los más menos $50 millones de pesos que les adeudan en conjunto. ¡De ese nivel!

Aun así lo que se presta a la elucubración, es el que no haya trascendido que los estafados ya hubieran recurrido a demandas penales, como se estila en esos casos de abu$o de confianza, y por el contrario solamente se estén limitando a la “quemada” de ese negocio que hasta ahora era casi casi desconocido, por lo que así está la mala fama que le están haciendo, y al parecer justificada, y muy bien ganada. ¡Ñácas!

Si se analiza que lo que es hasta hoy nunguna autoridad se ha pronunciado al respecto, como hace poco sí lo hiciera la Fiscalía General del Estado en torno a una transa pareciada por la que igual denunciaran a la agencia Toyota de Obberón, pero en esa ocasión se escudaron en que quien los estafó era una vendedora. ¡Ajá!

Ante lo que se concluye que ya se están volviendo recurrentes ese tipo de machincuepa$ con esa clase de automotores que manejan algunas empresas, y en las que confían por en apariencia tener una formalidad, pero por lo que se ve están resultando “píor” que los vendedores informales, a partir del de a cómo lo están ventaneando, por todavía tener unidades estacionadas de las reclamadas, pero aún así se niegan a devolverlas.

¿Mete duda funcionaria?… En lo que vaya que cabe aquello de que, ¡piensa mal y acertarás!, es en el anuncio que está haciendo la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedeson), la siempre polémica de Wendy Briceño, de que en el 2023 la Federación destinará alrededor de mil millones de pesos para Plan de Justicia Seri, al tener lugar en el marco de una disputa interna que hay en esa etnia. ¡Tómala!

De ahí que como es bien sabido que en política, grilla y el servicio público no hay coincidencias, es por lo que no descartan que esa noticia ventilada por Briceño Zuloaga, cuando no venía ni al caso, pudiera ser para “calmar las aguas” entre esa tribu, después del cese fulminante del que días atrás fuera objeto el hoy ex gobernador de ese grupo étnico, Joel Barnett, para colocar en su lugar a Moisés Méndez Romero. ¿Será?

Derivado de que a raíz de esa sorpresiva destitución de Barnett las especulaciones no se han hecho esperar, y más porque públicamente se le achacaran presuntos actos de corrupción, al haber versiones de que más bien es producto de un ambiente de división que están fomentando, en aras de intentar una intromisión entre los niveles de autoridad de los seris, y que tienen que ver con la toma de decisiones. ¡Eso es lo que suponen!

Lo anterior a partir de la negativa que en su momento mantuviera Bernett y su directiva, con relación a la propuesta que les hiciera la Presidencia de la República para que dejarán de otorgar permisos para la caza del borrego cimarrón, y que es lo que les deja más “lana”, y en dólares, con la promesa de que el gobierno federal les catapixiaría esos recursos que captan por apoyos gubernamentales, pero conociéndolos no aceptaron.

Lo más raro del caso es que Wendy todavía hiciera referencia a Joel, como parte de los mandos tradicionales, eso con rerferencia a las gestiones que han hecho para la conclusión de una planta desalinizadora y potabilizadora; así como continuar con los programas de construcción de vivienda y electrificación, pasando por alto que el Consejo de Ancianos ya lo destituyó. ¡Así está ese enredo!

