¡Pega el “Narco” a Alcalde!

¿En duda los valet parking?

Ahora tardan con licencias

Protestan en Poder Judicial

¡Pega el “Narco” a Alcalde!…Y una vez más se demostró el como los capos del “Narco” se mueve como si nada por el Estado, hasta que se deciden a agarrarlos, como en esta ocasión ocurrió con uno al que apodan “El Shefo”, y cuyo nombre es José “N”, a quien el Ejército detuvo el pasado 17 de noviembre en Hermosillo, como lo confirmara la Cuarta Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Pues el arrestado y sin realizar un solo disparo no es un criminal cualquiera, sino más bien uno de los principales generadores de violencia en el Noroeste de la Entidad, que comprende Altar, Pitiquito, Caborca y Oquitoa, al fomentar entre otros delitos el tráfico de personas y drogas, además de que contaba con una orden de reaprehensión por fugarse de un penal de Culiacán 17 de octubre del 2019. ¡De ese pelo!

Así estuvo esa sorda y sonada detención del presunto delincuente en mención, según esto como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional para detectar organizaciones criminales que operan en la región, de acuerdo al reporte ventilado por la Sedena, ante lo que se deduce que a esta Capital “bajaba”, o venía cuando quería para alejarse de la zona de fugo, a la vez que la usaba como complemento. ¡Glúp!

Pero lo que mete ruido es que el encarcelamiento del “Shefo” haya coincidido con el asesinato del agente, José Ramón Cáñez León, de 31 años de edad, quien se desempeñaba como “jefe de escoltas” del Presidente Municipal de Caborca, Abraham “El Cubano” Mier, luego de que la tarde del pasado viernes fuera privado de la libertad por un comando armado afuera de su domicilio en la localidad de Pitiquito. ¡A ese grado!

Y es que posteriormente su cuerpo fue localizado con huellas de impactos de bala en la carretera conocida como Las Calabazas, y es por lo que cundiera la alarma por aquellos rumbos, porque Cáñez León era oriundo de la comunidad pitiqueña, pero diariamente se trasladaba a la ciudad caborquense para cumplir con su misión de cuidarle las espaldas a Mier Nogales, quien por cierto no se había pronunciado al respecto. ¡Vóitelas!

A ese grado volvió a “calentarse la plaza” en territorio sonorense, si se toma en cuenta que José Ramón tenía una trayectoria policial de nivel, como lo demuestra el que antes de ser asignado para salvaguardar la integridad personal de Araham David, laboró como integrante del Grupo Operativo de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. ¡Tómala!

Es decir que el malogrado elemento policíaco no era un improvisado en esas lides policiales, como para que lo hubieran “cazado” y ejecutado de esa manera, aunado a que manejan que hasta el momento se desconocía si había recibido amenazas de muerte anteriormente, en lo que es una ejecución perpetrada después de que aparecieran unos narcomensajes en los que advirtieran sobre una “limpia” de policías municipales y militares.

Razón por la cual es por lo que los asegunes no se han hecho esperar en torno a esos acontecimientos sobre los que las diferentes “autoridades” había guardado silencio, incluyendo al morenista Mier, quien no por nada recientemente le había pedido una tregua a los “mañosos” de por esos lugares, pero así le están respondiendo, en lo que es un recruidecimiento de la ola violenta, que sí que está de pronóstico reservado. ¡Palos!

Aunque para más que los responsables de esa área, el que tuvo que salir a dar la cara es el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, para prometer que después de esos sucesos violentos reforzarán los operativos en el Norponiente, aun cuando el cuestionamiento de siempre, es si porque no lo hacen antes.

¿En duda los valet parking?…Para quien dude el como ya está pasando cada cosa en esta Ciudad del Sol, ahí tienen el tan comentado robo de dos pick up de lujo que acaba de tener lugar en el restaurante Bodega 8, ubicado en el cruce de los bulevares López Portillo y Morelos, cuando a punta de pistola dos sujetos sorprendieron al valet parking en los instantes en que estacionaba dichas unidades. ¡Pácatelas!

En lo que es un extraño, e inusual atraco registrado alrededor de las 22:00 horas en el citado y exhibido establecimiento culinario, cuando dizque arribó un automóvil sedán de color oscuro, cuya marca y modelo el aparcacoches dijo desconocer, del que descendieron dos hombres vestidos con chamarras negras y pantalón de mezclilla, para uno de ellos encañonarlo con un arma y despojarlo del par de flamantes picapones. ¡Ñácas!

O séase que con esa facilidad que espanta dichos robacarros se apoderaron de un pick up Dodge Ram, línea Laramie, modelo 2019, de color blanco; así como un pick up Dodge Ram Limite, modelo 2021, color plata, en los que emprendieron la huida “quemando llanta”, o a toda velocidad, aunque a los propietarios que estaban dentro del comedero les reportaron el hecho 40 minutos después, por lo que “casi se les atora el taco”.

Con todo y que lo que más lamentaron los afectados, es que los dueños del negocio Bodega 8 no se responsabilizaran de ese despojo, a pesar de que fue en su parqueadero, pero además porque son los que controlan al personal que ofrece el servicio de valet parking, porque de lo contrario nadie les entregaría las llaves de sus automotores, pero les salieron con el que al empleado lo habían “levantado”. ¡Así se excusaron!

Casi por nada es que los perjudicados, o a los que dejaron a pie, por medio de la redes sociales denunciaron ese suceso, aunado a que “le pegaron” una “quemada” a la Bodega 8, y no es para menos, por la forma en que se “lavaran las manos”, en aras de desligarse de esa “bronca”, y más porque el asunto se atendió como robo de dos vehículos, ante lo que se daba por descontado que procederían legamente. ¡Ni más ni menos!

No en balde en esos términos de raro estuvo ese hurto, por lo que de aquí pa´l real ya nadie va a confiar en los valet parking, que de por sí ya estaban de dudarse, porque en lo que comen los clientes son muchas cosas las que pueden hacerle a los carros, a no ser y que “la maña” ya se los esté robando de esa manera. ¿Será?

Ahora tardan con licencias…Los que vaya que apenas están saliendo de una prolongada falla cuando ya entraron a otra, son los de la Secretaría de Hacienda estatal, donde despacha Omar del Valle Colosio, porque ahora están presentando un retraso la expedición de licencias para conducir, como antes sucedió con las placas para carro, que finalmente se medio normalizara el pasado octubre. ¡De ese tamaño!

No obstante lo que denota que nomás no aprendieron la lección, después de lo que les sucedió con lo de las láminas para automóvil, es que del Valle Colosio saliera con que esa escasez de “charolas” para manejar vehículos se debe al mismo motivo, que es al que cambiaron de empresa proveedora, y es por lo que todavía están en el proceso de adaptación con lo que es el nuevo equipamiento, al no ser compatible con lo de antes.

Al sostener que: “No es un tema de insumos, es un tema de actualizaciones de equipos y sistemas operativos que digamos el operador actual o el nuevo proveedor no era compatible ese sistema con el anterior, entonces estamos trabajando desde el área de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos con el área de Sistemas y el proveedor para que lo resuelva lo antes posible y reducir ese tiempo de espera y normalizarlo”. ¿Cómo ven?

Ante lo que se da por descontado que es un atraso que irá para largo, pues igual se tardaron “un resto” en superar lo de la carencia del plaquerío vehícular por lo de una transición similar que iniciara el primer trirmestre del año, y hasta hace como un mes y cacho que terminaron de entenderle, y que es por lo que se hacían unas filotas por esa causa en las Agencias Fiscales, hasta que llegó un momento en que ya no hubo.

De ahí que resulte por demás incomprensible, el como es que Omar y compañía “no le miden” previamente a los pros y contras que habrán de presentarse con esos cambios, a no ser y que las nuevas provedurías no tengan la suficiente experiencia como para decirles “a que le tiran”, o que es lo que les espera, porque no sólo hacen pasar las de Caín a los solicitantes, sino que además ellos dejan de ganar. ¡Así la incongruencia!

Protestan en Poder Judicial…Donde sí que hicieron valedero aquello de que en casa de herrero, azadón de palo, es en el Poder Judicial de la Federación, y para seña esta el que en esta “Capirucha” un grupo de empleados ya saliera a manifestarse con pancartas en mano ante la sede de esa instancia, localizada en el cruce de la calle Francisco Monteverde y bulevar Luis Encinas, por estar “en el aire” sus chambas. ¡Ouch!

Toda vez que son alrededor de 280 trabajadores que se desempeñaban en los tribunales unitarios o tribunales de apelación los que están en estambay, o la incertumbre, después de que desaparecieran a partir de unas reformas que se hicieran, por lo que nos saben qué va a pasar con ellos una vez que el 16 de noviembre ya entrara en funciones el Tribunal Colegiado de Apelación, que es el que vino a suplirlos. ¡De ese vuelo!

Es por lo que protestaran con leyendas como la de ¡El buen Juez por casa empieza!, o “En la casa de la justicia los derechos de los trabajadores no se respetan!, y puras de esas consignas, al denunciar que en esa nueva creacción y conformación no contemplaron al personal de esa dependencia, aunque lo que extraña es que no se rebelaran con anticipación, o antes de que los dejaran por fuera de esa manera. ¿Qué no?

A partir de lo que se saca por conclusión que a esa burocracia, que es catalogada como de la $agrada, por los altos sueldazos y prestaciones que reciben, sí que le está llegando “la poda” del actual gobierno de la 4T, o Cuarta Transformación, por cómo los estarían despidiendo con esos ajustes y modernización que están haciendo de ese sistema justiciero, aunque habría que ver sí todavía tienen opción de defenderse, o ampararse.

Más menos así está ese conflicto que hay que checar si en parte le toca al nuevo secretario del Trabajo estatal, Francisco Vázquez Valencia, aun y cuando de antemano se sabe que es de índole federal, pero partiendo de que cuando de hacer ruido se trata, es que son capaces de acudir hasta con el Papa Francisco. ¡Mínimo!

Correo electrónico: [email protected]