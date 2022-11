¡Exhibe accidente a Unison!

Se rebelan las mujeres seris

Pondrán Buen Fin a deudas

Provoca esperanzas cambio

¡Exhibe accidente a Unison!…Y el que por todos lados sí que que dejó muy mal parada a la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, es el “accidente” registrado a principios del presente mes, cuando un autobús de esa institución presentó una “avería mecánica” y se salió de la cinta asfáltica en el tramo Hermosillo-Empalme, con un saldo de 31 estudiantes lesionados y una maestra. ¡Zaz!

En lo que es un percance vial que tuvo lugar la madrugada del pasado 9 de noviembre, cuando los alumnos de quinto semestre de la carrera de la Licenciatura en Educación viajaban a Álamos para impartir talleres de orientación educativa y práctica docente en el Colegio de Bachilleres, así como en la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, como parte de su servicio social de la materia Práctica Educativa. ¡Órale!

De ahí que los asegunes y “sospechosísmos” no se hicieran esperar, por ser una salida de la carretera federal que se suscitara cuando apenas iban iniciando esa travesía univeresitaria, dizque por una “falla” en el camión, pero sin que se diera mayor explicación, por sólo haberse tenido conocimiento del hecho por medio de un escueto comunicado de prensa que enviaran para informar del mismo, pero sin aportar mayores evidencias.

Es por eso que ante la cerrazón que una vez más exhibiera Plancarte Martínez, a pesar de lo grave de ese suceso, es por lo que abundaran las conjeturas, y no es para menos, eso respecto a la verdadera causa de esa descarrilada del vehículo universitario, si se toma en cuenta que se especulaba que más bien fue porque el chofer se quedó dormido, lo que ya pondría en entredicho las condiciones en que manejan. ¡De ese pelo!

Aunque de ser cierto que ese “volantazo” se debió a un desperfecto en dicha unidad, “pos” a querer y no, pero eso ya pondría en duda el estado en que se encuentran los autobuses de la Unison, cuando se supone que deberían estar “como navajitas”, por únicamente utilizarse para esa clase de viajes, ante lo que se deduce que en teoría deberían darles un mantenimiento adecuado para que no pase. ¿Será?

Y si a eso se le agrega que la otra queja fuera porque no les dieron una atención adecuada, después de que otro de esos dudosos camioncitos fuera a rescatarlos para trasladarlos a un hospital privado de Hermosillo para su revisión médica, ya que por horas los tuvieron en calidad de prenda porque no llegaba el ajustador de la aseguradora Axxa, en lo que dicen que es un reflejo de la negligencia e inseguridad que hay en esa materia.

Se rebelan las mujeres seris…A donde está claro que ya llegó también la liberación femenina, es a la tribu de seri, y para seña está el que surgiera un movimiento de alrededor de una veintena de mujeres Comcáac en la comunidad de Punta Chueca, entre otras cosas para exigir que se les hagan valer sus garantías de participar en la toma de decisiones y en la vida política que marque el rumbo de esa etnia. ¡Pácatelas!

Más menos así se les están rebelando a los jefes plumas blancas de ese grupo étnico, por voz de una tal Viviana, una comunera con posesión sobre tierras en ese territorio autóctono, al como nunca antes denunciar las injusticias de las que son objeto ese sector femenil, y que es por lo que demandan ser tomadas en cuenta por las autoridades tradicionales para la organización y repartición de los apoyos sociales. ¡Tómala!

Y para quien dude de lo anterior es que apuntillara con todas sus letras que: “Quieren que nos mantengamos calladas, quieren que nos mantengamos sumisas, pero basta ya; queremos salir adelante, queremos que se nos respeten nuestros derechos y este movimiento más que nada, busca que la actual autoridad que está en Punta Chueca, que es de las dos comunidades, realice una asamblea una auditoría al recurso de las cacerías”. ¡Palos!

De esa forma están destapando la cloaca, al señalar con dedo de fuego que no confían en el uso que le están dando al recurso público que les ingresa para el bienestar de sus integrantes, y es por lo que de entrada están solicitando una auditada de las actividades económicas, entre ellas la de caza en la Isla del Tiburón, ya que las amas de casa de esa región no reciben ningún tipo de ayuda, por lo que no saben dónde queda el dineral.

Al denunciar que: “Sinceramente lo que nos dan solo son miserias, dos mil pesos por cada comunero, entran millones y nosotros no sabemos dónde queda ese dinero y hay mujeres a las que de plano no se les da ni siquiera un peso”, de ahí que así está esa rebelión para visibilizar la condición de esas adelitas, y pedirle a las instancias de fuera que dejen de proteger a las autoridades tribales, por según esto ser unos vívales. ¡Ñácas!

Pondrán Buen Fin a deudas…Los que ya podrán poner un “buen fin” a sus deudas y recargos son los ciudadanos, con el programa de descuentos que anunciara la Tesorería Municipal y Agua de Hermosillo, para lo que es el Buen Fin en su edición 2022 que será desde hoy hasta el próximo lunes, ya que de esa forma se estarán “poniendo guapo$” para otorgarles esas facilidades con el fin de que se pongan al día. ¡Qué tal!

Porque de acuerdo a lo adelantado por la directora de Ingresos, Yazmina Anaya Camargo, habrá descontadas del 100% en recargadas extras por el pago del impuesto predial, así como por concepto del traslado de dominio, infracciones de tránsito, multas administrativas, además de un 50% en la base de multas de tránsito recién impuestas, por lo que así estarán esas promociones de fin de año, para que no les crezca la deuda.

Mientras que el que no quiso quedarse atrás es el director de la paramunicipal de Agua, Iván Cruz Barrientes, al por el estilo manejar que desde ayer, y hasta el 19 del presente mes, igualmente harán rebajas al cien en los recargos; y del 20% al 60% en los adeudos por consumo en usuarios domésticos; en tanto que para los del giro comercial será del 30%, por lo que así de fácil se las están poniendo para que liquiden sus saldos. ¡Ajá!

No en balde es por lo que Cruz Barrientes recomendara el que: “Hay que aprovechar estos beneficios que está ofreciendo Agua de Hermosillo y el Ayuntamiento para ponernos al corriente y también poder disfrutar el beneficio del 10% por usuario cumplido y para realizar aquellas obras, los temas de fugas de agua, de drenaje”, por lo que más menos así están esos ofrecimientos que están haciendo para que se animen a pagar.

Y es que de las 406 mil claves catastrales registradas que hay, a la fecha han pagado de predial alrededor de 250 mil, por lo que todavía quedan pendientes más de 150 mil, por lo que así está esa oportunidad para que lo hagan, en los 11 centros de atención que existen, además del servicio de pago en línea a través de www.hermosillo.gob.mx, por medio de la app HermosilloGob, en bancos y tiendas como Oxxo. ¿Cómo ven?

Provoca esperanzas cambio…Donde esperan que soplen nuevos y mejores aires, es en la Secretaría del Trabajo, con la llegada de Francisco Vázquez y la salida de Olga Armida Grijalva Otero, por esa ser la expectativa que tienen los cetemistas, como ya lo expresaran por voz del dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de “Hermofrío”, Oscar Ortiz Arvayo. ¡Así las esperanzas que tienen!

Ya que Ortiz Arvayo no pudo ser más claro al señalar que: “Hay un ofrecimiento de llevar una relación cordial y de mucha comunicación, privilegiando el dialogo para evitar los problemas laborales, o que éstos se compliquen, y apostamos que con este secretario podamos tener más agilidad en la atención de problemas”, con lo que dio a entender que ya se necesitaba de un perfil más activo en ese changarro. ¡Vóitelas!

Casi por nada es por lo que el aludido representante de ese sindicato apuntillara que los nuevos tiempos requieren de más de dinamismo en la gestión rápida de los asuntos laboraloides, en lo que es el contexto de la reforma que recientemente se hiciera en ese ámbito, en vez de continuar perdidos en el túnel del tiempo como aseguran que lo estaban con Armida Grijalva, quien dicen que se la pasó viendo al pasado. ¡Así el fracaso!

Aunado a que se resaltara que la cercanía que Vázquez Valencia ha mantenido por años con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, por haber sido su secretario particular, consideran le dará un plus extra para poder desarrollar de mejor manera su nueva responsabilidad, por suponerse que eso le permitirá el poder exponerle de primera mano las problemáticas que hay en ese ramo, en aras de conseguir respaldos. ¡Ni más ni menos!

Sin embargo y cualquiera que sea el caso, lo único cierto es que se trata de un cambio que ha generado optimismo, respecto a que pudiera generar un mayor acercamiento con las organizaciones sindicales. ¡Mínimo!

Correo electrónico: [email protected]