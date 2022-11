Teme madre buscadora

Van por más pavimento

Restringirán los cohetes

¡Pega Narco a inocentes!

Teme madre buscadora…Con todo y que no es nada nueva la denuncia que está haciendo, pero la que no deberían “echar en saco roto” es la querella que acaba de presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR) la fundadora y dirigente del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Patricia Flores Armenta, derivado de que nuevamente la amenazaron de muerte. ¡De ese pelo!

Es por eso que en esta ocasión está lanzando una nuevo ¡S.O.S! al ventilar que: “No quiero morir sin encontrar a mis hijos. Le han puesto precio a mi cabeza, ofrecen 50 mil pesos por matarme… tengo un botón de pánico que no me protege, necesito seguridad permanente”, y es que no es la primera ocasión en que hace público que quieren atentar contra ella, al grado de que otras veces ha tenido que abandonar el Estado. ¡Zaz!

Sin embargo está vez Flores Armenta sostiene que tienen muchas pruebas de quienes la están amenazando, al manejar que: Nos llegó información de un penal de Hermosillo que me iban a matar”, de ahí que con todo y los asegunes, o la veracidad que pudieran tener esos supuestos amagos, lo que les da formalidad es que haya acudido ante la FGR para hacerlos del conocimiento a esa instancia, para que se actúe en consecuencia.

Prueba de ello es por lo que Cecilia Patricia confesara que: “Alguien del reclusorio me llamó diciéndome que me cuidara. Tuvimos que cancelar búsquedas y esperar a que las autoridades hicieran algo, pero no hicieron nada, sigo adelante porque no voy a parar hasta que encuentre a mis hijos o me maten, pero, ¿qué hago?”, por lo que así está el estado de alerta en que hoy se encuentran, y no es para menos. ¡De ese vuelo!

Y en lo que sí que Flores tienen razón, es en la cuestión de que a quien nomás no se le ha visto ninguna reacción, es delegado de esa exhibida Fiscalía federal, Francisco Sergio Méndez, ni para asumir una postura institucional al respecto, aun y cuando es un hecho por demás trascendente, si se toma en cuenta que no es algo que suene tan descabellado, como podría parecer para algunos, si se parte de que en otros Estados de México ya han asesinado a madrés que estaban en la búsqueda de sus vástagos. ¡Palos!

“Píor” tantito porque ahora la amenzada está revelando que ese acoso contra sus integridad pudiera tener una probable relación con el grupo de captores de sus consanguíneos perdidos, y es por lo que demanda que se dicten medidas inmediatas de protección para garantizar su vida, y que a la vez la FGR atraiga las investigaciones de esas desapariciones, pero sin que hasta el momento haya tenido ninguna respuesta. ¡Ups!

Eso a pesar de que son unas amenazadas que ya se volvieron mundiales, al ser retomadas por diarios internacionales como El País de España, al abordar el caso de Cecy, como también se le conoce, pero lo que es Méndez ¡bien gracias!, a no ser y que están esperando a que pase lo peor, para entonces si proceder como no lo ha hecho, porque lo que es hasta hoy simplemente no se ha dado por aludido, al seguir en el limbo.

Aun y cuando la afectada insistiera y reiterara que esa dependencia de injusticia de la Federación tiene los recursos para detener a una persona sobre la que ya “les ha dado un norte”, para que cuando menos declarara sobre el paradero de su par de descendientes a los que ha continuado rastreando con el peligro permanente que eso implica, como dizque ya se lo han advertido una y otra vez. ¿Cómo ven?

Van por más pavimento…Y quien se está demostrando que no nomás se está ateniendo a lo recaudado por lo de los “carros chuecos” que se están regularizando, es el alcalde Antonio Astiazarán, para lo que es el plan de rescate de las vialidades de la Capital, y para prueba está que con ese fin el Cabildo le acaba de aprobar la contratación de un crédito por $110 millones de pesos a un año. ¡Órale!

Así que con ese financiamiento extraordinario Astizarán Gutiérrez y compañía seguirán poniendo manos a la obra, con lo que es el programa de rehabilitación de la infraestructura vial que ya está en marcha, y lo que es la estrategia emergente de bacheo por medio del Hermosillo Crece, para seguir con lo que es al reconstrucción de las calles, después de los estragos causados por la pasada época de lluvias más copiosas en veinte años.

Ante lo que dan cuenta que con eso se está dando un paso más en esa misión de tener avenidas más transitables, luego de la aprobación de esos recursos que destinarán para rehabilitar la red hidrosanitaria y recarpetear los bulevares José López Portillo y Jaudiel Zamorano, así como varias rúas de la colonia Constitución, con cuyos trabajos impactarán, o beneficiarán a 135 mil habitantes de ese sector. ¡Qué tal!

Más menos así está ese préstamo a corto plazo que es producto, o resultado de las buenas finanzas que ha mantenido el Ayuntamiento hermosillense desde el inicio de la administración del “Toño” Astiazarán, así como de la reducción de deuda municipal del 93.80% al 74.10%, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ha permitido que ahora se tenga una mejor calificación crediticia. ¡Mínimo!

Tan es así que para quien dude de lo anterior, o del de a cómo en la actualidad están las finanzas sana del municipio naranjero, que por primera vez en 13 años la Comuna no tendrá necesidad de recurrir a préstamos para lo que es el pago de aguinaldo de los empleados, como ya se había venido haciendo una mala costumbre, con todo y los tiempos económicos difíciles que se enfrentan, de ahí que sea un logro por demás meritorio.

Prohibirán los cohetes…Si por la víspera se saca el día, la que tal parece que ya llegó para quedarse, es la prohibición para la venta de cohetes en esta Ciudad del Sol durante la temporada decembrina, en especial para aquellos que estallan y causan un ruido excesivo, por ser una restricción que mantendrán en el presente año, como ya lo están anunciando. ¡De ese tamaño!

De ahí que con esa nueva cancelación por parte de la municipalidad capitalina, como ya lo adelantara el director de Inspección y Vigilancia Municipal, Alejandro López Parada, a fin de evitar afectaciones en la salud de las mascotas y personas vulnerables por ese tipo de tronidos, los que ya no podrán hacer su agosto en Navidad y Año Nuevo son los coheteros, ante esa limitación que les estarán poniendo. ¡Ni más ni menos!

Si se parte de que lo que son los fuegos artificiales que únicamente emiten luces sí contarán con permiso para su comercialización, bajo la justifiación de que no se les considera riesgosos para la población, como tampoco un medio de contaminación para el medio ambiente, al no emitir ruidos que alteren a los individuos, por estar catalogados como de show, o para ambientación decorativa. ¡Así la diferenciación!

Luego entonces como sobre aviso no habrá engaño, es por lo que López Parada señalara, ahora sí que con dedo de fuego, que a partir del próximo mes de diciembre comenzarán con los operativos para verificar que los establecimientos que venden luces de bengala y otras de esa clase, no cuenten con otros que sí son de los que estallan, además de checar el que hubieran tramitado la respectiva anuencia de rigor. ¡Es la intención!

Eso bajo la advertencia de que quienes sean sorprendidos vendiendo de esos productos explosivos en la clandestinidad, “bajita la mano” se harán acreedores a multas de hasta $96 mil pesos, por el funcionario apuntillar que: “Toda la persona que vaya a hacer un comercio en vía pública, necesita un permiso de Inspección y Vigilancia, el cien por ciento, no hay nadie que no, no importa el giro”. ¡Tómala!

¡Pega Narco a inocentes!…Una vez más se están evidenciando los efectos colaterales que ha seguido dejando la narcoviolencia, al punto de que ya ni siquiera a la tienda puede irse con seguridad, y para seña está el que ahora tres niñas resultaran heridas, cuando un hombre fue asesinado en un ataque armado en Obregón, en los momentos en que se encontraban saliendo por la puerta de un abarrotes. ¡Vóitelas!

Toda vez que las infantes, de entre 10 y 12 años de edad, sufrieron lesiones por esquirlas cuando los pistoleros dispararon en repetidas ocasiones contra un sujeto de nombre Víctor Samuel, apodado “El Chango”, de 30 años de edad, quien se encontraba por fuera del mencionado comercio, cuando llegaron y lo ultimaron, por lo que de inmediato las trasladaron a un hospital donde afortunadamente fueron dadas de alta. ¡Así el dato!

No obstante es un enésimo hecho violento en el que gente inocente queda en medio, lo que echa por tierra el argumento que por siempre han manejado los operadores de la Seguridad, o más bien de inseguridad, de que son enfrentamientos entre los integrantes de los diferentes grupos delincuenciales, y que por eso la ciudadanía no debe temer, cuando lo cierto es que cualquier está en riesgo, como otra vez se demostró. ¿Qué no?

Con todo y que el último acontecimiento de más alto impacto en ese sentido, de cuando alguien resulta agredido sin deberla ni temerla, es el caso del novio al que semanas atrás ejecutaran en Caborca en las afueras de una iglesia, en los momentos en que recibía las felicitaciones después de casarse, al confirmarse que se trató de un confusión, porque al que querían “darle piso” es a un jefe de sicarios de un cártel del “Narco”.

Ya que de entrada igual salieron con que los ciudadanos no tenían de que asustarse, porque presuntamente iban por ese recién casado, como para justificar que se están matando entre ellos, cuando lo verdad es que la víctima no tenía nada que ver con el crimen organizado, pero eso quisieron aparentar, y al respecto es un asesinato que no se ha esclarecido, ni se esclarecera, porque ni tan solo se ha vuelto a hablar del mismo.

Precisamente ayer en “Cabronca” tuvo lugar otro enfrentamiento entre “mañosos” y la Policía Municipal, con saldo de un abatido y dos agentes baleados, en el marco de la una persecución, y en la que nuevamente se ve el como durante esa tracatera las personas corren a esconderse en lo que parece una escuela, o edificio público, para no ser alcanzadas por una bala perdida, como se aprecia en grabaciones que se volvieran virales.

Correo electrónico: [email protected]