¡Calla funcionario electoral!…Y mientras que lo que fuera la dominguera marcha ciudadana para defender al Institituto Nacional Electoral (INE) sigue dando que que hablar, por la oposición que hay a la reforma electorera propuesta por el “Prejidente”, Manuel López Obrador, lo que son los funcionarios electorales nomás se han quedado callados, cuando son los que más deberían de defender su causa. ¡Zaz!

Porque salvo Lorenzo Córdova Vianello, el titular del INE, que se le ha puesto al tu por tu a López Obrador, lo que es el resto de lo consejeros simplemente se han hecho chombitos, no obstante y que una de las propuestas es la desaparición de los organismos locales electorales, como sería el caso del Instituto Estatal Electoral, donde Neri Ruiz Arvizu, en su “calidad” de presidente, sólo se ha dedicado a cobrar un sueldazo.

Eso a pesar de que AMLO ha minimizado esa manifestación, al decir que no pasaron de unas 60 mil personas las que en la Ciudad de México sacrificaron su descanso domingero, para salir a gritar el ¡El INE no se toca!, así como en más de un medio centenar de ciudades, al sostener que solamente se trató de “un striptease del conservadurismo”, como dando a entender que de esa forma desnudaron su actitud antidemocrática. ¡Ajá!

Aunque en el caso de Ruiz Arvizu y sus malas compañías no es de extrañar que desde su llegada a ese encargo nomás se haya dedicado “nadar de muertito”, como lo exhibe el que no se ha sabido que haya hecho algo diferente a los programas que ya le dejaron establecidos, por lo que a ese grado a estado su burocratismo y falta de creatividad, con todo y que ya se está en la antesala de unos comicios elctorales. ¡De ese pelo!

Tan es así que a nivel local ni siquiera han defenido una postura contra esa iniciativa presidencial con la que según esto se quieren apoderar de lo que hoy en día es el árbitro electoral de México, como es el INE, dizque para manipularlo y tener el control de las elecciones, a no ser y que les hayan dictado “una línea” tocante a eso, o para que no abrieran lo que se llama boca, lo que no se cree que sea el caso. ¡Esa es la impresión!

Si se analiza que lo que es Hermosillo también se unió a ese movimiento de protesta que ya “prendió” y cundió, con alrededor de unos cuatro mil participantes, pero lo que es Neri se ha dedicado a ver los toros de la barrera, al hasta ahora no manifestarse de ninguna forma, como si no existiera el Instituto Estatal Electoral más que para recibir sus sueldos, de ahí el porque ya empezaron a cuestionarlos, y con sobrada razón.

Pero en tanto que así se han mantenido agazapados y replegados, aun y cuando un López enojado de corruptos, clasistas, racistas y mapaches no los ha bajado, quien además ya afloró que prepara un Plan B ante un posible rechazo de esa pretensión, como sería el hacerle una modificación a esa regresiva reformada de ley para que no se requerieran las dos terceras partes de los votos del Congreso de la Unión. ¡Así la reacción!

O séase que ante esa negativa que hay, y por lo que Morena no tendría los sufragios necesarios con sus legisladores y los partidos “paleros”, es por lo que ahora la intención sería la de al menos lograr que se elijan a los consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral, y el que no haya plurinominales, para que en vez de 500 congresitas ahora fueran 300, lo que todavía estaría por verse, por como se le ha revuelto todo.

Pone la muestra una escuela…Y por encima de las puras promesas, los que le pusieron la muestra a los de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), donde ha estado como un cero a la izquierda Aarón Grageda, son los de la Escuela Secundaria Técnica No. 2 de Cajeme, al colocar detectores de metales en las tres entradas del plantel para evitar que introduzcan artefactos metálicos como armas blancas y demás. ¡Órale!

Toda vez que de esa manera están haciendo la diferencia contra la violencia escolar los directivos de ese centro educativo, como lo dieran a conocer a través de las redes sociales, al informar que esa medida forma parte de un plan de seguridad para tener vigilado y controlado ese inmueble, ya que además instalaron cámaras de videovigilancia estrátegicamente, así como una nueva chapa en el acceso principal. ¡Qué tal!

Y por si eso fuera poco igualmente hicieron público que para acceder a las instalaciones educativas, los visitantes tendrán que presentar una identificación y registrar su entrada y salida; aunado que llevan a cabo actividades para prevenir acciones violentas, como son las revisiones de mochilas; además de pláticas preventivas sobre conductas agresivas, adicciones y problemas de depresión. ¡Ni más ni menos!

Así que aun y cuando a los papás no les informaron de esos cambios resultaron de su agrado, al ponderar que: “Me parece bien esta acción en estos tiempos, porque los niños regresaron con problemas de ansiedad, conducta y violencia derivados de la pandemia, y antes de que suceda una desgracia es bueno prevenir, por eso es bueno que se busque detectar si traen armas blancas, y que cada cierto tiempo les revisen las mochilas”.

Con lo que se demuestra que cuando se hacen las cosas correctas tienen el apoyo de las mayorías, por ser “píor” el no hacer nada, cual ha sido el caso de Grageda Bustamante, como lo prueba el que ayer que se buscara su versión al respecto, para nada se obtuvo una respuesta, por muy seguramente que estar “fuera de la jugada”, o de esa estrategia preventiva, que es lo más probable, por como siempre ha sido. ¡Así el fiasco!

Reducen adornos navideños…Para que vean a que punto ha llegado ya la crisis económica y presupuestal, que ante los altos costos de “la luz” que representa la decoración navideña que se instala en esta temporada, lo que es el Ayuntamiento hermosillense la reducirá éste año, como ya lo adelantara la encargada de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, Carla Neudert Córdova. ¡De ese vuelo!

Muestra de ello es que Neudert Córdova manejara y anticipara que en el actual 2022 sólo montarán 200 adornos en los bulevares y plazas de esta “Capirucha”, entre nuevos y reciclados, en comparación con los 657 del 2021, representados por pinos, nochebuenas, Santa, estrellas fugaces, campanas, esferas, ángeles, bastones de caramelo, entre otros, lo que se espera que no haga disminuir el espíritu navideño entre la ciudadanía.

Para el caso desde ya están haciendo una medición para calcular el consumo de corriente eléctrica que van a pagar por esa adornada, y que es algo que anteriormente no se hacía, de ahí que el año pasado se liquidara mucho por ese concepto, y es por lo que ahora habrá una ornamentación más eficiente y ahorradora, además de que ahora la ubicarán en lugares donde luzcan más, para dar la percecpión de que no habrá una reducción.

Es decir que lo que ahora pretenden es hacer más con menos a la hora de iluminar la Capital, de cara a la ya próxima Navidad, por lo que ese será el reto de Neudert, a la hora de adornar las vialidades dónde tradicionalmente se hace, como la del Rodríguez, Kino, Colosio, Navarrete, Luis Encinas, e Hidalgo, así como la Pino Suárez y Rosales, por mencionar algunas, y previo mantenimiento y repintado de los postes.

Por cierto que al respecto hoy inaugurarán el Foro Mundial de Energía Solar, con el lema “Hermosillo: de Ciudad del Sol, a Ciudad Solar”, y del que será anfitrión el alcalde Antonio Astiazarán, al ser un promotor de la energías limpias, de ahí que durante dos días participarán especialistas de talla internacional para analizar proyectos en ese ámbito, por ya no sólo ser el futuro, sino el presente por el uso que le están dando. ¡Mínimo!

Más “lana” por la legalizada…La que sí que es una muy buena nueva es la anunciada por el gobernador, Alfonso Durazo, de que habrá má$ “lana” por lo que es el proceso de legalización de “carros chuecos” que está en marcha, y la cual terminará el venidero 31 diciembre, en caso de que no haya una prórroga por parte de la Federación, que es la que ha auspiciado esa mexicanización. ¡Así el dato!

Al Durazo Montaño ventilar que: “La Secretaría de Hacienda de México notificó al Gobierno de Sonora la disposición de $35 millones de pesos adicionales para pavimentación, derivado de la regularización de autos de procedencia extranjera, correspondiente al mes de septiembre. Es una extraordinaria noticia para continuar con la rehabilitación de las principales vialidades en diversos municipios”. ¿Cómo ven?

Toda vez que esos millones extras se les sumarán a los $135 “melone$” que ya han sido distribuidos entre las localidades del Estado, lo que traducido al español significará un pilón, aunado a que todavía falta lo que se recaude por esa regularizada en la época decembrina, que es cuando la gente trae dinero, por aquello de que muchos deben estar esperando los aguinaldos para poder “enderezar” sus “carruajes”. ¡Eso dicen!

Pues hasta el último corte reportado por la Secretaría de Seguridad Pública, dan cuenta que hasta el pasado 12 del presente noviembre se habían regularizado 103 mil 709 vehículos, distribuidos en San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, Hermosillo, Cajeme, entre otras municipalidades, más los que se han continuado acumulando, y es por lo que los alcaldes de esa ciudades se se han seguido frotando las manos. ¿Qué no?

Y tocante al Ejecutivo Estatal ayer comunicó por la red social que por segunda ocasión dio positivo al coronavirus, desde que inició el confinaamiento por esa epidemia, eso luego de que presentara síntomas leves de resfriado, por lo que procedió a hacerse la respectiva prueba, resultando infectado y es por lo que suspendiera sus actividades públicas, aunque trabajará desde casa por medio de videoconferencias.

En lo que es un síntoma de que se siente bien, pero por protocolo estará resguardado, pero con la ventaja de que ya se la sabe, por el 3 de septiembre del 2021 haber padecido ese mismo mal, por lo que sólo será cuestión de tiempo para que se recupere en breve. ¡Esos son los buenos deseos!

Correo electrónico: [email protected]