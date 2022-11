A la alza accidentes fatales

Vuelven a exhibir a la SEC

Sigue en el limbo Codeson

Hoy podría haber cambios

A la alza accidentes fatales…Y la que está como para reflexionar y bajarle a la velocidad al conducir un vehículo, es la estadística que acaba de ventilar el Departamento de Tránsito Municipal, de que en lo que va del año en Hermosillo ya han perdido la vida 51 personas a causa de accidentes automovilísticos, cuya cifra ya supera a la del 2021, cuando se registraron 48, y eso que todavía le resta al actual 2022. ¡Zaz!

Por lo que así está ese fatídico saldo, en parte provocado por el regreso a la nueva normalidad, después del confinamiento propiciado por la pandemia del Covid-19, al esa reactivación de la actividad generar una mayor cantidad vehicular en movimiento, como lo señalara el titular del Dispositivo para una Movilidad Segura e Incluyente (Ditam), Ramón Manuel Arvizu, aunque la principal causa es la imprudencia. ¡Tómala!

Y una muestra de ello es que de los mil 432 percances viales que han ocurrido del 1 de enero al 31 de octubre pasado, que igualmente arrojaron 595 lesionados, en mil 275 de ellos ha sido por el manejo imprudente de los conductores, principalmente por “ir como alma que lleva el diablo”, o muy rápido; y el no tener precaución, y es por lo que también abundan los choques por alcance. ¡De ese pelo!

En lo que son unas cifras que sí que significan un ¡S.O.S! para ya no “aplastarle tanto a la chancla”, o al acelerador, si se toma en cuenta que en los doce meses anteriores tuvieron lugar mil 680 colisiones automovilísticas, con 715 heridos, por lo que todo pinta para que de aquí al último día de diciembre se supren esos totales, en lo que para nada es un buen augurio, sino todo lo contrario. ¡De ese tamaño!

Así está ese creciente riesgo de pasar a formar parte de esa numerología, y que tenderá a aumentar ahora que se avecina la ya próxima época decembrina, o navideña, que es cuando se presenta más circulación de carros, no obstante y que los principales factores de ese choquerío son las distracciones, como por ejemplo el hablar por teléfono celular mientras se está en el volante, por cuyo concepto se aplican ¡mil multas mensuales!

A lo que se le agrega el que las mayorías conducen como si fueran a recibir herencia, como dice el dicho, porque reportan que han detectado autos circulando en el casco urbano a más de 100 kilómetros por hora, sobre todo en los los periféricos, el bulevar de los Ganaderos y en el García Morales, que es donde pilotean como si estuvieran en carretera, y es por lo que ya se están viendo hasta aparatosos volcamientos. ¡Vóitelas!

Aun y cuando los límites para conducir en la ciudad son de 60 kilómetros por hora en bulevares, 45 kilómetros en pares viales, 30 kilómetros en colonias o fraccionamientos, y a 20 kilómetros en zonas escolares, pero la cuestión es que en la generalidad no se respetan, y es por eso de esas fatales consecuencias que han ido al alza, a lo que se le suma el que los dueños de los “autos chuecos” en ellos aprenden a manejar.

O séase que así está ese peligro que hay en la actualidad, a la hora de aventurarse en un “carruaje” por las calles de esta Ciudad del Sol, por lo que vale más el encomendarse a Dios y circular a la defensiva, para no ser víctima de algún cafre, porque sí por la víspera se saca el día, lo que es hasta ahora simplemente no han funcionado los programas preventivos, y para evidencia están esos números que no mienten. ¿Qué no?

Vuelven a exhibir a la SEC…Quien sí que ha seguido reprobando en todas las materias de su función, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, y para prueba está el que ayer a las 8:00 horas decenas de maestros de Educación Física, e Inglés, bloquearan el transitado bulevar Luis Donaldo Colosio frente a sus oficinas para exigir la asignación de plazas con sueldos bien remunerados. ¡Palos!

Con lo que se puso de manifiesto que a ese grado tuvieron que llegar los profesores inconformes para buscar ser atendidos, después de la cerrazón que han exhibido Grageda Bustamante y sus asesores, por no ser el primer cierre de calles y bulevares que les hacen, ya que desde muy temprano estuvieron en la SEC, pero no les dieron una respuesta, como tampoco una explicación. ¡Pácatelas!

De ahí que una vez más tuvieran que hacer pagar a justos por pecadores, como es a los automovilístas que se toparon con que estaba cerrada la citada vialidad, y es por lo que en una de las pancartas de protesta se leía: ¡Disculpa si te molestamos, es la única forma de ser escuchados!, a la par que ondeaban otras con leyendas como la de: ¡Exigimos transparencia en la asignación de plazas!, y puras de esas. ¡Ñácas!

Eso al denunciar que son unos 300 mentores del Estado a los que les han otorgado de esos puestos laborales a medias, pero en comunidades muy lejanas, y con un sueldo de $700 pesos a la semana, por lo que consideran que es muy bajo el salario para los gastos personales y familiares que tienen, ya que sólo les están ofertando seis horas semanales para trabajar en municipios o pueblos que de pilón tienen muy difícil acceso. ¡Glúp!

Casi por nada es que una vez más le echaran en cara a Aarón Aurelio su falta de compromiso, al no atender y mucho menos resolver las demandas más sentidas del sector educativo que desrepresenta, y es por lo que reiteradamente han pasado a mayores, a la hora de hacerse públicas y afectando a terceros, lo que estialn que está de no creerse, y todo porque no se ha privilegiado el diálogo. ¡Así el fracaso!

Es por eso que a Grageda le amargaran el inicio de semana, y no es para menos, por ni tan siquiera haber tenido el tacto para recibir y oír las peticiones que le fueron hacer los aludidos “Profes”, a los que no les dejaron “díotra” más que salir a paralizar el tráfico en una día de mucho movimiento, como es el “San Lunes”, pero que otra cosa puede esperarse, si ha “tronado” en el rubro de conciliación y todo lo demás.

Sigue en el limbo Codeson…El que vaya que se ha quedado corto en la promoción, es el director de la Comisión del Deporte de Sonora (Codeson), Erubiel Durazo, porque lo que es ayer comenzó la segunda etapa de los Paranacionales Conade 2022 que arrancaron el pasado jueves en esta Capital, y nomás no han pintado, a pesar de la relevancia de esa competencia en la que participan deportistas con discapacidad. ¡Qué tal!

Ante lo que está de más el apuntillar que es una prueba más que no está pasando Durazo Cárdenas, con lo que se está demostrando “lo verde” que está para ese encargo, como es el de estar al frente de ese órgano rector del deporte sonorense, por ser un certamen de ese nivel que era como para que hubieran hecho toda una fiesta deportiva, pero lo cierto es que ha sido muy poco lo que se ha sabido del mismo. ¡De ese vuelo!

Pues tal pareciera como si no hubiera un evento deportivo de esa naturaleza en esta desnaranjada ciudad, no obstante y que hasta el venidero 23 del presente noviembre competirán más de dos mil paratletas de 28 Estados del País, de las discapacidades de ciegos y débiles visuales, parálisis cerebral, especiales, y sordos, además de que también tomarán parte paradeportistas sobre silla de ruedas y amputados. ¡Así el dato!

Sin embargo y a pesar de la importancia de ese torneo que contará con once disciplinas, que en su mayoría se realizarán en la Unidad Deportiva del Noroeste, ni tan solo se cacaraqueó lo que es la inauguración, lo que viene a explicar el porque prácticamente ha pasado de noche, pero pues dicen que tampoco se le pueden pedir peras al olmo, a Euribel, por no tener el perfil para para sacar avante esos retos que ya son mucho para él.

De tal forma que por eso esos parálimpicos han pasado con más pena que gloria, los cuales de por sí siempre han sido relegados, comparados con la parafernalia que se hace alrededor del deporte “normal”, por lo que en está ocasión con más razón se está notando esa diferencia, por lo estárseles promoviendo como mínimamente se ameritaría, y que es por lo que no han lucido, al pasar casi desapercibidos, por no “dárseles juego”. ¡Ups!

Hoy podría haber cambios…En torno a la que hay muchas expectativas, es con referencia a la rueda de prensa de los martes que hoy presidiría el gobernador, Alfonso Durazo, en caso de no cancelarse, por aquello del anuncio que hiciera, de que pudiera haber más cambios en su gabinete estatal, cuando menos para designar a los reemplazos de las dependencias que han quedado vacantes por los recientes nombramientos.

Si se analiza que con esa “movida de mata”, o de la nómina del Gobierno del Estado ya se contabilizan seis movimientos en noviembre, luego de que Froylán Gámez pasara del Instituto de Becas y Crédito Educativo al Isssteson; Francisco Vázquez, de secretario particular del Ejecutivo a la Secretaría del Trabajo; y Adolfo Salazar de Consejero Jurídico a la jefatura de Oficina del Ejecutivo; y David Mendoza como particular.

Aunando a que ya después la directora de la televisora estatal Telemax, Paulina Ocaña, asumió la titularidad de la coordinación ejecutiva del Sistema Estatal de Comunicación Social en lugar de Edgar Sallard, al que remitieron Centro Estatal de Desarrollo Municipal (Cedemun), y es por lo que están pendientes de ocupar la posición que dejara Gámez Gamboa; así como del Icatson, después de que renunció quien estaba al frente.

Por esa razón se da por sentado que una de la preguntas obligadas que le harán a Durazo, será la de que sí como va lo de esa cambiadera de funcionarios, a partir de que dijera que con ellos se busca eficientar la coordinación entre todas las diferentes dependencias y que con eso se propicie un sentido de trabajo en equipo, para que se vea reflejado en una mejor administración de gobierno para la ciudadanía. ¡Mínimo!

Ya que a quien también se cambió es al tan llevado y traído director del Colegio de Educación Profesional Técnica de Sonora (Conalep), Luis Carlos Santos, para colocar en su lugar a su tocayo, Carlos Sosa Castañeda, de cuya trayectoria no se dieron mayores señas, por lo que quién sabe de donde se lo sacarían, y es por eso que existe la posibilidad de que éste día podría haber más noticias al respecto. ¿Será?

Correo electrónico: [email protected]