Exhibe secuestro a penales

Alarman casos de rickettsia

Promueven jóvenes de bien

Quitan pen$ione$ vitalicias

Exhibe secuestro a penales…Y con el que se evidenciaron los de por si mal afamados penales, es con el secuestro de un empresario al que raptaron la madrugada del pasado viernes en Guaymas, cuando se encontraba en su vivienda, para ese mismo día, pero alrededor de las 22:15 horas de la noche, ser rescatado en una casa de seguridad de la colonia Mártires de Cananea de Hermosillo, siendo abatidos dos plagiarios. ¡Zaz!

Eso al aflorar que al autor intelectual de ese comentado rapto de un arquitecto dedicado al ámbito empresarial lo ubicaron en un Centro de Reinserción Social (Cereso), pero sin que precisaran en que prisión está, por lo que después de que burlaran a las autoridades carcelarias y de todo tipo, ahora sí están contemplando el remitirlo a una cárcel de máxima seguridad para que ya no vuelva a incurrir en lo mismo. ¡De ese pelo!

Así que es un hecho de alto impacto que denota que a ese grado ya está llegando la inseguridad, incluso tras las rejas, por esa evidente falta de control que hay al interior esos centros penitenciaros del Estado, que en teoría son coordinados por Nicollino Guiseppe Mariano Cangiamilla Enríquez, porque lo que es en la práctica se está demostrando todo lo contrario, como con esa secuestrada, aunque la víctima vivió para contarla.

Si se toma en cuenta que un preso desde dentro de unas de esas “Penis”, que sí que dan pena, y del que todavía no han revelado el nombre, ni los delitos por los que está encarcelado, que ha de ser por lo mismo, es el que planeó esa privación ilegal de la libertad, para que al raptado luego la trasladaran a la Ciudad del Sol, pero al tenerlo cautivo en el citado barrio popular, es que los localizaron ante de que cobraran el rescate.

Por lo que una vez que “les cayeron” los agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en el mencionado asentamiento popular que está al Norponiente de la “Capirucha”, los secuestradores lejos de entregarser se enfrentaron a balazos, muriendo los dos que ahí estaban de guardianes, con lo que el secuestrado pudo ser liberado sano y salvo, pero pasando el susto de su vida, al quedar entre el fuego cruzado.

Lo que deja en claro que no eran unos criminales cualquiera los que atacaron a los policías, si se parte de que afloró que contaban con antecedentes criminales por daños, allanamiento de morada, delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa y homicidio, por lo que por el estilo, o muy seguramente que “píor” debe ser el que los piloteaba desde su celda, y del que hasta hoy han ocultado su identidad. ¡Palos!

De ahí que ante “ese gol que les metieran” desde el mismo sistema carcelario, es que ahora estén prometiendo que se abocarán a reforzar la seguridad, cuando se supone que eso es algo que deben hacer “por de faol”, sin embargo ese suceso exhibe que han estado fallando en ese sentido, como para que los reos continúen delinquiendo, y sin que ellos tengan controles para detectarlos y evitarlo. ¿Qué no?

Aunado a que esa frustrada secuestrada igualmente viene a reflejar el como ya está de inseguro el violento puerto guaymense, porque a las constantes ejecuciones por parte del crimen organizado que ha sentado sus reales por esos lares, ahora se le está sumando esa actividad delincuencial, con lo que de aquí pa´l real ya el sector del empresariado no se sentirá seguro, y no es para menos, por ser un levantón que a todos impactó.

Aunque sin dejar de reconocer el poder de reacción que tuvo la Fiscalía General de Justicia, por medio de la Unidad Especializadas en Combate al Secuestro, para que ese acontecimiento no terminara en lo peor.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Alarman casos de rickettsia…El que sí que está de alarmar es el dato que acaba de revelar el director de Salud Municipal de esta Capital hermosillense, Luis Becerra Hurtado, de que en lo que va del año ya se han confirmado 81 casos de rickettsia, que es una enfermedad altamente letal que es transmitida por la garrapata infectada que generalmente se encuentra en las mascotas como los perros. ¡De ese vuelo!

Pero para que se den una idea de la gravedad de ese problema, es que a nivel estatal ya sumaban 25 muertes por esa también llamada fiebre manchada, en su mayoría ocurridas en el último trimestre de temperaturas más cálidas, o de calor, de las cuales 15 habían ocurrido en Hermosillo; mientras que Puerto Peñasco, Guaymas y Cajeme aparecen con dos cada uno; y ya Huatabampo, Navojoa, Bácum y Agua Prieta con una por localidad.

Lo anterior como resultado de una incidencia de casos de rickettsiosis de más menos unos 500 que se han presentado en la Entidad, aun y cuando a la clásica la mayoría siempre los manejan con el término de sospechosos, para no reconocerlos todos, al igual como también ha sucedido con la plaga del dengue, que ha rebasado al secretario de Salud, José Luis Alomía, y que ya estaba por sumar la decena de defunciones.

O séase que así se le ha complicado el panorama epidemiológico a Alomía Zegarra, y todo por no actuar preventivamente, como se lo han echado en cara, por como con la rickettsia no ha sido la excpeción, porque Sonora está entre los primeros Estados del País más contaminados y afectados por ese mal, y con una letalidad de casi el 50%, también de las más altas, lo que equivale a que hay una gran mortandad. ¡Tómala!

Es por lo que Becerra Hurtado destacara que se han intensificado las jornadas de limpieza y de descacharre en las colonias, pero sobre todo en las que se detecta un caso, porque de entrada proceden a implementar un cerco epidemiológico en la vivienda, a la vez que también acuden los del Centro de Control Canino y Felino con baños garrapaticidas y la inyección de ivermectina para los canes, entre otras acciones. ¡Mínimo!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Promueven jóvenes de bien…A como está de perdida la juventud hoy en día, el que sí que adquiere más relevancia es el convenio que acaban de firmar el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información (ISTAI) y el Colegio de Bachilleres de Sonora (Cobach), para impulsar una cultura de la transparencia y fomentar la formación de estudiantes como ciudadanos íntegros y de bien. ¿Cómo ven?

Ante lo que está de más el señalar que así es como el ISTAI, del que es comisionada presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, está aportando su granito de arena en aras de educar a los jóvenes desde temprana edad para que sean unas personas transparentes y tengan como parte de sus valores la rendición de cuentas claras, con el fin de contrarrestar la actitud de la ventaja que no lleva a nada, y que en el último tiempo se ha vuelto normal.

No en balde es que el director del Cobach, Rodrigo Arturo Rosas Burgos, le reconociera a Taddei Zavala y a los comisionados Ana Patricia Briseño Torres y Wilfredo Román Morales Silva, esa disposición para crear espacios y programas que formen a la sociedad en la cultura de la protección de datos personales, e involucrar a todos los sectores para que impere el impulso al respeto al derecho ajeno como decía Benito Juárez. ¡Órale!

Pues con ese pacto institucional en este caso los estudiantes tendrán acceso a una interacción para promover una instrucción integral al participar, mediante prácticas y el servicio social, en la labor trascendental de un órgano especializado como es el del ISTAI, y de esa manera conocer parte de su operatividad, como por ejemplo los procesos de solicitudes de información y protección de datos, entre otros trámites. ¡Qué tal!

En eso términos está esa alianza de capacitación pensada en fortalecer la visión e integridad del estudiantado, con el fin de que sean mejores personas y se alejen de las malas prácticas a las que están expuestos, como es a la de la violencia, drogadicción y demás, y es por eso de la importancia de llevarla a esos niveles, como es el de la educación media superior y universidades, tanto públicas como privadas. ¡Así el dato!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Quitan pen$ione$ vitalicias…Con todo y que es algo en torno a lo que no se hizo mucho ruido, pero lo que sí que es “oro molido”, es que al titular del Poder Ejecutivo le hayan “metido freno”, en lo referente a limitarle la facultad para otorgar pensiones que no cumplen con los requisitos de ley, como antes se estilaba que se hacía para favorecer a los amigos, conocidos, e incondicionales del “Gober” en turno. ¡A ese grado!

En lo que es una iniciativa de reforma que fuera aprobada por los diputados de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con la que elimina la discrecionalidad que había en ese sentido, porque lo que es el Gobernador en funciones podía pensionar de por vida a quien quisiera, como pago a lealtades, componendas o simplemente porque le cayeran bien, y todo con cargo al erario público, o a los impuestos de los sonorenses.

Eso explica porque en su momento fuera una práctica por demás criticada, porque era una forma disfrazada de jubilar a muchos de los ex funcionarios estatales que ya iban de salida, a pesar de que toda su vida habían vivido del Gobierno del Estado, pero es algo que ya se está acabado de golpe y porrazo, como parte de las acciones de transformación que están implementado para acabar con esa clase de vicio$. ¡Ni más ni menos!

Y es que de acuerdo a los señalado por el presidente de esa Comisión en el Congreso del Estado, Jacobo Mendoza Ruiz, según esto: “Gobernadores anteriores que abusaron de la confianza que les otorgó la ciudadanía y emitieron decretos para otorgar pensiones vitalicias a personas que en su mayoría no cumplían con los requisitos legales para ser beneficiados”, y es por eso que ahora les están “poniendo candado$”.

Porque si bien en su momento se intentó hacer algo para quitar ese privilegio, de ahí que los pensionados recurrieran al amparo para que no les retiraran esa canonjía que no se merecían, nunca se había procedido a fondo, o de tajo, como es reformando el marco legal para que eso ya no vuela a pasar. ¡Ese ese el plan!

Correo electrónico: [email protected]