“Dan cuello” al del Conalep…Y aunque se habían tardado, pero donde aprovecharon la época de cambios que hay en el Gobierno del Estado para terminar de “cortar por lo sano”, es en el Colegio de Educación Profesional Técnica de Sonora (Conalep), al correr al tan cuestionado director, Luis Carlos Santos, para colocar en su lugar a su tocayo, Carlos Sosa Castañeda, de cuya trayectoria no se dieron mayores señas.

Por lo que “a las quinientas”, pero así concretaron la tan demanda renuncia del ni tan santo de Santos, y no precisamente por haber hecho las cosas bien, en el por algo cada vez más desprestigiado Conalep, y para evidencia están las reiteradas críticas que le hicieran por no cumplir con lo más mínimo, de ahí que una y otra vez le hubieran tomado las oficinas centrales y paralizado los planteles en el Estado. ¡De ese pelo!

De ahí que a tal grado llegó la inconformidad contra Luis Carlos, por el fiasco que resultara en ese encargo, que al secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, no le quedó “díotra” más que el “pedirle la bola”, y es por lo que optara por tomarle protesta a Sosa Castañeda, pero sin que se dieran referencias en cuanto su experiencia, y que es por lo que se espera que en su caso sí pase la prueba. ¿Será?

Ya que después de la desestabilización que ha enfrentado esa “Prepa” técnica por la cantidad de paros laborales que han realizado en los últimos meses por la falta de respuesta ante las demanas más básicas de los trabajadores y en su mayoría representadas por el sindicato encabezado por Ramona Risk, es que consideran que ya no podría estar “píor”, y es por lo que le están dando el beneficio de la duda al nuevo director. ¡Ajá!

Así que es una remoción que le vino a dar la razón a Risk Fontes, después de que desde un inicio, o desde el nombramiento de Luis Carlos dejara muy en claro que no era el perfil más apto para ese “hue$o”, pero lo que es Aarón Aurelio se amachó en mantenerlo contra viento y marea, hasta que ya no pudo seguir defendiendo lo indefendible, y es que nunca dio la cara para enfrentar los problemas, y por eso “le dieron cuello”. ¡Palos!

Ante eso ahora la apuesta es a que con la llegada de su sucesor, que por cierto es muy joven, pero quiere pensarse que eso no equivale a que sea un inexperto en la materia, empiecen a soplar nuevos vientos de cambio para bien en ese sistema educativo, después de lo turbulento y tirante que ha sido el ambiente en el primer año del actual sexenio estatal, por como el que se fuera no superara la curva del aprendizaje. ¡Ouch!

Y en cuanto a Sosa cabe aclarar por buena bienvenida no se podrá quejar, después de que Grageda dijera que: “Estamos contentos de trabajar con una persona conocedora de los retos que hay que enfrentar para que la educación siga siendo el eje de la transformación en Sonora, a través del modelo educativo que Conalep ofrece a su alumnado”, ya que así estuvieron “las flores que le echara”. ¡Ni más ni menos!

Ahora habría que esperar a conocer la impresión de “La Mona” Risk y sus huestes sindicales, con referencia a ese reemplazo que sí que es de pronóstico reservado, por los antecedentes de estiras y afojas que hay, aunque un punto que le abonaría a que de entrada lleven la fiesta en paz, es que cuando menos los hayan hecho del conocimiento del mismo. ¿Lo harían?

¡Detienen a un funcionario!…Ahora sí que donde menos se espera salta la liebre, como lo exhibe la detención de la que acaba de ser objeto el titular del Catastro Municipal de Hermosillo, Arturo Alvarado, presuntamente por estar implicado en el llamado “Cártel Inmobiliario”, y por esa razón es que lo arrestaran los Agentes de a Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS). ¡De ese tamaño!

Aunque aclaran que los delitos que le imputan tuvieron lugar cuando prestaba sus servicios en el Gobierno estatal, durante la pasada administración, pero que hasta ahora tuvieron efecto después de las investigaciones llevadas a cabo, y es por lo que finalmente el miércoles a media mañana, cuando salía de una reunión en Palacio Muncipal, los sabuesos de la FAS le ejecutaron la respectiva orden de aprehensión. ¡Tómala!

Toda vez que de acuerdo a las denuncias interpustas por ese motivo, supuestamente el ahora ex director del municipio era parte de un mafia que estaba conformada por notarios públicos, además de funcionarios estatales del Icreson y el Registro Público de la Propiedad, cuyos operadores localizaban propiedades abandonadas para volverlas a escriturar y borrar al mismo tiempo sus antecedentes. ¿Cómo ven?

O séase que la fraudulenta machincuepa consistía en desaparecer los nombres de los verdaderos propietarios de esos inmuebles para escriturarlos nuevamente y de esa manera poder venderlos a quienes serían los nuevos dueños, pero se les empezó a caer el teatrito y negociazo cuando los primeros empezaron a darse cuenta de que ya no aparecían a su nombre, y es por lo que saliera a flote esa mega tran$a. ¡Pácatelas!

Con lo que Alvarado Arzate se convierte en el segundo “pez gordo” que es apresado por ese caso que ha provocado todo un escándalo, si se parte de que anteriormente ya había sido encarcelado el Notario Público, Enrique Ahumada Tarín, ante que lo que suponen que sólo son dos hilos de esa madeja de corrupción que han ido desenredando, ante lo que habrá que ver quién, o quiénes siguen. ¡Vóitelas!

Exhiben a Rectora de “Uni”…Quien afloró que volvió a dar muestras de insensibilidad, lo que dicen que ya se ha vuelto una normalidad en ella, es la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, por como ahora dejaran a la buena de Dios a unos estudiantes de la Licenciatura de Educación que se accidentaron cuando viajaban a Álamos para participar en un evento. ¡De ese vuelo!

En lo que es un percance registrado porque al operador del autobús “pegó una pestañeada” cuando iba en carretera, por lo que al dar “un volantazo” terminó saliéndose de la cinta asfáltica, con un saldo de varios alumnos lesionados, incluyendo una profesora, por lo que fueron trasladados a un hospital de esta Capital.

Y es ahí donde comenzó lo peor de esa odisea, por las horas y horas que manejan que los tuvieron retenidos en ese nosocomio, después de la revisión médica que les hicieran, y no porque tuvieran heridas de consideración, sino más bien porque como el injusto ajustador de la aseguradora Axxa no llegaba, es por lo que no les autorizaban el alta para que se fuera a sus casas, porque no estaba asegurado el pago. ¡Ñácas!

Pero lo que es la fanstamal y burocrática de Plancarte Martínez ¡bien gracias!, porque muy seguramente que ni por enterada se dio de ese suplició por el que pasaron los accidentados universitarios, ante lo que se da por descontado que sí que le debieron haber chillado los oídos por los chines y jotas que expresaron sus papás, por esa falta de atención que se pusiera de manifesto, y que se presta para pensar hasta lo que no. ¡Ups!

Al de otra forma no explicarse tanta negligencia, que por principio de cuentas deja entrever que no hay un monitoreo de esos de viajes de estudios, o para competencias de toda índole que se hacen, por ser un hecho que bien pudo haber terminado en tragedia, cosa que afortunadamente no sucedió, pero lo que son María Rita y compañía simplemente no actuaron en consecuencia, y es por eso de la exhibida, y con sobrada razón.

A medias reforma de Ley 4…El que no esperó mucho por la respuesta es el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, en torno a la propuesta de reforma a la Ley 4 de la Universidad de Sonora (Unison) que acaba de hacer el Gobierno del Estado, y que entre otras cosas contempla la no reelección del Rector, pero que a la par se amplíe su periodo en el cargo de 4 a 5 años. ¡Órale!

Pues un día después de que Bracamonte Sierra destapara que así viene ese proyecto de modificación, lo que es ayer ya “le brincó” el líder del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), Juan Díaz, para calificarla como de una reformada a medias, porque aunque se va crear un Colegio Universitario para elegirlo, se seguirá conservado la Junta Universitaria, que es la que lo ha designado.

Eso al Díaz Hilton apuntillar que: “El tener ahí un consejo o junta universitaria posibilita que se sigan perpetuando grupos de decisión. Creemos que se puede hacer una propuesta de mayor profundidad que ponga un piso más parejo, que dé juego a otros grupos, a otras visiones, que políticamente sea un ambiente como lo es, de toda la ciudadanía universitaria”, por lo que así está el tache que ya le reviraran. ¡Ni más ni menos!

Lo anterior luego de que Bracamonte de la noche a la mañana anunciara que desde días atrás ya les habían entregado esa proposición a las autoridades universitarias y los agremiados del Staus para que la estudiaran, y es por lo que Díaz luego luego le saltara, porque para ese momento ya la habían analizado, encontrándole ese “prietote en el arroz”; en tanto que la rectora, María Rita Plancarte, nomás ha hecho “chitón”. ¡Qué tal!

Más menos así está ese pero a “ojo de buen cubero” que le están poniendo, al Juan reconocer que aún están en el proceso de revisión con los maestros, para después analizarla con la planta estudiantil, por lo que calculan que para finales del presente mes de noviembre ya le tendrían una respuesta a la instancia estatal, a fin de no dejar pasar mucho tiempo, por tener muy definido que es lo que debe cambiarse. ¡Así el dato!

