¡“Prende” defensa del INE!

Invitan a aportar camiones

Por fin reformarán la Ley 4

Va contra corriente Alcalde

“Prende” defensa del INE…Y la que ya prendió es la oposición contra la proposición del “Prejidente” Manuel López Obrador de desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE), como lo contempla la iniciativa de Reforma Electoral que presentara, y para prueba está la marcha que ayer por la mañana realizara en esta Ciudad del Sol el llamado el Movimiento S.O.S por México, conformado por mujeres para oponerse. ¡Zaz!

En lo que es una caminata de protesta que partiera desde la plaza Emiliana de Zubeldía hacia el Instituto Estatal Electoral (IEE), donde vejeta su titular Nery Ruiz Arvizu, y que vino a ser algo así como un “tiro de calentamiento” para los que será la mega-manifestación que ya están programando para el próximo domingo en la Capital del País, a fin de elevar la voz de rechazo en ese mismo sentido. ¡De ese pelo!

Así que con pancartas en mano y al grito de: “El INE no se toca y hasta las últimas consecuencias”, decenas de féminas bloquearon el tráfico en la esquina de la calle Rosales y Colosio, que es donde se ubica el IEE, como una medida de presión para hacer más visible esa demanda y pedir apoyo para que no desaparezcan los organismos encargados de organizar las elecciones, ya que con eso se perdería credibilidad y la democracia.

Pues a decir de Ana Salazar Pavlovich, una de las organizadoras: “Porque entonces, ¿qué pasaría?, el gobierno pondría a sus gentes, no votaría nadie porque lo iban a quitar, iban a poner a quienes ellos quisieran, o sea quieren quitar esto para ser él -el Presidente- el único dueño de México y no es así; están quitando iglesias, hasta las capillas de los hospitales, ya nos ha quitado todo este amigo, medicinas, guarderías”.

O séase que así estuvo ese entremés de protesta, porque según lo adelantado por Ana Lourdes, el venidero “dormingo” llevarán a cabo otra igual a las 10:00 horas de la mañana, para unirse de manera simultánea a las que habrá en otros Estados de la República Mexicana, pero en el ínter se abocarán a acudir a las universidades para convocar a los jóvenes para que se unan a esa cruzada ciudadana contra esa imposición de AMLO. ¡Ups!

Pero en lo que es esa segunda parte de ese levantamiento estaría terminando, o haciendo la parada final ante el Congreso del Estado, para igual pronunciarse contra esa causa que a todo mundo ha “encabr…itado”, como es el de querer borrar de un plumazo al INE, a pesar de ser un árbitro electoral reconocido por propios y extraños, y que es el que hizo posible que a la Nación llegara la alternancia en el poder presidencial. ¿Qué no?

Si se analiza que ese sistema de elecciones es el que le permitió al partido de Morena ganar la Presidencia de la República con López Obrador a la cabeza, y quien por cierto antes lo alababa, como consta en videos durante las declaraciones que hiciera, pero ahora está renegando de él, para regresar al pasado y que sea el Estado el que controle esos comicios, como antes se hacía por medio de la Secretaría de Gobernación. ¡Palos!

Eso implicaría el que se volviera a los fraudes, o a las “caídas del sistema” cuando se estaba en el recuento de los votos, e iba perdiendo el candidato oficial, y puras de esas; aunado a que ahora quieren que los consejeros electorales sen elegidos por voto del pueblo, pero a propuesta del Ejecutivo Federal en turno, que es al que se la deberían, y por el estilo a los partidos políticos “paleros”, y que es lo que quiere evitarse. ¡Cuando menos!

Invitan a aportar camiones…Quien finalmente reconoció la urgencia que hay por la falta de camiones urbanos, es el mismísimo gobernador, Alfonso Durazo Montaño, y para evidencia está la invitación que ya les hiciera a los particulares que cuenten con unidades de transporte para que se sumen a esa actividad, y así haya más vehículos de ese tipo para poder mejorarles el servicio a los usuarios. ¡De ese tamaño!

Para el caso es que destacara que: “Abrí la posibilidad de que participe en el transporte quien tenga un camión, si tienen vehículos, si tienen camiones y los pueden manejar y aceptan nuestras condiciones, con concesión o sin ella yo los invito a trabajar; hay que cumplir con lo que establece la Ley, pero en este momento de crisis hay que resolver la deficiencia que tenemos en el transporte y eso es para mí lo prioritario.

Aunque por si quedaran dudas recalcó que: “Sobre la marcha vamos arreglando las cosas, vamos a regularizarlos, esto no va a ser por toda la vida, es para salir de la emergencia, estoy abierto en Hermosillo, en Ciudad Obregón, en Guaymas, en cualquier lado donde la gente tenga un camión en condiciones razonables, adelante”, eso debido a que se les ha complicado la compra de más ruleteros, ya que no hay en el mercado.

Ya que en base a los ventilado por el Mandatario Estatal, esa falla no es por la falta de “lana”, al señalar que ¡dinero hay!, como dice la famosa expresión popular, pero la cuestión es que hoy en día no existen en venta esa clase de automotores para el traslado de pasaje, ya que como resultado de la epidemia del Covid-19 dejaron de produdcirse, al igual como la mayoría de los vehículos, entre otras cosas por la carencia de chips.

Es por lo que dijera que: “No será consuelo, pero eso es uno de los grandes problemas que tenemos en el Estado, el transporte, y cuesta; qué sucedió, que con la pandemia los camiones se encerraron, se quedaron dos años sin circulación, sin mantenimiento y a la hora de su reactivación, muchos prácticamente tuvieron que ser desechados”, y es por eso que es un problemón que ya se ha extendido a los principales municipios. ¡Tómala!

Por fin reformarán la Ley 4…Ahora sí que tanto va el cántaro al agua, que por fin “salió humo blanco” con respecto a la tan llevada y traída propuesta de reforma a Ley 4 de la Universidad de Sonora (Unison), como ayer lo destapara el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, al anunciar que en días pasados ya se les entregó una alternativa de cambio a los agremiados del sindicato Staus. ¡Qué tal!

Tan es así que Bracamonte Sierra sacó a flote que incluso se reunió con los operadores del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), por ser los que han promovido la modificación de ese marco legal que regula a la Unison y que ya tiene más de 30 años, de ahí que la intención es la de atender esa petición para gestionarla ante la Cámara de Diputados, y que se discuta y apruebe. ¡Órale!

A tal grado dan cuenta que prácticamente ya está “cocinada” esa reformada, que el funcionario estatal adelantó que incluye que se elimine la reelección del Rector, y que además se amplíe su período de 4 a 5 años, a la par de que se conforme un Colegio Universitario para que lo elija, y no la actual Junta Universitaria, en aras de que tenga una veradera representatividad, por lo que así estarían abriendo ese proceso. ¡De ese vuelo!

Y es que a partir de lo anticipado por Álvaro: “El Colegio Universitario se integraría por 120 personas, la mayor parte de ellos son alumnos, representantes de los jefes de departamentos y representantes del profesorado”, lo que explica el porque la rectora en funciones, María Rita Plancarte Martínez, no le había querido mover a esa cambiadera, porque principio de cuentas ya no podría repetir en ese “hueso”. ¡Vóitelas!

Más menos así viene la pichada, a tal punto de que ya se encuntra en la etapa de análisis, como Bracamonte los remarcara al apuntillar que: “Estamos esperando los comentarios tanto de las autoridades universitarias como del sindicato, y estamos confiados en que la propuesta que se les hizo sea suficientemente sólida, potente, para que en lo general sea aceptada”, aun y cuando no hay plazos, pero esperan que sea pronto.

Va contra corriente Alcalde…Vaya que después de ayer escuchar los lamentos del “Presi” priísta de Ímuris, Jesús García Acedo, eso viene explicar el porque hasta hoy no han brillado con “luz” propia ni ajena los alcaldes, porque la mayoría llegó a tapar los saldos negativos que les dejaron sus antecesores, como lo expusiera ante los periodistas de La Mesa Cancún, de la que es líder y fundador Carlos Rodríguez, “El Kaly”.

Toda vez que Jesús Leonardo hizo un relato del de a cómo se encontró al Ayuntamiento de ese minicipio que por siempre ha sido visto como el patio trasero de Nogales y Magdalena, porque aunque está de no creerse, pero maneja que no había ni na patrulla para las labores de vigilancia; y por el estilo sólo contaban con un camión recolector de basura; mientras que varios pozos de agua tenían la energía eléctrica “cortada”. ¡Ñácas!

De ahí que García Acedo confesara, que sí bien sabía que iba estar muy difícil la cosa, y no es albur, pero nunca supuso que sería para tanto, pero que en vez de cruzarse de brazos y ponerse a llorar, optó por empezar a idear que estrategias podrían implementarse para enfrentar esos rezagos que eran de lo más elemental, y con ello de entrada garantizarle los servicios más básicos a los ciudadanos, por lo que hasta rifas han hecho.

Aunado a que lo que tampoco le ha ayudado al citado “Presimun” tricolor, que por cierto es el único que triunfó sin competir en alianza con el PAN y PRD, es que no es del color de la marca partidista en el gobierno estatal, como es el guinda morenista, con todo y que ponderara que lleva una relación muy cordial con el “Gober”, Alfonso Durazo, pero lo que es hasta ahora no se ha reflejado en ayuda presupuestaria. ¡Mínimo!

Por esa razón es por lo que dejara muy en claro que prácticamente han tenido que hacer milagro$ con los $57 millones de pesos que les corresponden de presupuesto anual, por ser una cantidad que no les alcanza por los déficit que arrastran, de ahí que sea mínimo lo que les queda para obra, y de nuevos proyectos ni pensarlo, por lo que cuestan los planes ejecutivos nomás para gestionar su realización, por lo que así de apretado$ están.

A lo que se le agrega que tienen un recaudación muy baja por contar con una población de unos 20 mil habitantes, y de pilón porque la mayoría no paga el agua potable, porque en el pasado hubo un candidato que les prometió que no la liquidarían, por lo que hasta con eso está batallando, pero aun así García dio muestras de que no ha perdido el ánimo, y hasta ya está pensando en reelegirse, por considerar que un trienio es poco.

