¡Un pero a restauranteros!

Minimiza brutal pleito SEC

“Paran carro” a Onachafo$

Podrían estudiar pa´ chofer

¡Un pero a restauranteros!…Y la que suena bien es la propuesta que recién acaba de hacer el ex presidente de la Barra Sonorense de Abogados, Héctor Contreras para que en la iniciativa presentada por el sector empresarial para aumentar los grados de alcohol en la sangre permitidos al conducir, de 0.04 a 0.08, se incluya el compromiso para que en esos negocios se supervice el consumo y no “empinen el codo” de más.

Eso como parte de la proposición que días atrás enviaran al Congreso del Estado los dirigentes de las diferentes cámaras empresariales, en el marco de la revisión que actualmente hacen los diputados de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para promover que los niveles de alcoholes en los tripulantes de un vehículo sean iguales al de otros Estados y países, como una forma de contrarrestar las extorsiones policíales.

Por lo que así está esa contrapropuesta por demás lógica que les están haciendo a los representantes de los establecimientos de venta de bebidas con contenido alcohólico, como son bares y restaurantes, y cuya gestión ha estado a cargo del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Manuel Lira Valenzuela, por lo que habrá que ver que responden. ¡De ese pelo!

Porque la idea es que también asuman su parte en caso de aprobarse, en vísperas de la discusión que ya está por llevarse a cabo, con miras a esa posible reforma del artículo 81 de la Ley de Tránsito, para regresar a 0.80 miligramos de alcohol en aire espirado como tolerancia para poder conducir un auto sin ser detenidos por la Policía Municipal, y que es como estaba anteriormente. ¡Ni más ni menos!

Si se parte de que ese límite se cambió el 1 de enero del 2014, para reducirse a 0.40 grados, luego de que en la 60 Legislatura de la Cámara de Diputados se autorizó como resultado de la promoción que hiciera la entonces muy polémica congresista panista, Perla Suzuki Aguilar, y es por lo que desde entonces prevalece ese porcentaje que equivale a tomarse un par de cervezas, o dos copas de vino, que es el mínimo permitido. ¡Zaz!

Es por eso que ahora Lira Valenzuela y compañía están reviviendo esa recurrente petición para que se restituya en esa cantidad, a la par de que con eso se homologaría con lo que manejan otros Estados de la República, si analiza que hasta en Arizona, con todo y lo radicales que son los gringos, igualmente es un .08, mientras que en la Entidad hoy en día sólo por la conducción con aliento alcohólico te puden parar. ¡Tómala!

Aunque partiendo de que el de la Canirac sostiene que ellos no están a favor de la conducción punible, pero sí de que impere el sentido común, es por lo que se supone que no tendrían objeción en “echarle mucho ojo” a la clientela, para detectar cuando ya no estén en condiciones aptas para seguirles vendiendo, por ya caer en un estado que les resulte riesgoso, en primer lugar por su seguridad, y para no ser víctimas del acoso policíaco.

Ahí es donde Contreras Pérez apuntilla que: “Creo yo que aquí cuando el sector restaurantero pide la modificación, nada más que nos digan en qué parte del problema van a intervenir, porque para ellos es muy buen cliente el que consume más, pero esa parte creo que debe de hacerse con mucha responsabilidad”, y sí que es un factor que deberán analizar muy bien los legisaldores, a la hora de la respectiva evaluación. ¡Ups!

Minimiza brutal pleito SEC…Ahora sí que a la clásica, los que una vez más minimizaron y hasta donde pudieron encubrieron un hecho de alto impacto, son los de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), donde cobra el por algo ya muy reprobado de Aarón Grageda Bustamamente, como es el caso de una estudiante de la Secundaria Técnica No 67 de Navojoa que golpeó a una compañera hasta desmayarla. ¡Palos!

Por ser en suceso que en todo momento trataron de ocultar, porque de inicio ni el nombre del plantel haber querido revelar, pero que al volverse viral por los impactantes videos que se difundieron de ese brutal enfrentamiento, es por lo que no les quedó “díotra” más que hacer pública esa pelea, en la que una de las alumnas golpeó en repetidas ocasiones contra el piso a su rival, hasta hacerla perder el conocimiento. ¡Glúp!

Casi por nada en un primer momento circuló la versión de que la agredida había perdido la vida por los golpes recibidos, ante lo que Aarón y sus operadores todavía se indignaron por esa rumorología que se propagara, cuando consideran que con su cerrazón ellos mismos la propiciaron, aunque la buena noticia es que la menor en cuestión ya está fuera de peligro y volvió a las clases, pero quién sabe si con alguna secuela posterior.

En tanto que lo que es a la agresora manejaron que la habían expulsado, cuando más bien sólo la reubicaron de escuela, mientras que a quien también sancionaron es a la que videgrabó esa trifulca y las azuzó para que se pelearan casi a muerte, y con lo que una vez más se evidenció la falta de seguridad que hay en esos centros escolares, porque hasta después de eso los docentes van a realizar guardias permanentes. ¿Y por qué no antes?

O séase que con ese comentado acontecimiento se demostró que las promesas de prevenir la creciente violencia escolar se ha vuelto puro “bla, bla, bla” por parte de Grageda Bustamamente y el titular de la Dirección General de Educación Secundaria, un tal Roberto Almada Palafox, porque con eso se está evidenciando que hasta ahora no se ha hecho nada que haya dado resultado para freenarla. ¡Pácatelas!

“Paran carro” a Onachafo$…Quien ya “les paró su carro” a los cabecillas de las diferentes organizaciones “Onachafa$”, es el secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz Armenta, al ante sus exigencias aclararles que es al gobierno federal al que le compete autorizar si se regularizan o no los vehículos de procedencia extranjera cuyos propietarios no cuentan con el título del mismo. ¡De ese vuelo!

Eso derivado de que reiteradamente les han estado solicitado que les acepten otro documento conocido como Bioxel para validar la propiedad de una unidad motriz, bajo el argumento de que a la fecha ya suman más de 200 los dueños de esos “autos chocolate” los que han sido rechazados por el Registro Público de Vehículos (Repuve) por no contar con el papelito oficial que les ampara la citada titulación. ¿Cómo ven?

Es por lo que “El Chito” Díaz les revirara a esos promotores del contrabando que: “La parte más importante para los municipios es que seremos beneficiados con los recursos del mismo, y ante ello, actuamos con el Estado por tratarse de un beneficio para el municipio al aportar el personal y los equipos, pero no somos autoridad, nosotros somos auxiliares de ellos, no firmamos nosotros ningún documento ni autorizamos nada”.

En resumidas cuentas el funcionario municipal les precisió que se trata de un decreto presidencial que instruye a los gobiernos estatales para concretar ese proceso de legalización, ante lo que solo participan como apoyo para agilizar esa tramitología, por lo que no tienen injerencia en aprobaciones extras, con lo que prácticamente les dijeron que “no los quieren encalar con esa brocha”, que sí que es una “bronca”. ¡Ñácas!

Al respecto ayer la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que hasta ael 7 de noviembre se han regularizado 747 mil 133 vehículos en en 14 Estados, con una recaudación de mil 867 millones de pesos que destinarán al bacheo y reparación de calles, siendo Baja California, Chihuahua y Sonora las que encabezan esas “enderezadas” que terminarán el 31 de diciembre, salvo que las extiendan.

Podrían estudiar pa´ chofer…La que no está tan descabellada, sino más bien muy acertada, es la propuesta que está haciendo la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH) por voz de su dirigente, Ignacio Peinado Luna, para que en la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH) se imparta la carrera técnica de Operador del Servicio de Transporte Público y tengan una preparación académica para desempeñar esa labor.

En lo que es un planteamiento que Peinado Luna da cuenta que ya le hicieron al Gobierno del Estado y el cual reiteraran en la marcha que escenificaran el pasado sábado con motivo de su 56 aniversario de fundación, y que adquiere relevancia por los constantes accidentes en que han estado incurriendo los choferes de los camiones urbanos al quedarse dormidos al volante, al punto de que hasta una muerte ya provocaron. ¡Órale!

Pues de acuerdo a la visión del “Nacho” Peinado, a los futuros operadores con esa preparación no solamente se les enseñaría a pilotear una unidad, sino también les impartirían asignaturas que tienen que ver con el desarrollo humano, la psicología y mediación para que tengan una instrucción integral y sepan como tratar al usuario, por ser otro de los aspectos que por siempre se les ha criticado. ¡De ese tamaño!

Sin embargo y para que resulte atractiva y costeable esa profesión, es que proponen que a los egresados se les deberá ofrecer también certidumbre laboral y oportunidades de desarrollo para en un futuro puedan llegar a ser concesionarios, y que de esa forma finalmente exista una profesionalización de ese ámbito que es tan importante para los ciudadanos de a pie, como es el camionero que nunca a dejado de ser un problema.

Más menos así está esa iniciativa de Ignacio, que pinta para “caer en blandito”, a partir de que la instancia estatal, por medio del secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte, ya anunció que intervendrá para que las empresas concesionarias les mejorar las condiciones laborales a esos conductores, ya que las convocatorias de reclutamniento que han lanzado no han tenido eco por los bajos incentivos que ofrecen, por lo que ¿así cómo?

Correo electrónico: [email protected]