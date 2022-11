Aflora que faltan choferes

Sí es un riesgo gripe aviar

“Le cantinflea” la Rectora

Alargan lana de “chuecos”

Aflora que faltan choferes…Y pues ya salió el peine del porque los choferes de los camiones urbanos de Hermosillo se andan durmiendo y chocando, ya que por el déficit que hay de operadores los hacen trabajar hasta tres turnos sin descansar, y es por lo que “se les cansa el caballo”, y prácticamente se la llevan manejando en “piloto automático”, como lo reconociera el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra.

Más menos así de grave está esa revelación que hiciera Bracamonte Sierra, y que en teoría le correspondería hacerla a la titular del Instituto de Movilidad estatal, Lirio del Castillo Salazar, pero que ante el fiasco que ha resultado, es por lo que ya se la están brincando, si se parte que de entrada ignoró la causa de esa problemática, o los accidentes que se han presentado, e incluso ya con saldo de un muerto. ¡De ese pelo!

Toda vez que Álvaro dejó entrever tener más conocimiento que la rebasada de Lirio Anahí, al manejar que por unidad transporteril se requieren tres conductores, pero que actualmente tienen un promedio de uno a uno y medio, y es por lo que desde ayer “San Lunes” contemplaban implementar un programa de reclutamiento para contrarrestar ese faltante, de lo que se deduce que tuvo que morirse alguien para que lo hicieran. ¡Palos!

Eso al Bracamonte aceptar o “apechugar” que: “Normalmente las jornadas son de ocho horas, pero ante la ausencia de operadores los concesionarios lo que hacen es extender una jornada adicional por ocho horas y les dan un descanso al día siguiente. La ausencia de operadores a veces hace que el operador que trabajó 16 horas al día siguiente no tenga descanso”, en lo que es algo que explica el porque parecen “caballos lecheros”.

O séase que ese grado está esa negligencia que ya cobrara una vida, cuando el pasado 31 de octubre un conductor de la Ruta 8 perdió el control y atropelló y prensó a un hombre cuando descargaba un camión de reparto en la colonia Villa de Seris, quien falleció al ser trasladado al hospital, y que es por lo que se encontraba preso enfrentando un proceso penal por esa fatalidad propiciada por la excesiva carga de trabajo.

Aunque lo más delicado y condenable de esa situación, es que se pusiera al descubierto hasta que esa deficiencia tuviera fatídicas consecuencias, porque de no haber sido así, muy seguramente que habrían seguido en las mismas, a lo que se le agrega la exhibida nacional que “les pegaran”, por como el video de ese fatal accidente se hiciera viral, al igual que otro donde un ruletero también se impactara contra una macetera.

Sin embargo eso y más puede esperarse, si se toma en cuenta que lo que es del Castillo Salazar ni tan sólo supo ubicar el lugar donde se registró el percance en el que murió el trabajador Héctor Ismael, de 56 años de edad, a la par de que igual denotó no estar interada de que hacían falta de esos chafiretes, y que es la principal causante de esa falla, aun y cuando tienen fama de “meterse de todo” para aguantar la carga laboral. ¡Tómala!

Pero mientras todo eso pasa, los que se han quedado más callados que ni los mariachis, son los fantasmales representantes de las concesionarias Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, que pareciera que son intocables, pues ni una postura han fijado en torno a esa problemática que les compete directamente, por ser las primeras obligadas a ofrecer un servicio seguro y de calidad. ¡Ajá!

Es por lo que esté de dudarse lo que ayer también se dijera, de que el Estado intervendrá para que les aumenten los honorarios, como por ejemplo horas extras, aun y cuando no está dentro de sus facultades.

Sí es un riesgo gripe aviar…Quien confirmó que la gripe aviar detectada en dos granjas del Valle del Yaqui, en los límites de Cajeme y Bácum, sí puede transmitirse a humanos, es el médico infectólogo Jesús Sánchez Colín, aunque a la vez aclara que hasta ahora no hay ningún caso reportado en personas, ni se espera que suceda, luego de la rápida contención que ha habido de esa enfermedad. ¿Será?

Con todo y eso Sánchez Colín precisa que no deja de haber un latente riesgo de que ese tipo de mal en las aves pudiera tener una mutación y cruzar la barrera para afectar al humano, como ya sucediera hace unos 15 años, cuando hubo una pandemia provocada por la variante la H1N1, y cuyos síntomas en su mayoría son similares a los de la influenza convencional, como son tos, fiebre, falta de aire, dolor de cabeza y garganta.

En lo que es una sintomatología que llega a complicarse con cuadros de neumonía; conjuntivitis; insuficiencia respiratoria; disfunción renal y problemas de corazón, lo que ya hace que se ponga en peligro la vida del paciente, al ser manifestaciones que en promedio aparecen en un plazo de dos a siete días, después de contraída esa infección, y que es por lo que debe buscarse atención médica para clarificar ese padecimiento.

Aun así lo que es Sánchez deja muy en claro que ese brote de influenza aviar no es motivo para evitar los productos avícolas, ya que la transmisión no se da por ese medio, y las únicas medidas necesarias por el momento son las que ya se conocen para la pandemia de Covid-19, como es la higiene de manos y alimentos, es decir, que no es por comer pollo y huevo, o todo lo que provenga de las gallinas. ¡De ese vuelo!

Porque de acuerdo a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que es la que el pasado viernes notificó del primer caso de la cepa H5N1 en México, y que ya se ha extendido a siete Estados, entre ellos Sonora, el contagio en los individuos se presenta cuando entran en contacto con un ave enferma, y es por eso que todavía se está a la espera de las secuelas que tal vez tenga esa infectación, dizque proveniente de los EU.

“Le cantinflea” la Rectora…La que está dando muestras de no ser muy buena para las cuentas, o de plano se está haciendo para semblantear el terreno financiero y presupuestal, es la por algo tan llevada y traída rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, de cara a lo que es la preparación e integración de la propuesta de presupuesto para el 2023, porque así le está “cantinfleando”.

Pues lo que es Plancarte Martínez a todas luces fingió demencia, al salir con el cuento de que: “La cifra final de momento no la tengo clara, pero lo que se está viendo, o se está proponiendo es un aumento del 5.6%, si mal no recuerdo”, por no creese que con su “nivel de autoridad” no tenga claro cuánto es lo que estarán requiriendo, si se analiza que en el presente año en curso ejercieron alrededor de $3 mil millones de pesos.

No en balde de las duda que hay, de que pueda haber tanta ignorancia en una materia que es de vital importancia, como es la cuestión presupuestaria que permite la operatrividad de la Unison, pero lo que es María Rita se está limitando a decir que por lo menos esperan una cifra similar, cuando minimamente y como resultado de los prespuestado en los últimos doce meses, ya deberían tener cifras aproximadas, ¡pero que va!

Ante lo que se concluye que así de desparpajada y desprogramada se le ha continuado viendo a la pintada encargada de la Rectoría de la “Máxima Casa de Estudios”, cuando ya era para que trajera chicoteados a los jefes de departamento, así como de las divisiones y vicerrectorías, para que ya tuvieran las respectivas proyecciones en ese rubro, y saber con más exactitud el de a cómo sería el incremento que solicitarían.

Derivado de que se sabe que el mayor porcentaje se canaliza para los sueldos y uno simbólico para el gasto corriente, por generalmente no pasar del 4% al 5%, razón por la cual es que no sea algo como para “quebrarse mucho la cabeza”, y más cuando son los gobiernos estatal y federal los que ponen “micha y micha”, a no ser y que Rita gestione cachata extra, lo que está de dudarse, por tener fama de pachorruda y lo que le sigue. ¡Zaz!

Alargan lana de “chuecos”…A los que sí que les han seguido dando largas con la “lana” que les asignarán por concepto de lo recaudado por la regularización de los “autos chuecos”, es a los municipios que participan en ese proceso que concluirá el próximo 31 de diciembre, eso en base a lo adelantado por el secretario de Hacienda estatal, Omar del Valle, al señalar que el monto total lo recibirán hasta febrero.

Así que si los alcaldes sonorenses que están en esa “polla” saben contar, “pos” que de aquí hasta el primer trimestre del venidero año no cuenten con ese recurso extraordinario, o el que no lo tengan contemplado, salvo lo que ya les hubieran anticipado, como se estilaba en el caso del “Presimun” de Hermosillo, Antonio Astizarán, de que estaban por depositarle los primeros $30 millones, y que aún continuaba en veremos.

No obstante y que en contraparte la buena noticia es que del Valle Colosio anunciara que el Gobierno del Estado igualará la suma de lo captado para aportar más fondo$ a las municipalidades beneficiadas y de esa forma dobletear los proyectos de infraestructura vial y bacheadas que harán con esos millones, ya que hasta el corte del 15 de octubre habían ingresado $240 “melone$”, más lo que se siguiera acumulando. ¡Órale!

Lo que significa que al vencerse el periodo de esa legalizada de vehículos de procedencia extranjera, que son aquellos que sean del año 2017 hacia atrás, y que hayan sido fabricados en Estados Unidos, México y Canadá, podría tenerse un acumulado de más de $500 millones para repartirse entre las ciudades que están llevando a cabo esa mexicanización, y más si llegara a extenderse ese decreto federal. ¡Qué tal!

Al calcularse que en la Entidad hay unos 500 mil “carros chocolates”, la mayoría de ellos en la Capital hermosillense, y es por lo que no descartan una posible ampliación de esa “enderezada” que aun está en curso, ante lo que se saca por conclusión que lo que es Astiazarán Gutiérrez y compañía, así como el resto de los munícipes, ahorita sí que deben estarse frotando las manos y cruzando los dedos hasta de los pies. ¡Mínimo!

