Que protegerán las escuelas

Piden más grados de alcohol

Al fin reconoce pleitos la SEC

¡Termina la tarifa de verano!

Que protegerán las escuelas…Y una vez más están haciendo realidad el que ¡vale más tarde que nunca!, porque a partir de los recientes hechos violentos registrados en el Estado y que han afectado a algunos planteles escolares, ya están afinando lo que sería la implementación de lo que llamarían Plan Integral de Prevención Escolar para proteger al estudiantado, tanto en el interior, como en el exterior. ¡De ese pelo!

En esos términos está lo adelantado por el Presidente de la Asociación Estatal de Padres de familia, Cecilio Luna Salazar, en torno a esa estrategia de prevención que aplicarían en los centros educativos, y que tendría como base lo que se conoce como el protocolo de seguridad denominado Código Café, que es el que se pone en práctica en situaciones de violencia, o ante el riesgo de una balacera, entre otras emergencias parecidas.

Toda vez que a partir de lo revelado por Luna Salazar, se trata de un plan que contendrá una serie de medias preventivas con las que pretenden obtener resultados en el corto y largo plazo, para evitar que el alumnado siga quedando expuesto ante los sucesos armados que se han presentado, como el recientemente ocurrido en la escuela primaria “Mario Silva Cortez” de Empalme, donde uno de los heridos se refugió en el inmueble.

Es decir que los de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), de la que es titular el tan llevado y traído de Aarón Aurelio Grageda Bustamante, finalmente, o a las quinientas, están haciendo lo que hace unas semanas tanto le criticaron a un profesor de Guaymas, por realizar un simulacro con sus alumnos para que supieran como actuar en caso de que tuviera lugar un posible tiroteo, el cual por cierto a los días sucedió. ¡Tómala!

Por eso también estarían retomando lo que es la famosa “Operación Mochila”, que dejara de llevarse a cabo, dizque porque vulneraba los derechos de los estudiantes, cuando la realidad es que hoy en día hasta droga les han descubierto, y ya no sólo armas blancas, y es por lo que para ese fin requirirán la participación de los paterfamilias, para que organizadamente ellos avalen esas revisiones. ¡Ni más ni menos!

E igual contemplan contrarrestar las actitudes agresivas de los alumnos, mismas que han desencadenado en pleitos como nunca antes, por la forma en que se han vuelto una constante, según esto por las afectaciones emocionales que han padecido por las cuestiones pospandémicas provocadas por el encierro propiciado por la pandemia de Covid-19, porque hasta eso le ha estado abonando a la inseguridad escolar. ¡De ese tamaño!

Más menos así está esas acciones que pretenden hacer realidad, pero que todavía estaban por verse. ¿Será?

Piden más grados de alcohol…Los que están apelando a aquello de que ¡no hay peor lucha que la que no se hace!, son los representantes de doce cámaras empresariales, al de nueva cuenta estarle solicitando al Congreso del Estado el reformar el artículo 81 de la Ley de Tránsito, para regresar de 0.40 a 0.80 miligramos de alcohol en aire espirado como tolerancia para poder conducir un vehículo. ¡Órale!

En esta ocasión están “aprovechando la recta” que representa el que ahora este en curso la socialización que se lleva a cabo para la homologación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, como lo ventilara el entrón presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Manuel Lira Valenzuela, y es por lo que están volviendo a la cargada con esa propuesta. ¡Qué tal!

Pues en base a lo manejado por Lira, con esa modificación lo que pretenden es evitar los casos de extor$ión por parte de agentes policíacos que instalan filtros de alcoholimetría por fuera de los establecimientos de venta de bebidas con contenido alcohólico, por la forma en que se la pasan “cazando” a los clientes, no osbtante y que se vale señalar que le han bajado a esa cacería, a partir de las quejas que cundieran. ¡Vóitelas!

Al apuntillar que: “Nosotros no estamos a favor de la conducción punible, pero sí estamos a favor de que impere el sentido común, el Estado de Sonora en toda América, después de Brasil, es el lugar donde hay un grado de alcoholemia para conducir más bajo. Arizona maneja el .08, nosotros estamos pidiendo se homologue, regresar a como estaba Sonora y a como lo manejan otros Estados de la República”. ¡Ouch!

Cabe aclarar que en la Entidad el límite permitido de gramos de alcohol por 210 litros de aire espirado era de 0.80, pero a partir del 1 de enero de 2014 se redujo a 0.40, luego de que la 60 Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de la congresista panista, Perla Suzuki Aguilar, y es por lo que desde entonces prevalece ese porcentaje que equivale a tomarse una cerveza para ya ser detenido por la Policía.

Al fin reconoce pleitos la SEC…Ahora sí que a las quinientas, pero el que finalmente está cayendo en cuenta de que los que han ido en aumento son los enfrentamientos entre estudiantes, y principalmente en los niveles de Secundaria y “Prepa”, es el de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, por hasta ahora estarse pronunciando en torno a esa grave problemática. ¡Pácatelas!

Al ser unos crecientes pleitos nunca antes vistos con esa marcada incidencia, que de entrada están atribuyendo a la pérdida de sociabilidad y falta de tolerancia hacia terceros por lo del confinamiento provocado por la epidemia de coronavirus, sin dejar de lado que algunos directores escolares ya han manifestado que la existencia de droga en algunas escuelas ha sido uno de los detonantes. ¡Ñácas!

En lo que es un inseguro y violento ambiente estudiantil que contrasta con lo asegurando por Aarón Aurelio, de que: “Llevamos 800 acciones de capacitación en el Estado, atendiendo aspecto con la Protección Civil entre los que destaca la convivencia escolar y destaca también ahora, incorporando con mucha mayor fuerza los hechos de armas en las inmediaciones de los planteles”. ¡Eso dicen!

Ya que por más que Grageda Bustamante diga que llevan a cabo un control permanente en coordinación con Salud y Convivencia Escolar, sobre todo donde han detectado más “broncas”, la cruda realidad de esa violencia representada por esos constantes zafarranchos demuestran todo lo contrario, y más cuando se ha evidenciado que ni a los papás de los alumnos golpeados se han dignado a recibir para atender sus denuncias.

Es por eso que hasta los directivos de esos centros de enseñanaza se ha declarado rebasados por esas violentas trifulcas, al argumentarle a los paterfamilias que ellos ya no pueden hacer nada para garantizarles la seguridad de sus hijos, a raíz de que varios ya han resultado “picados” con “armas blancas”, y es por lo que resulta poco creíble el que digan que han estado atendiendo ese delicado problemón de zipizapes estudiantiles. ¡Palos!

¡Termina la tarifa de verano!…Como no hay fecha ni plazo que no se cumpla, es por lo que desde el pasado “San Lunes” ya se terminó la llamada tarifa de verano, o subsidiada que otorga la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de mayo a octubre, por lo que de aquí pa´l real habrá que cuidar aun más lo que es el consumo de “luz”, porque de lo contrario los cobros llegarán más altos, o a más del doble. ¡Así de cara!

Porque en esos 6 meses los clientes domésticos sonorenses se ven beneficiados por el Gobierno federal con un subsidio mediante el sistema tariafario representado por la 1F, que comprende de 2 mil 500 kw-h mensual y de 5 mil bimestral, es por eso de la recomendación que desde ya están haciendo los de la CFE, para que se haga un uso eficiente de la “corriente”, principalmente en los municipios con clima extremo en invierno.

Eso por estar más que probado que entre los aparatos electrodomésticos que más consumen energía eléctrica están los enfriadores de ambiente, como las refrigeraciones y calefactores, sobre todo los de resistencia, aunque la ventaja es la de que por estos días ya ha cambiado el clima, por como el termómetro ya ha bajado de los ardientes 40 grados centígrados, por lo que se espera que el pronóstico así siga. ¡Ojalá!

No obstante y que se vale aclarar que no siempre es así, porque todavía lo que es en noviembre se siente un buen “calorcito”, al punto de que obliga a continuar encendiendo las “refrís”, y es por lo que la Unión de Usuarios de Hermosillo, que comanda Ignacio Peinado Luna, ya ha estado gestionando ante la Federación el que se amplíe esa cobranza especial hasta el presente mes de muertos, para que no se afecte la economía.

Si se toma en cuenta que actualmente, desde lo que es el Día de Brujas, o el 31 de octubre, lo que es a los sonorenses no les queda “diótra”, más que el estarse ventilando con puros abanicos, y algunos sólo con los de cartonocito, como los del desaparecido cantante Pedro Infante, para que no les impacte en los recibos de la “Comisión”, que de por sí en la presente temporada veraniega estuvieron muy al alza, según se comentara.

