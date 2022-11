De mal en “píor” camiones

¡Hacen primeros cambios!

Es muy real el narcoterror

Tiene fatal falla Cruz Roja

De mal en “píor” camiones…Los que sí que han ido de mal en “píor” en todos los sentidos, son los camiones urbanos de Hermosillo, y para prueba está el que ahora un chofer de la empresa UNE, que cubre la Ruta 8 y porta el número económico 350, perdió el control y se estampó contra un vehículo de reparto que estaba estacionado, prensando y matando a un trabajador que realizaba labores de descarga. ¡De ese pelo!

Así estuvo esa tragedia provocada por ese operador, la cual ocurrió la tarde del pasado lunes sobre la avenida Manuel Ojeda, casi en el cruce con calle Independencia, en la colonia Villa de Seris, que además dejó un saldo de varios pasajeros lesionados por el impacto, en tanto que la víctima quedó atrapada debajo del neumático delantero izquierdo, de donde tuvieron que rescatarlo con un equipo especial. ¡Zaz!

Sin embargo lo que es el afectado, de nombre Ismael y de 56 años de edad, no vivió para contarlo, al fallecer después de ser trasladado a un hospital donde era atendido, a raíz de los golpes internos que sufriera en la región abdominal, y que le provocaron el estallamiento de visceras, derivado de que quedara en medio del comentado choque que está de no creerse, por lo inexplicable del mismo. ¡Ni más ni menos!

Es por eso que ya se investigan las causas de ese letal percance para deslindar responsabilidades, con todo y que una vez más quedara más que claro, que dichos chafiretes sí que reiteradamente han dejado mucho que desear en cuanto a su capacidad para conducir, y para evidencia está el que se ha dado el caso de que hasta han chocado entre ellos mismos, como hace poco sucediera en una parada del Centro de la ciudad. ¡Ups!

Sumado a que también tienen en su haber infinidad de “accidentes” contra carros, además de personas atropelladas y motociclistas que “se han llevado de corbata”, y puras de esas, y en lo que en parte también debe de influir las malas condiciones mecánicas que presentan algunos ruleteros, porque a la hora de la hora todo se está juntando para que ya sean una amenaza, como por enésima ocasión se demostrara. ¡Vóitelas!

Pero en tanto que eso ha venido pasando, al punto de ya estarse agravando, hasta caer en lo fatídico, de lo que es la pintada titular del Instituto de Movilidad estatal, Lirio del Castillo Salazar, no se ha escuchado ni media palabra al respecto, ni se escuchará, a pesar del evidente peligro en que está el pasaje, como se comprobara con esos que ahora resultaran heridos, al grado de recibir atención hospitalaria. ¡Pácatelas!

Porque lo que son los de las concesionarias Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, ¡bien gracias!, porque se continúan conduciendo como si nada pasara, aun cuando hasta muertes están causando ya, pero simple y sencillamente no hay quien les pare el alto, como sería regulando la forma en que llevan a cabo su operatividad, que ya ha quedado más que en entredicho. ¡Mínimo!

Toda vez que Lirio Anhaí ni esa urgencia ha atendido, como tampoco la que tiene que ver con el pésimo servicio que se presta hoy en día por la falta que sigue habiendo de “rulas”, de ahí que eso lleva a explicar el porque se maneja que es de los funcionarios que “está en capilla”, o a los que les podrían cantar Las Golondrinas, y no precisamente por estar siendo muy eficientes, sino todo lo contrario. ¡Palos!

¡Hacen primeros cambios!…Y lo dicho comendador, de que ya sólo era cuestión de tiempo para que empezaran a concretarse los ya muy anunciados cambios que dejara entrever que haría en su gabinete estatal el gobernador, Alfonso Durazo, al ayer definirse los dos primeros con las salidas de Jesús Manuel Acuña Méndez y Olga Armida Grijalva Otero del Isssteson y la Secretaría del Trabajo, respectivamente. ¡Órale!

Para el caso el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, les tomó protesta a Froylán Gámez Gamboa, quien se desempeñaba como titular del Instituto de Becas y Crédito Educativo, y quien se convirtió en el nuevo director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Isssteson); y a Francisco Vásquez Valencia, que era el secretario particular del Ejecutivo y sustituyó a Olga Armida.

En lo que son designaciones de perfiles jóvenes y a los que se les identifica por ser muy cercanos al “Gober”, pero a lo que se les tienen valorados por hasta ahora haber dado muy buenos resultados en sus diferentes posiciones, como ha sido con el histórico programa de becas que se ha promovido, y ni si diga en lo que es el caso de Pancho Vásquez, que lo ha acompañado desde hace años. ¡De ese vuelo!

De tal forma que así está el ascenso y reconocomiento para Froylán y Francisco; en tanto que lo que son Acuña Méndez y Grijalva Otero por el momento pasaron a engrosar las filas del desempleo, por hasta ahora no haberse informado su asumirán alguna nueva responsabilidades dentro del Gobierno del Estado, porque lo que es en ese instante no haberse ventilado nada al respecto, y es por lo que quedaron en el limbo. ¡Tómala!

Lo anterior por como no hubo un enroque de puestos, como se estila en esos casos, lo que de alguna manera es de entenderse, si se parte de que los hoy ex funcionarios salientes han sido unos cuadros que han fomentado muchas grillas, producto de que no se han distinguido por tener un tacto para tratar a la gente, pero sobre todo a aquellos grupos que hay en esas instituciones, y con los que hay que cabilidear para avanzar.

Y tocante a eso el que consideran que se está “sacando la rifa del tigre” con su nombramiento, es Gámez Gamboa, por como en el Isssteson continúa son verse una real mejoría, y un síntoma inequívoco de ello son las constantes protestas de las que había seguido siendo objeto el intratable de Acuña, y a quien su estilo frontal y belicoso no le ayudó en nada para sacar adelante la misión que le encomendaran. ¡A ese grado!

De esa manera es que iniciara la temporada de cambios, por lo que de entrada ahora habrá que ver quienes quedan en los lugares que dejaran Gámez y Vásquez, que muy seguramente habrán de darse a conocer una vez que regrese Durazo Montaño de Palacio Naciona, a donde ayer acudió a reunirse con AMLO. ¡Qué tal!

Es muy real el narcoterror…El que se continúa confirmando que es un terror real provocado por el “Narco” y no producto de lo inventado en la redes sociales, como lo han querido hacer ver los autoridades de “Seguridad”, y para seña está que en lo que es la zona de Guaymas ya se contabilizaban ocho asesinados en poco más de 24 horas, y que es por lo que no les queda el “querer tapar le sol con un dedo”. ¡Vóitelas!

Pues más menos así se ha recrudecio la ola de violencia en ese municipio, por esa serie de ejecuciones que han tenido lugar desde el sábado anterior, y sin importarle a “los mañosos” que el “Prejidente”, Manuel López Obrador, hubiera dormido el fin de semana en San Carlos, en el marco de la gira que realizara, y es que además de las fatales balaceras, incluso se maneja que hasta patrullas incendiaron. ¡De ese tamaño!

Encima de eso lo que son los operadores de “Seguridad” todavía tuvieron el descaro de salir con el socorrido cuento de que habían magnificado esos violentos hechos, cuando esa casi decena de homicidios no mienten, del como es que “los diablos volvieron a soltarse”, dizque porque están haciendo un limpia entre la mafia, a raíz de mataran en Mazatlán a dos supuestos cabecillas que controlaban esa plaza porteña. ¡Eso dicen!

Aun así y para los que digan que se ha exagerado la nota con referencia a esa oleada violenta, es cuestión de que le pregunten a la fantasmal diputada federal por Morena, una tal Sandra Navarro Conckle, quien ahora sí que la vivió en carne propia, al trasceder que una placosa camioneta del año, color negro, con vidrios polarizados y sin placas, en la que se trasladaban sus hijos, resultó baleada, pero saliendo ilesos. ¡Ouch!

Ya que de acuerdo a testigos ese lujoso camionetón en el que viajaban los vástagos de la legisladora fue interceptada por sicarios en la Calzada, frente al Obelisco, pero aun así sobrevivieron al ataque, y es por lo que afloró que “movió sus influencias para pedir la presencia de la Guardia Nacional, por lo que ya después ese automotor lo localizaron abandonado en la parte trasera del Ley Vigía. ¿Cómo ven?

Tiene fatal falla Cruz Roja…Aun y cuando no se hizo mucho escándalo, por todo lo que está pasando en Guaymas, pero el que ya aceptó y “apechugó” que el reciente sábado tuvieron una funesta falla en la base de San Carlos, es el sempiterno delegado estatal de Cruz Roja, Carlos Freaner, luego de que al mediodía un gringo acudiera en busca de auxilio al presentar un intenso en el pecho y la encontrara cerrada. ¡Ñácas!

Por esa razón el ciudadano estadounidense tuvo que ser atendido de emergencia por paramédicos de la organización civil denominada Rescate, S. C., que son los que le entraron al quite al ser requerida su presencia, de ahí que como de rayo lo transportaron desde el exterior de la sede de la benemérita hasta un hospital guaymense, pero al que desafortunadamente ya llegó sin signos vitales. ¡Así de trágico!

Aunque lo que es Freaner Figueroa a la clásica ya se “lavó las manos” como Poncio Pilatos, al justificar que ese día los dos únicos socorristas que estaban asignados a ese destino turístico se encontraban en un servicio de traslado al Hospital General del puerto, y es por lo que le atribuyera esa irregularidad a la carencia de voluntarios que dizque han estado enfrentando, no osbtante y que se dice todo lo contrario. ¡Así el dato!

En esos términos se suscitó esa lamentable muerte, que según esto pudo haberse evitado, y como en esta ocasión se trató de un norteamericano, es por lo que ya le lunes separaron del cargo de la Administración de esa institución de socorro en ese balneario a Esteban García, siendo reemplazado por José Chavarín, quien ya había formado parte de la misma hace algunos años, por las posibles reacciones que pudiera haber. ¡Glúp!

Y más después de que a la par se hiciera público que más de una decena de aspirantes con experiencia en ese organismo señalaran que han sido rechazados por los directivos, lo que contrasta con lo dicho por Freaner, de que no han encontrado respuesta de la comunidad a la hora en que han lanzado las convocatorias de reclutamiento, ante lo que se pone de manifiesto que alguien está mintiendo para salvar el puesto. ¿Será?

Correo electrónico: [email protected]