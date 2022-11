¡Sale a flote Caso de Novio!

Dan largas a una Comisión

“Ponen falta” a funcionario

Hace mutis titular del ISAF

¡Sale a flote Caso de Novio!…Y pues con la ya ni tan novedad que un diario internacional fue más allá de lo que las autoridades de Seguridad que no pudieron hacer, o no quisieron investigar, con respecto al sonado asesinato de un novio al salir de una iglesia de Caborca, al indagar y revelar que más bien iban por un tal “Frank”, que es un jefe de sicarios del Cártel de Rafael Caro Quintero, quien ahí se casaría ese día. ¡Zaz!

Sin embargo y de acuerdo a lo destapado por esas pesquisas periodísticas, lo que es el citado cabecilla criminal recibió “el pitazo” de que los miembros de un grupo rival tenían planeado matarlo el día de su unión religiosa, programada para el pasado 23 de octubre, y es por lo que decidió cambiar de sede, dejando que otra pareja tomara su lugar en el templo de La Candelaria, que es donde ocurrió la tragedia. ¡De ese pelo!

Así que sin hacer mucho ruido, lo que es el aludido jefe de pistoleros optó por trasladarse a un poblado localizado a 170 kilómetros de “Cabronca”, para matrimoniarse con su novia, y es por lo que su lugar para ese casamiento lo ocuparon Aracely Martínez, una maestra caborquense, y Marco Antonio Rosales Contreras, un ingeniero en Sistemas de Durango, pero que trabajaba en Guadalajara, y que es al que terminaron ejecutando.

Ya que la víctima al estar afuera del inmueble católico en compañía de su ahora esposa, de repente recibió dos disparos en la cabeza y en otras partes del cuerpo, por creer que era “El Frank” al que estaban atacando, mientras que a la hermana la balearon en la espalda, cuando intentó protegerlo, por lo que él ahí agonizó durante media hora, por ser lo que tardó en llegar la Cruz Roja, que evita arribar luego por el peligro.

Y quien era el blanco de ese atentado todavía se dio el lujo de publicar algunas totografías de su enlace nupcial en las redes sociales, como para mandarle el mensaje a sus frustrados asesinos de que no habían podido ubicarlo y mucho menos echarle a perder la fiesta, aunque otros inocentes son los que pagaron las consecuencias, como es Marco Antonio, de 32 años, quien perdió la vida sin deberla ni temerla. ¡Tómala!

Por lo que todo eso hubo detrás de ese trágico suceso, que sí que a cualquiera puede pasarle, aun y cuando hayan querido justificarlo conque se trató de un ataque directo, que en efecto así fue, pero contra un persona equivocada, y quien era un ciudadano de bien, y no alguien que andaba en malos pasos, como lo dejaron entrever, y es por lo que se convirtiera en un hecho de alto impacto nacional, y ahora con más razón.

Eso es lo que no pudieron esclarecer las instancias policiales, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), de la que es desligado Francisco Sergio Méndez, por ser a la que le competen esos delitos del crimen organizado, porque a más de una semana de ese funesto acontecimiento, lo que es hasta el momento no hay detenidos, ni los habrá como dijo Don Teofilito, por el clima de impunidad que sigue imperando. ¡Palos!

Casi por nada dicen que los ciudadanos de esa insegura comunidad está en ascuas y con el Jesús en la boca, y no es para menos, eso ante el temor de que por ese evento pudiera desencadenarse una nueva escalada de violencia entre la banda de Caro Quintero, y la que es conocida como la de “Los Chapitos”, y con el riesgo de que otra vez alguien, o algunos puedan quedar en medio, como una vez más sucediera. ¡Ups!

Pero pesar de eso insisten en tapar el sol con un dedo, al inventar que en las redes buscan magnificar ese tipo de acontecimientos para desestabilizar a la población, cuando es algo que ya no se puede ocultar. ¿Qué no?

Dan largas a una Comisión…Para que vean “la importancia” que le han dado a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a la que renunciara José Luis González Olivarría desde el pasado 31 de agosto, es decir, hace más de dos meses, ya que apenas proyectan llevar a cabo una consulta con los diferentes colectivos de buscadoras del Estado, para designar a la persona más capaz para ese encargo. ¡Vóitelas!

O séase que así de lento y retrasado consideran que se ha visto al respecto el Secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra, al manejar que todavía están en la fase de que pretenden socializar dicho proceso de selección, para de manera conjunta entre sociedad y gobierno encontrar al perfil más apto para esa función, aunque lo único cierto es que el tiempo ha pasado, pero continúa sin verse nada claro. ¡De ese tamaño!

Si se toma en cuenta que 60 días son muchos para buscarle un reemplazo a González Olivarría, después de que “le entregara la bola” a esa Secretaría en el que cobra Bracamonte Sierra, por desde entonces estar acéfala esa área que es tan socorrida, lo que significa que en ese periodo no han tenido a quien recurrir para demandar apoyos y realizar rastreos especiales de gente que está perdida. ¡Así la dejadez!

Y con más razón después de que el mismo Álvaro reconoce que: “La Comisión de Búsqueda, su nombramiento es una facultad del Gobernador, pero la intención es hacer una consulta con los colectivos de búsqueda para encontrar a la persona idónea que cumpla con los requerimientos técnicos y la sensibilidad social para atender a un grupo tan sensible y tan sentido, como lo es el de las madres buscadoras de sus hijos”.

Ante lo que se saca por conclusión que es una sustitución en esa Comisión que irá pa´ largo, por como ni siquiera han comenzado con esas ascultadas que anunciaran desde hace rato, pero que hasta ahora han quedado en nada, por como Bracamonte nomás se la ha llevado como la Puerta de Alcalá, o sin operar para que esa nominación se haga realidad, al punto de que las mamás rastreadoras ya lo dejaron por la paz.

“Ponen falta” a funcionario…Dan cuenta que lo que no deja de estar muy raro, es que David Figueroa no haya estado en la reunión que la secretaria de Turismo estatal, Célida López Cárdenas, acaba de sostener en Nogales con los responsables de los cinco consulados de México en Arizona, si se analiza que al menos en teoría es el representante de Sonora en esa Entidad gringa, y es por eso de la intriga que hay. ¡Qué tal!

Porque lo que es Figueroa Ortega simplemente no hizo acto de presencia en esa cumbre consular en la que también participara el alcalde de Nogales, Arizona, Arturo Garino, así como los representantes de cámaras empresariales y promotores biculturales, como parte de una estrategia para compartir e impulsar el plan de promoción turística del Gobierno estatal, y es por lo que López Cárdenas se los pusiera sobre la mesa.

Al suponerse que el también ex “Presimun” de Agua Prieta, es el primero que debería de promover a la región sonorenses en el “otro lado”, y específicamente en el territorio arizonense, y no sólo en lo que tiene que ver con las cuestiones turísticas, sino en todos los ámbitos, y de manera permanente, ante lo que debe hacer las veces de anfitrión cada vez que vayan funcionarios de por estos lares. ¿Qué no?

Con toda y esa lógica lo único verídico es que Figueroa brilló, pero por su ausencia, al no aparecerse ni por asomo, a no ser y que esté enfermo, por como en su momento se le complicara el mal del Covid-19, pero aun así “huele” más a que no hubiera sido requerido, lo que echaría por tierra la política que han venido proyectando, como es la de hacer equipo, ya que en esta ocasión quedó en entredicho. ¡Mínimo!

Aunque al marge de los asegunes que hay, lo real es que a Célida se le vio vendiendo la idea de que la propuesta es la de convertir a la industria sin chimineas en uno de los motores de la reactivación económica luego de la pandemia, a lo que se mostró dispuesto a entrarle Garino, por el 65% de los impuestos de su municipio nogalense provenir de los visitantes de Sonora y Sinaloa, y que es por lo que ya levantó la mano.

Hace mutis titular del ISAF…La que vaya que ha seguido sin decir ni media palabra, con respecto a la ventanada, o “levantada de faldillas que acaban de darle, es la titular del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), Beatriz Elena Huerta Urquijo, después del “fuego amigo” que le lanzara el encargado del Órgano Interno de Control de esa institución, Omar Alejandro Tiburcio Cruz. ¡A ese grado!

Toda vez que Tiburcio Cruz no se anduvo por las ramas para “ponerle el dedo” a Huerta Urquijo, al denunciar que ha sido objeto de presuntos actos de presión por parte de sus superiores para que renuncie a la posición que ocupa, como lo hiciera público vía un oficio que le hiciera llegar al Congreso del Estado, en el que da santo y seña del como “le han hecho la vida de cuadritos” para que les deje ese puesto. ¡De ese vuelo!

Es por lo que Omar Alejandro terminó “echando de cabeza” a la recientemente nombrada de Beatriz Elena, luego de que en el documento enviado a los diputados les expuso que se negó a “seguirle el juego”, al rechazarle peticiones como la de colocar al director de Control y Auditoría del Órgano Interno de Control; así como el autorizar un despacho externo para revisar los estados financieros. ¡Ni más ni menos!

Razón por la cual es que derivado de esa negativa, para no hacer cosas que lo comprometían, es por lo que Huerta le aplicó la “ley del hielo”, al cancelar toda comunicación con el área que representa, y desde entronces se ha intensificado el acoso laboral para que les entregue esa chamba que desempeña, pero advirtiendo que no “les dará el gusto”, y por el contrario seguirá trabajando en su encomienda. ¡Órale!

Aun así, y por más que Tuburcio tenga la razón, pero es obvio que es el hilo más delgado de esa disputa interna, por la exhibida funcionaria del ISAF tener el sartén por el mango, pero lo que es la “quemada” ya nadie se la quita, por los sospechosísmos que ya quedaran, de que podrían estar haciendo cosas malas, por encima de que la misión que tienen es la de promover que se rindan cuentas claras, empezando por ellos.

Correo electrónico: [email protected]