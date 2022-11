Se mantiene Black Adam como dueña de la taquilla

Por tercera semana consecutiva la cinta que protagoniza “La Roca” ha recaudado 137, 4 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y una cifra de 319,7 a nivel internacional

La cinta de DC, Black Adam, fue la película más taquillera por tercera semana consecutiva, recaudando un total de 137,4 millones en Estados Unidos y Canadá, además de 319,7 millones a nivel internacional.

La entrada de la película One Piece Film: Red, no significó un enorme reto para Black Adam, ya que el filme de anime debutó en segundo lugar con 9,5 millones de dólares.

En el tercer puesto de la lista quedó Ticket to Paradise, la comedia protagonizada por George y Julia Roberts, la cual recaudó otros 8,5 millones de dólares en su tercer fin de semana, sumando 137,2 millones a nivel internacional.

El récord de la semana se lo llevó Sonríe, la película de terror de Paramount ya logró una recaudación de poco más de 202 millones de dólares, según informó The Wrap. Esta cinta lleva seis semanas en cartelera, añadiendo otros 4 millones este fin de semana.

Esta es la lista de las diez películas más taquilleras este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. 1. Black Adam, con 18,5 millones de dólares; One Piece Film: Red, 9,5 millones de dólares; Ticket to Paradise, 8,5 millones; Sonríe, con cuatro millones de dólares, Prey for the Devil, 3.9 millones de dólares.

Además, 6. Lilo, Lilo, Cocodrilo, 3,4 millones de dólares; The Banshees of Inisherin, dos millones; Till, 1.9; Halloween: La Noche final, 1,4 illones y Terrifier 2, 1,2 millones de dólares.