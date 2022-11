Se contagian de Covid Will Smith y Spielberg; Suspenden actividades

El actor promocionaba su nueva película Emancipación mientras que el director no pudo estar en un tributo a la actriz Michelle Williams

Aunque pareciera que la pandemia de Covid-19 ya terminó, la realidad es que el virus continúa haciendo de las suyas y recientemente le pegó a dos pesos pesados de Hollywood: el cineasta Steven Spielberg y el actor Will Smith, de acuerdo con varias fuentes.

Según Variety, debido a su diagnóstico positivo, el cineasta ganador del Óscar, de 75 años, se perdió la presentación planeada del tributo a la actriz Michelle Williams en los Premios Gotham, esta noche en Manhattan.

Paul Dano, coprotagonista de Williams en la película Los Fabelman, de Spielberg, subió al podio en su lugar y contó algunos recuerdos personales de la actriz cuatro veces nominada al premio de la Academia.

En un momento del discurso, Dano mencionó que el realizador había sido contagiado de coronavirus, por lo que se entendió que no estaría en la presentación.

Por su parte, el actor Will Smith también dio positivo a Covid-19, momentos antes de hacer una aparición sorpresa en una proyección de su película Emancipation, próxima a estrenar.

El histrión, quien sigue luchando contra los estragos de su polémica del Óscar, usó su Instagram para ofrecer a sus fans una mirada exclusiva del rodaje de la cinta.

Emancipation sigue la historia de Peter, un esclavo fugitivo que se abre camino a través de los pantanos de Luisiana en un tortuoso viaje para escapar de los dueños de las plantaciones que casi lo matan.