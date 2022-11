Se apunta Portugal a octavos de final; Vence a Uruguay

Cristiano Ronaldo fue la sensación para los aficionados que abarrotaron el Estadio Lusail

Portugal ya está en los Octavos de Final de Qatar 2022 tras superar 2-0 a Uruguay, al que deja herido de muerte y ante quien se cobra una ligera revancha.

Los lusos fueron mejores que los charrúas y con tantos de Bruno Fernandes, al minuto 54 y 90’+2, de penal, llegaron a 6 unidades en la cima del Grupo H.

Cristiano Ronaldo fue la sensación para los 88 mil 668 que abarrotaron el Estadio Lusail y hasta celebró la anotación, ya que la FIFA se lo había dado a él en primera instancia, aunque más tarde se lo acreditaron a Fernandes, quien envió en centro.

La historia pudo ser distinta si Rodrigo Bentancur, el mejor de los charrúas, hubiera tenido contundencia al 27′, luego de haberse sacado a 3 rivales con fintas, pero no pudo batir al portero Diogo Costa en el mano a mano.

Para entonces, CR7 ya había emocionado a varios con su pase de hombro en el área, el cual aprovechó William para rematar pero voló el esférico por encima del travesaño.

Luego, al 37′, el ex delantero del Manchester United controló el balón con el pecho, en el área chica a espaldas de 2 defensas, para luego puntearlo, pero lo estrelló en el guardameta luso.

Hasta que llegó el servicio de Fernandes que se coló en el arco luego que nadie tocó el esférico.

Ni siquiera el ingreso de Luis Suárez por Edinson Cavani, quien abandonó la cancha con el rostro serio al 72′, le dio otro rostro al ataque charrúa.

Si acaso un remate de Suárez que pasó por un lado del arco, al 77′, apenas 3 minutos después de que Maxi Gómez reventara uno de los postes con un disparo de fuera del área grande.

Cristiano Ronaldo dejó el terreno de juego al 82′ cuando el Lusail se le brindó con ovaciones y aplausos.

Muchos de los aficionados a la Selección portuguesa no eran originarios de aquel país sino que venían de diferentes países asiáticos como la India.

Ocho minutos después Fernandes le hizo un túnel al defensa José María Giménez, quien al caer metió la mano para que el silbante Alireza Fangham revisara la jugada con el VAR y diera la pena máxima que cobró bien el propio Bruno.

Portugal llegó a 6 puntos, por delante de Ghana que tiene 3 unidades, y encima de Corea del Sur y Uruguay que tiene apenas un punto.

Cristiano Ronaldo es el imán de aficionados, Bruno Fernandes fue la figura y Uruguay sufre.