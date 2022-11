Se afianza Inglaterra en liderato del grupo B tras empate con EU

Estados Unidos se medirá ante Irán por el boleto a octavos

Inglaterra no pasó del 0-0 con Estados Unidos pero con ello se afianzó en el liderato del Grupo B del Mundial de Qatar 2022.

Los ingleses fueron quienes tuvieron la posesión, pero los estadounidenses se quedaron más cerca de sacar su primer triunfo del torneo.

De nada sirvió el grito de ¡USA, USA! que retumbó en repetidas ocasiones en el Estadio Al Bayt porque sus hinchas siguen sin celebrar una victoria de su Selección.

Un disparo de Christian Pulisic, al 32′, pegó en el travesaño, apenas 7 minutos después de que Weston Mckennie rematara sin marca en el área enviando el balón por encima del travesaño.

Mckennie y su afición se lamentaron, con el jugador llevándose las manos a la cabeza, mientras se agachaba.

El conjunto inglés apareció hasta el 44′, con un disparo de Harry Maguire que exigió la estirada del arquero Matt Turner.

Para el complemento, Inglaterra volvió a hacerse del balón, pero no tuvo claridad por más que el capitán Harry Kane constantemente luchaba para tener algún balón a modo.

Sólo que Greeg Berhalter renovó su media cancha y recuperó el esférico aunque ya no supieron los estadounidenses cómo ser peligrosos lo mismo que los ingleses que, todavía al 90′, se emocionaron con un cabezazo desviado de Kane.

Estados Unidos llegó a 2 puntos que lo dejan presionado para el cierre de Fase de Grupos, pues enfrentará a Irán, que lleva 3 unidades, por el boleto a Octavos.

Inglaterra respira en la cima del Grupo B con 4 puntos, a la espera de su duelo con Gales, que es última del sector con apenas una unidad.