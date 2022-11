Reportan estable a Rebeca Jones

Continúa hospitalizada; La actriz ha reaccionado muy bien al tratamiento médico, fue el reporte que hicieron en el nosocomio donde está ingresada

La actriz Rebecca Jones continua estable tras darse a conocer la noticia sobre su hospitalización, según informó la publirrelacionista Danna Vázquez.

Este miércoles circuló la noticia sobre una infección pulmonar que presentó la actriz y que la llevó a estar internada en el área de terapia intensiva.

Por lo anterior, la publirrelacionista reveló el último reporte médico de Jones, detallando que “anoche, por última vez, el doctor nos dijo que Rebecca había estado reaccionando muy bien, que era muy favorable la situación y que se encontraba estable.

“No se ha agravado más, ella está luchando y el médico dijo que si ella seguía así, seguramente la próxima semana la verán bien. Ha tenido un avance favorable. Eso me dijo el doctor”, explicó Vázquez.

Ante la buena reacción de la famosa a los tratamientos, la publirrelacionista reportó que la enfermedad de Rebecca Jones no es más que una neumonía derivada de un problema respiratorio.

“Ella desde que iba al hospital me decía ‘voy rápido y regreso a grabar’, realmente es una persona que está preocupada por no dejar su trabajo nunca y eso es lo que decía el doctor, que es sorprendente la actitud y ganas de luchar que ella tiene”.

Danna Vázquez explicó que la noticia sobre la salud de la actriz se hizo pública debido a la solicitud de donadores de sangre por parte del hospital. Sin embargo, aclaró que se trata de un protocolo del nosocomio.

“La solicitud de donadores es para el banco de sangre del mismo hospital, no porque ella necesite una transfusión, es protocolo”, puntualizó