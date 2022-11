Reiteran llamado a posponer vacunación de aves

La Unión de Asociaciones Avícolas; Consideran que el brote de influenza aviar está controlado y se comprometieron a no bajar la guardia

La Unión de Asociaciones Avícolas de Sonora se comprometió con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Agricultura de Sonora a no bajar la guardia ante la contingencia por la influenza aviar que se detectó en el sur de Sonora.

Para analizar la situación que guarda el virus H5N1 en la entidad, los secretarios de Agricultura en el estado y la federación, Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza y Víctor Villalobos Arámbula, respectivamente, se reunieron con Jorge Luis Fernández Estrada, director general de la Unión de Asociaciones Avícolas del Estado de Sonora y Arturo Ruiz, presidente del Comité de Campaña de la Tuberculosis y Otras Enfermedades Exóticas.

En el marco del Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrobiodiversidad que se celebra en Cajeme, los avicultores solicitaron a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) no iniciar todavía la vacunación contra influenza aviar en el estado, dado que el brote está bajo control.

Al respecto, Villalobos Arámbula aseguró que la inoculación en granjas avícolas no pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado hasta ahora por los productores y el Gobierno de Sonora.

Sin embargo, se comprometió a consultar al Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) sobre esta solicitud a fin de contar con una opinión técnica para tomar la mejor decisión.

Aseguró que, en caso de requerirse la vacunación, existe el biológico necesario para aplicarlo en las 184 granjas existentes en la entidad, por lo que tendrán respuesta a esta petición a la brevedad.

Los avicultores solicitaron, además, la acreditación de laboratorios en Ciudad Obregón para agilizar el diagnóstico en la detección del virus H5N1, y propusieron sea habilitado el laboratorio del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) y el Pecuarius Laboratorio, a lo que Villalobos Arámbula accedió.

En la reunión de trabajo los avicultores reconocieron y agradecieron el trabajo de los tres órdenes de gobierno y de todos los técnicos que han colaborado en esta emergencia.