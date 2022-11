Regala Amazon autobiografía de Príncipe Enrique en Inglaterra y Estados Unidos

Se podrá escuchar hasta el 10 de enero cuando salga a la venta pero quienes estén interesados ya se pueden registrar

La autobiografía del Príncipe Enrique titulada Spare, que estaba programada para navidad, ha cambiado su fecha de estreno al 10 de enero, pero Amazon lanzó una oferta por el black friday poniendo este libro en formato de audiolibro gratis.

El audiolibro no se podrá escuchar hasta lanzamiento pero los compradores pueden registrarse para la versión de prueba ahora, seleccionar el libro y luego cancelar su cuenta, dejando el libro gratis después de su lanzamiento.

Lamentablemente esta oferta solo es válida en Reino Unido y Estados Unidos, por lo que en Latinoamérica tendrán que esperar un mes después de su fecha de estreno para poder leerla.

Las autobiografía del Príncipe Enrique no fue modificada luego de la muerte de su abuela la Reina Isabel II como se había asegurado, así lo informó el escritor britanico Omid Scobie, también amigo de Meghan Markle.

Omid asegura que el libro no destrozará a la familia real como se ha especulado, pues en su contenido se encontrarán anécdotas personales de la vida de Enrique y su transformación como persona, por ejemplo, episodios de su paso por Afganistán y la muerte de su madre, la Princesa Diana.