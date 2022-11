Reconocen a El Buky durante los Grammy Latino

Marco Antonio Solís recibió el galardón a Persona del Año en Los Ángeles, California

A veces hay que contar el final para entender el principio. Marco Antonio Solís, reconocido la noche del miércoles como la Persona del Año en la edición número 23 del Latin Grammy, cerró su propio homenaje cantando “Si No Te Hubieras Ido”.

Cientos de espectadores, entre los que destacan la mayoría de los famosos que interpretaron antes un puñado de sus éxitos, bailaron emocionados en el Mandalay Bay Events Center.

Esto nunca se había hecho en la historia de este apartado de la gala anual, como tampoco que la figura central abriera la velada con un medley (“¿A Dónde Vamos a Parar?”, “La Venia Bendita” y “Tu Cárcel” (con Los Bukis).

Aunado a esta novedad, el festejado, como pocas veces, leyó de su teléfono celular algo que escribió para la ocasión de recibir el galardón respectivo. “Les pido que se sienten, porque esto va para largo”, adelantó sonriente.

Entrecerrando los ojos para enfocar bien y con la respiración algo revuelta, “El Buki” empezó, a manera de prolegómeno: “No sé cómo llegué hasta aquí”.

Narró entonces la historia de un niño de 12 años que salió de su pueblo, Ario de Rosales, Michoacán, en busca de cumplir sus sueños, acompañado de su guitarra y de un muy querido primo, Joel Solís. Contó que las cosas no fueron fáciles, pero tampoco imposibles.

Dio fe de que “El Poderoso Divino” guió sus pasos y que gracias a sus “ángeles terrenales” (esposa e hijos) venció tentaciones y se apartó del ego.

Afirmó que el éxito y el fracaso son parte de su andar, su pie derecho e izquierdo. Y al pronunciar el ‘gracias’ como una suerte de punto final, todos estaban conmovidos.

El artista devolvió así, como un acto de magia que simplemente no se puede explicar con palabras, el sentimiento que un dream team de la música latina le provocó dos horas antes en un esmerado show.

En él, Laura Pausini fue aclamada por su versión de “Sigues en Mí”, mientras que Sebastián Yatra sorprendió al dar otro registro en “O Me Voy o Te Vas”.

Y al agasajado y a fu familia se les vio transitar por diferentes estados emocionales entre canción y canción.

Christian Nodal regaló “Mi Eterno Amor Secreto” muy a su manera; Carla Morrison y Ana Torroja reversionaron por completo “Como Tu Mujer”. Y Marco cantó también desde su mesa y se le vio sorprendido de que todo el elenco le dejó claro, con un nuevo empaque musical, que sus letras son más que un género.

Romeo Santos, “El Rey de la Bachata”, buscó hacerle justicia a “Invéntame”, Bronco y Elsa y El Mar llevaron a otro nivel “Tú me Vuelves Loco”.

Sin Bandera y Camila la rompieron con “Dónde Estará mi Primavera”. En un estado de éxtasis, Mario Domm, de Camila, dijo: “Me vale madres, voy a darte un abrazo”, y bajó del escenario.

“Cómo Fui a Enamorarme de Ti” fue otra cosa en las voces de Edén Muñoz y Jessie & Joy. Fito Páez quizás rompió el molde con su versión en piano y violín de “De Mil Amores”, que hizo sollozar a la Persona del Año y a su esposa.

Marla Solís, su hija, como una petición especial, le cantó a papá, antes de un cierre vertiginoso con Gente de Zona y Taboo (de The Black Eyed Peas), quien sin más al final su voz en cuello le soltó a Marco: “¡Eres un chingón, carnal!”, lo que arrancó una carcajada de un artista que da ejemplo a muchos en el medio y la industria musical.

Otras sorpresas

Myriam Hernández, distinguida con Premio a la Trayectoria, le dedicó unas palabras al homenajeado y presentó un video en el que Juan Luis Guerra, Fher (de Maná), Roberto Carlos y Marc Anthony, saludaron a su amigo “El Buki”. El orador sorpresa de la noche fue Emilio Estefan.