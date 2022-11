Reconoce gobernador respaldo del presidente hacia los sonorenses

El mandatario estatal Alfonso Durazo dijo que el presidente mexicano ha beneficiado a miles de personas que no habían sido tomados en cuenta anteriormente

El gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido generoso con las y los sonorenses, ya que desde el inicio de su gestión ha hecho realidad importantes programas que han beneficiado a miles de personas en condición de vulnerabilidad, mismos que en el pasado no habían sido tomados en cuenta por los gobiernos en turno, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Durante el aniversario del cuarto año de trabajo del presidente de la República, el mandatario sonorense lo acompañó en una marcha multitudinaria, cuya ruta recorrió las principales vialidades de la capital del país, en las que miles de ciudadanas y ciudadanos, provenientes de todos los rincones de México, acudieron para mostrarle su apoyo a López Obrador.

“Mi agradecimiento, primeramente, para esta gente extraordinaria que nos acompaña en este cuarto año, en esta marcha en la que celebramos el cuarto aniversario del inicio de la transformación en nuestro país y reconocer que esta gente es la que hizo posible nuestro triunfo”, aseveró.

“Y por eso nuestro compromiso de impulsar una transformación en nuestro estado como lo está haciendo a nivel nacional el presidente López Obrador: con honestidad, con compromiso social, con sensibilidad política y, por supuesto, guiados por los principios de Morena: no robar, no mentir y no traicionar jamás al pueblo”, expresó.

“Debe saber el presidente López Obrador que cuenta con nosotros para seguir impulsando la transformación de nuestro país, porque sabemos que falta todavía mucho por hacer”, finalizó.