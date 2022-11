Reconoce alcalde a policías municipales por disminuir índice delictivo

Antonio Astiazarán refrendó el compromiso del trabajo en equipo por los hermosillenses

“Para nosotros es muy importante escucharles y ver cómo podemos mejorar la relación con la corporación, pero sobre todo, ese sentido de pertenencia”, manifestó el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán en el cuarto taller “En Equipo Por Hermosillo” con personal de Seguridad Pública de Hermosillo.

Recordó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Hermosillo, informó de que se redujo la percepción de inseguridad que no alcanzaba desde 2016, y que además se registra una disminución sensible en el índice delictivo, dato que, dijo, se debe al compromiso con el que oficiales han ejercido su labor en la ciudad y este tipo de reuniones buscan fortalecer este servicio.

Junto a 200 mujeres y hombres que laboran en la institución, se realizó la reunión organizada por Recursos Humanos del Ayuntamiento de Hermosillo, en la cual el personal compartió sus necesidades y recibió capacitación a través del taller impartido por Héctor Franco Rey, con el fin de contribuir a una cultura organizacional.

Toño Astiazarán reiteró la disposición de la administración en mejorar las condiciones de empleadas y empleados de Seguridad Pública, que se vean reflejadas en un servicio ejemplar a la ciudadanía, como es el caso del oficial Gilberto Márquez quien evitó el suicidio de un menor de edad en la presa Abelardo L. Rodríguez.

“Hay casos que me llegan al corazón, casos que me hacen sentir orgulloso de ser Presidente Municipal y de encabezar un gobierno con una corporación como la nuestra. Quiero pedir un aplauso a Gilberto que evitó un suicidio hace pocos días. Son casos como esos, como los que me llegan de atención médica a personas, prevención a la violencia familiar y muchos otros ejemplos más, los que llenan de orgullo”, expresó.