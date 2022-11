Recomiendan acudir al médico ante síntomas de resfriado para evitar complicaciones

Menores de cinco años, mayores de 60 y embarazadas deben de extremar precauciones

Son las y los niños menores de cinco años, adultos mayores de 60, mujeres embarazadas y personas con comorbilidades, quienes tienen más riesgo de padecer resfriado, por ello, la Secretaría de Salud (SSA) hizo un llamado a cuidarse y evitar complicaciones de salud.

La institución médica recordó que la gripa o resfriado es una infección respiratoria, causada por un virus que está en circulación, ocasionando síntomas como fiebre, tos, dolor de cabeza, garganta, musculares y de articulaciones, así como malestar general, los cuales pueden durar dos o más semanas.

Señaló que las personas pueden durar una hasta una semana con los síntomas y no haber recibido un tratamiento médico, sin embargo, es fundamental acudir a su unidad de salud o con su médico general para que la enfermedad no avance y se convierta en un padecimiento grave que puede llegar a hospitalizar al paciente.

Ante esto, la dependencia recomendó no automedicarse y acudir con un profesional de la salud para que indique tratamiento. Al estornudar, cubrirse con el ángulo interno del brazo; lavarse las manos constantemente y evitar saludar de beso y de mano; estar en reposo; consumir abundantes líquidos y usar cubreboca.