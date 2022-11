Realizará Billie Eilish gira por México

Entre el 29 de marzo y el 2 de abril estará en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara

No solo estará en Monterrey, Billie Eilish anunció que tendrá dos conciertos más en México como parte de su gira mundial Happier Than Ever.

A través de redes sociales, Eilish presentó el cartel de sus próximos conciertos, donde se incluye el Foro Sol en la Ciudad de México, y la Arena VFG en Guadalajara; se llevarán a cabo los días 29 de marzo y 02 de abril, respectivamente.

“Más feliz que nunca, la gira mundial. ¡Billie ha agregado dos espectáculos principales en México y encabezará el Festival Pa’l Norte!”, escribió.

La intérprete de “Bad Guy” también anunció que la venta de boletos para estos dos espectáculos salen a la venta el 11 de noviembre a las 13:00 horas.

En cuanto a Monterrey, la cantante de 20 años formará parte del Festival Pa’l Norte, donde interpretará sus mayores éxitos el 31 de marzo en el Parque Fundidora.