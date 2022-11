Reactiva Twitter cuenta de Donald Trump

El nuevo dueño de la red social dijo que ante el apoyo al exmandatario del 51.8 por ciento de los que sufragaron optó por reactivarla

La cuenta de Twitter del ex Presidente Donald Trump fue restablecida este sábado luego de que el nuevo dueño de la red social, Elon Musk, respaldara a los usuarios que votaron en su encuesta lanzada el viernes.

“El pueblo ha hablado. Trump será reintegrado”, comentó el también CEO de Tesla tras finalizar el sondeo.

El ex Mandatario obtuvo el 51.8 por ciento de los votos a favor, un 3.6 por ciento más que los usuarios que pidieron que el republicano, que busca la candidatura para 2024, no vuelva a la red social. Más de 15 millones de personas sufragaron.

En tanto, Trump aseveró que no tiene interés en volver a Twitter, luego de que se le prohibió el servicio por incitar a la violencia en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

“No veo ninguna razón para ello”, declaró el ex Presidente cuando un panel en la reunión anual de liderazgo de la Coalición Judía Republicana le preguntó si planeaba volver a la red social.

El magnate señaló que se quedará con su plataforma, Truth Social, la aplicación desarrollada por su startup Trump Media & Technology Group (TMTG), que apuntó tiene una mejor participación de los usuarios que Twitter y estaba funcionando “fenomenalmente bien”.