Queda Benzema fuera del Mundial por lesión

El delantero fue golpeado durante el entrenamiento de ayer y no podrá estar en la Copa Mundial con la Selección de Francia

La Selección de Francia confirmó que el delantero Karim Benzema es baja para el Mundial de Qatar 2022 por una lesión sufrida durante el entrenamiento de este sábado.

“Golpeado en el cuádriceps del muslo izquierdo, Karim Benzema se ve obligado a renunciar a participar en la Copa del Mundo.

“Todo el equipo comparte la tristeza de Karim y le desea una pronta recuperación”, se lee en el Twitter de la selección campeona del mundo.

El Balón de Oro 2022, con molestias en el muslo derecho desde hace un mes, participó en su primer entrenamiento con el grupo este sábado, pero “se vio obligado a acortar la sesión” debido a un dolor a nivel del cuádriceps del muslo izquierdo”, indicó la FFF.

“En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo como siempre lo he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a hacer una gran Copa del Mundo. Gracias por todos sus mensajes de apoyo”, escribió en redes sociales el jugador del Real Madrid.

Se tomó la decisión de su baja después de una conversación entre el médico de los Bleus Franck Le Gall, y Didier Deschamps.

“Estoy extremadamente triste por Karim, que había hecho de este Mundial un objetivo mayor. A pesar de este nuevo duro golpe para la selección de Francia, tengo toda la confianza en mi grupo. Haremos todo para afrontar el inmenso reto que nos espera”, declaró Didier Deschamps, el seleccionador de la vigente campeona del mundo, citado en el comunicado.

Francia debutará el martes ante Australia por el Grupo D.