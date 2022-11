Protestan por deficiente entrega de becas Benito Juárez

Padres de familia hacen plantón; Señalan que no han podido programar una cita para recoger el estímulo económico

Decenas de padres de familia y alumnos de educación media superior del estado, denunciaron las deficiencias del personal de la oficina de Representación Nacional de Becas Benito Juárez ubicadas en calle Matamoros y Puebla.

Manifestaron que desde muy temprano en la mañana e incluso, desde la noche anterior, acudieron muchos padres de familia a la espera de ser atendidos derivado de que el portal de la institución está saturado desde la semana pasada que inició la entrega de becas y no han podido programar cita.

Sin embargo, comentaron que el personal les informó que solo atenderían a 30 personas en el día, con previa cita.

Yolanda García, madre de un alumno de primer semestre de preparatoria dijo que lo único que buscan es una cita para entregar la documentación que les solicitaron y que les entreguen el código QR, pero únicamente sale el personal para entregar justificantes y decirles a quién van a atender solamente.

“Yo estoy desde las siete de la mañana y hay gente que está desde las 12 de la noche con el frío. No te dicen, sí, les vamos a dar una fecha, los vamos a atender a todos o no, nomás salen y nos dicen que no nos van a atender, solo a los citados”, expresó Iveth Benítez.

Por su parte, autoridades de la oficina de Representación Nacional de Becas Benito Juárez en Sonora, aseguró que las becas están garantizadas para los 96 mil estudiantes de preparatoria del Estado, por lo que pidieron a los padres de familia un poco de paciencia para hacer el trámite.

Explicó que la falta de personal ha retrasado el proceso, ya que solo cuentan con dos estaciones de atención en el lugar, y se atienden un promedio de 20 personas cada una al día.

Señaló que el portal de la institución se encuentra saturado debido a que este proceso se realiza a nivel nacional pero seguro que sí se están generando citas.

“Nosotros tenemos un cierto número de beneficiarios que podemos atender por cada estación de atención y se atiende un promedio de 20 en cada uno. Ahorita tenemos dos en Hermosillo, lo mismo ocurre en las áreas operativas permanentes que tenemos en Nogales Agua Prieta, Guaymas, Navojoa y Cajeme”.

En el resto de las localidades donde no se tienen oficinas auxiliares se implementaron sedes operativas temporales para atender en un primer periodo qué es del 22 de noviembre al 20 de diciembre segundo periodo de entrega se realizará del nueve al 31 de enero”, abundó.

Los estudiantes que realicen el trámite por primera vez deben acudir en persona con su identificación y documentación acompañados de un padre de familia o tutor para que firme y avale la apertura de la cuenta bancaria a un menor de edad, puntualizó.