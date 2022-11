Prevén juegue hoy Raúl Jiménez ante Suecia

Tras dos meses y medio de inactividad; El futbolista ha estado inhabilitado desde agosto debido a una pubalgia

Raúl Jiménez se perfila para tener minutos con la Selección Mexicana mañana contra Suecia, tras dos meses y medio de inactividad.

El técnico Gerardo Martino explicó el motivo para decantarse por el futbolista del Wolverhampton, quien no juega desde agosto al rehabilitarse de una pubalgia.

“La resolución la tomamos en función a la evolución que fue teniendo, a lo que hablábamos con él y el cuerpo médico, llegamos a un punto donde solo necesitábamos saber cómo iba ser su respuesta a entrenamientos que tengan que ver con lo competitivo, si bien todavía no hizo futbol como sucederá mañana, sí entre nosotros y las respuestas de él fueron muy buenas, mañana seguramente tendrá minutos”, dijo el argentino en conferencia de prensa de cara al último partido de preparación.

Martino no quiso ahondar en las decisiones por las que prescindió de Santiago Giménez, Diego Lainez, Érick Sánchez y Jesús Angulo.

“Un profundo agradecimiento a los cuatro cortados por la predisposición de pelearla sabiendo de sus pocas posibilidades”, expresó.

Dijo que Suecia puede ser un poco parecido en cuanto a la estructura defensiva y transiciones rápidas.

No obstante, el cuadro que se perfila para enfrentar a los suecos no será aquel que debute el próximo martes 22 de noviembre en la Copa del Mundo.

“Trataremos de no dar tanta información respecto al debut contra Polonia, probablemente haya algo en algún momento del partido, veremos después durante cuánto tiempo, la propuesta será la de siempre, hacernos dueños del partido, jugar a lo que queremos, pasar más tiempo con nuestra propuesta que la de Suecia e ir viendo el poner a los futbolistas de la mejor forma posible”, dijo