Premian a Ryan Reynolds con el American Cinemethaque

Ryan Reynolds recibió el premio American Cinematheque, que se entrega a solo una estrella en el evento anual. Entre los galardonados previamente figuran Al Pacino, Tom Cruise y Steven Spielberg.

El actor, que también tiene importantes negocios, incluyendo participación en una marca de ginebra y en una compañía de telefonía celular, trabaja en Deadpool 3, otra entrega de su exitosa serie de películas clasificadas R sobre un superhéroe de boca sucia.

“Creo que lo que hizo especial a Deadpool y la razón por la que me encantó es que subvierte el género”, explicó.

“Cuando puedes subvertir un género como ese, particularmente uno que es tan robusto como el género de los superhéroes, aprovechas la oportunidad”, indicó.

Entre los invitados al evento estuvieron el director ganador del Óscar Ron Howard (Una Mente Brillante), quien dijo que Reynolds “está demostrando ser un gran narrador y productor, además de una estrella de cine”.

El actor y copropietario de Wrexham, McElhenney, destacó que Reynolds es “increíblemente emprendedor” y “simplemente mira el mundo y los negocios, y nuestro negocio en particular, de una manera completamente diferente”.

Jason Blum, el principal productor de terror detrás de éxitos como Huye y Actividad Paranormal, también fue honrado con un premio Power of Cinema.

Al igual que las películas de superhéroes, el género de terror ha seguido prosperando, atrayendo a grandes audiencias a las salas de cine en la era del streaming.

“Superhéroes y horror. ¡Tenemos los cines cubiertos!” bromeó Blum sobre su compañero homenajeado.

Explora nuevos horizontes

De superhéroes subversivos a documentales deportivos: el actor de Hollywood Ryan Reynolds dijo que está enfocado en explorar nuevas formas narrativas, tras recibir una prestigiosa distinción de la industria cinematográfica.

La estrella de películas de historietas como Deadpool y Linterna Verde fue noticia el año pasado cuando compró el equipo de futbol galés Wrexham, junto con el también actor Rob McElhenney.

La adquisición y los intentos de revivir al mítico equipo inspiraron la exitosa serie de TV Welcome to Wrexham, una apuesta acorde a la tendencia en auge de los documentales deportivos.

El deporte “es contar historias en tiempo real. Así que me encanta aplicar eso al Wrexham”, señaló Reynolds el jueves, durante una gala en el exclusivo barrio de Beverly Hills, en Los Ángeles.

“Me enamoré no solo de Wrexham sino también de la gente de Gales.